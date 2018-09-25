5
38
03
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18.09.2018 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 24.09.2018 
Все видео

Материалы по теме:

Бывший мэр Олег Фурсов подал документы на пост руководители самарского Фонда соцстрахования

Бывший мэр Олег Фурсов подал документы на пост руководители самарского Фонда соцстрахования

Во вторник, 25 сентября, появилась информация, что бывший глава Самары Олег Фурсов подал документы на вакантную должность руководителя самарского филиала Фонда социального страхования. Об этом рассказал депутат по 158-му Самарскому одномандатному избирательному округу Александр Хинштейн. 

«Однако внутреннее чутьё мне подсказывает, 
25 сентября 2018, 04:53
В Самаре горожане и предприятия задолжали 1 млрд 493 млн рублей за воду

В Самаре горожане и предприятия задолжали 1 млрд 493 млн рублей за воду

Долги жителей и предприятий областной столицы за холодную воду и канализацию составили 1 млрд 493 млн 233 тыс. рублей. Причем, львиную долю этой гигантской суммы не перечислили коммунальщикам именно физические лица — 780,1 млн рублей. На долю управляющих компаний, ТСЖ 
25 сентября 2018, 02:53
Самарская гостиница в 2 раза завысила цены во время ЧМ-2018

Самарская гостиница в 2 раза завысила цены во время ЧМ-2018

Во время мониторинга сотрудники регионального управления Роспотребнадзора выяснили, что в гостинице «Радиоцентр» на улице Технической,1 в Самаре во время ЧМ-2018 года были сильно завышены цены. Так, при предварительном заказе стоимость гистиничных услуг за сутки проживания в начале июля в номере 
25 сентября 2018, 02:26
В Самаре на остановках появились репродукции авангардистов

В Самаре на остановках появились репродукции авангардистов

В сентябре 20 остановок общественного транспорта в Самаре украсили репродукциями русского авангарда из коллекции областного музея. Теперь пассажиры, которые дожидаются нужного автобуса или трамвая, могут любоваться произведениями известных художников: Казимира Малевича, Аристарха Лентулова, Ольги Розановой, Петра Кончаловского и других. Организаторы 
25 сентября 2018, 01:44
В Тольятти концентрация вредных веществ в воздухе побила 60-летний рекорд

В Тольятти концентрация вредных веществ в воздухе побила 60-летний рекорд

Региональные власти прокоментировали появление неприятных запахов в Тольятти. Как заявили в пресс-службе облправительства, качество атмосферного воздуха в Автограде находится на особом контроле.

Напомним, что с августа местные жители жалуются на неприятный запах. Наблюдения за  составом и качеством воздуха в 
18 сентября 2018, 02:45
В МЧС рассказали, чем пахнет в Тольятти

В МЧС рассказали, чем пахнет в Тольятти

Жители Тольятти с 10 по 12 сентября обращались в региональное ГУ МЧС по поводу странного, неприятного запаха в городе. Но сотрудники Тольяттинской станции скорой помощи и Самарского  областного центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи населению отметили, что к ним 
13 сентября 2018, 11:24
Специалисты рассказали, откуда в Самарской области появились «розовые» озера

Специалисты рассказали, откуда в Самарской области появились «розовые» озера

Эксперты объяснили загадку так называемых «розовых» озер в Самарской области. Напомним, что удивительный розовый цвет водоемов вызвал недоумение и беспокойство у самарцев. Необычные  озера прославились благодаря видеоролику, который снял один из жителей региона, а затем выложил в Сеть. Оказалось, 
31 августа 2018, 04:29
Чиновники рассказали, что мешает очистить реки в Сызрани

Чиновники рассказали, что мешает очистить реки в Сызрани

Выяснилось, почему очистка малых рек в Сызрани стала проблемой. По словам заместителя министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Максима Шаго, непонятно, куда складывать грунт. Он причислен к категории 4-го класса опасности, но для него нет полигона. Таким образом, 
28 августа 2018, 09:01
В Тольятти директора организации, загрязнившей почву, оштрафовали на 110 тысяч рублей

В Тольятти директора организации, загрязнившей почву, оштрафовали на 110 тысяч рублей

Перед судом в Тольятти предстал директор ООО «Константа». Мужчина подозревался в нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов, повлекших загрязнение окружающей среды.

Во время расследования и суда выяснилось, что он производил бензин из компонентов нефтепродуктов. Подозреваемый допустил попадание 
17 августа 2018, 11:23
Самара оказалась на 98-м месте в рейтинге экологического благополучия

Самара оказалась на 98-м месте в рейтинге экологического благополучия

Аналитики портала "Домофонд" составили рейтинг экологического благополучия 150 городов России. При этом речь идет не о реальных показателях загрязнённости, а о том, как местные жители оценивают обстановку в своих муниципалитетах. В опросе приняли участие 61 734 человека по всей России. 
13 августа 2018, 09:42
Синоптики рассказали, почему в выходные в Тольятти странно пахло

Синоптики рассказали, почему в выходные в Тольятти странно пахло

В минувший уик-энд, 14 и 15 июля, жители Тольятти снова жаловались на странные запахи в воздухе. По сведениям синоптиков, ночью и утром была практически безветренная погода, каждую ночь отмечалась дымка, формированию которой способствовала высокая влажность 92-95%. Все вредные примеси, присутствовавшие 
17 июля 2018, 02:46
Самарская область заняла 4 место в экологическом антирейтинге

Самарская область заняла 4 место в экологическом антирейтинге

В Самарской области в атмосферу ежегодно выбрасывается 650 тысяч тонн вредных веществ, а в воду 360 - 365 миллионов кубометров загрязненных стоков. Такие данные озвучил глава областного минлесхоза Александр Ларионов. Наша губерния входит в число основных нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих регионов 

8 февраля 2017, 12:38
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх