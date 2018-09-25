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Бывший мэр Олег Фурсов подал документы на пост руководители самарского Фонда соцстрахования
Во вторник, 25 сентября, появилась информация, что бывший глава Самары Олег Фурсов подал документы на вакантную должность руководителя самарского филиала Фонда социального страхования. Об этом рассказал депутат по 158-му Самарскому одномандатному избирательному округу Александр Хинштейн.
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25 сентября 2018, 04:53
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В Самаре горожане и предприятия задолжали 1 млрд 493 млн рублей за воду
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25 сентября 2018, 02:53
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Самарская гостиница в 2 раза завысила цены во время ЧМ-2018
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25 сентября 2018, 02:26
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В Самаре на остановках появились репродукции авангардистов
В сентябре 20 остановок общественного транспорта в Самаре украсили репродукциями русского авангарда из коллекции областного музея. Теперь пассажиры, которые дожидаются нужного автобуса или трамвая, могут любоваться произведениями известных художников: Казимира Малевича, Аристарха Лентулова, Ольги Розановой, Петра Кончаловского и других. Организаторы …
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25 сентября 2018, 01:44
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В Тольятти концентрация вредных веществ в воздухе побила 60-летний рекорд
Региональные власти прокоментировали появление неприятных запахов в Тольятти. Как заявили в пресс-службе облправительства, качество атмосферного воздуха в Автограде находится на особом контроле.
Напомним, что с августа местные жители жалуются на неприятный запах. Наблюдения за составом и качеством воздуха в …
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18 сентября 2018, 02:45
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В МЧС рассказали, чем пахнет в Тольятти
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13 сентября 2018, 11:24
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Специалисты рассказали, откуда в Самарской области появились «розовые» озера
Эксперты объяснили загадку так называемых «розовых» озер в Самарской области. Напомним, что удивительный розовый цвет водоемов вызвал недоумение и беспокойство у самарцев. Необычные озера прославились благодаря видеоролику, который снял один из жителей региона, а затем выложил в Сеть. Оказалось, …
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31 августа 2018, 04:29
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Чиновники рассказали, что мешает очистить реки в Сызрани
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28 августа 2018, 09:01
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В Тольятти директора организации, загрязнившей почву, оштрафовали на 110 тысяч рублей
Перед судом в Тольятти предстал директор ООО «Константа». Мужчина подозревался в нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов, повлекших загрязнение окружающей среды.
Во время расследования и суда выяснилось, что он производил бензин из компонентов нефтепродуктов. Подозреваемый допустил попадание …
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17 августа 2018, 11:23
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Самара оказалась на 98-м месте в рейтинге экологического благополучия
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13 августа 2018, 09:42
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Синоптики рассказали, почему в выходные в Тольятти странно пахло
В минувший уик-энд, 14 и 15 июля, жители Тольятти снова жаловались на странные запахи в воздухе. По сведениям синоптиков, ночью и утром была практически безветренная погода, каждую ночь отмечалась дымка, формированию которой способствовала высокая влажность 92-95%. Все вредные примеси, присутствовавшие …
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17 июля 2018, 02:46
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Самарская область заняла 4 место в экологическом антирейтинге
В Самарской области в атмосферу ежегодно выбрасывается 650 тысяч тонн вредных веществ, а в воду 360 - 365 миллионов кубометров загрязненных стоков. Такие данные озвучил глава областного минлесхоза Александр Ларионов. Наша губерния входит в число основных нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих регионов …
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8 февраля 2017, 12:38