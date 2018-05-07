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«Бункер S» Эфир передачи от 24 апреля 2018г 
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Памятник князю Владимиру открыли на набережной в Самаре

Четырехметровый бронзовый памятник князю Владимиру, который в 988 году принял православие и сделал его государственной религией на Руси, установили рядом с Софийским собором на четвертой очереди набережной. В воскресенье во время торжественного открытия его освятил Митрополит Самарский и Тольяттинский Сергий.

Сергий, 

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7 мая - День радио: «ТЕРРА» поздравляет слушателей, коллег и партнеров с праздником!

7 мая - День радио: «ТЕРРА» поздравляет слушателей, коллег и партнеров с праздником!

Свой профессиональный праздник сегодня отмечают работники всех отраслей связи. В этот день 7 мая 1895 года русский физик Александр Попов провел первый сеанс радиосвязи. Для телерадиокомпании «ТЕРРА» это особенный день. В 
7 мая 2018, 09:45
Что сделано к ЧМ-2018 в Самарской области

Что сделано к ЧМ-2018 в Самарской области

В Сочи 3 мая президент РФ Владимир Путин провел заседание наблюдательного совета АНО Организационный комитет «Россия-2018», посвященное вопросам готовности к ЧМ-2018 регионов, в которых пройдут матчи. В работе принял участие президент ФИФА Джани Инфантино. Гендиректор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин сообщил, 

4 мая 2018, 10:08
До мирового уровня поднимут Загородный парк в Самаре

До мирового уровня поднимут Загородный парк в Самаре

В Самаре реконструируют Загородный парк. В среду, 2 мая, его посетил глава региона Дмитрий Азаров, проводивший инспекционный объезд маршрутов ЧМ-2018. Напомним, за преображение Загородного парка самарцы проголосовали 18 марта по проекту «Формирование комфортной городской среды». Работы начнутся в 2019 году, 
3 мая 2018, 09:15
Весенние каникулы на канале «ТЕРРА - РЕН ТВ»!

Весенние каникулы на канале «ТЕРРА - РЕН ТВ»!

Телеканал подготовил особую программу на майские праздники. Зрители смогут провести их за просмотром лучших российских мультфильмов, документальных проектов и брутальных фильмов.

28 апреля – зрители увидят лучшие документальные проекты. А 
28 апреля 2018, 08:00
Азаров будет участвовать в выборах губернатора Самарской области

Азаров будет участвовать в выборах губернатора Самарской области

Дмитрий Азаров заявил, что будет участвовать в выборах губернатора Самарской области в сентябре этого года. Такое решение принято после одобрения этого шага президентом в ходе вчерашней встречи в Кремле, сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области.

25 апреля 
27 апреля 2018, 02:50
Мисс «Русское Радио» в Самаре: кто будет бороться за миллион рублей?

Мисс «Русское Радио» в Самаре: кто будет бороться за миллион рублей?

В Самаре определена победительница регионального этапа конкурса красоты Мисс «Русское Радио».Финал и церемония награждения состоялась в ресторане Mr. Hadson.

Главными героинями вчерашнего вечера стали 12 конкурсанток. Девушки прошли строгий кастинг и 
20 апреля 2018, 03:38
Концерт группы Louna на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ»!

Концерт группы Louna на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ»!

В это воскресенье программа «СОЛЬ» примет новых гостей – музыкантов группы Louna. Рокеры сыграют живой концерт, а солистка Лусинэ Геворкян расскажет про прекращение американского турне ради концертов в России.

Louna по праву входит в число главных альтернативных рок-групп на отечественной сцене. 

14 апреля 2018, 12:37
«ТЕРРА» поздравляет с Днем радио!

«ТЕРРА» поздравляет с Днем радио!

Свой профессиональный праздник сегодня отмечают работники всех отраслей связи.  В этот день 7 мая 1895 года русский физик Александр Попов провел первый сеанс радиосвязи. Для телерадиокомпании "ТЕРРА" это особенный день. В состав крупнейшего медиахолдинга губернии сегодня входят две популярные радиостанции 
7 мая 2017, 12:50
«ТЕРРА» поздравляет с Днем радио!

«ТЕРРА» поздравляет с Днем радио!

Сегодня, 7 мая, в России - праздник работников всех отраслей связи и радиотехники. Впервые День радио торжественно отметили в 1925 году в честь 30-летия первого сеанса радиосвязи, который провёл российский физик Александр Попов.

Свой профессиональный праздник сегодня отмечают и 
7 мая 2015, 02:21
Николай Меркушкин поздравил работников всех отраслей связи с Днем радио

Николай Меркушкин поздравил работников всех отраслей связи с Днем радио

Сегодня, 7 мая, отмечается День радио. Впервые эта дата была торжественно отмечена в 1925 году и приурочена к 30-летию первого сеанса радиосвязи, который провёл российский физик Александр Попов. В преддверии праздника губернатор Самарской области Николай Меркушкин поздравил представителей радиокоммуникационной отрасли 

7 мая 2014, 11:07
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