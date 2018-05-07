7 мая свой профессиональный праздник отмечают люди, чья работа соединяет судьбы и континенты, без которых невозможно достичь результата ни в одном деле. Это сотрудники всех отраслей связи. В пятницу с днем радио - именно так официально называется этот праздник - их поздравил глава региона Дмитрий Азаров. На торжественную церемонию были приглашены и сотрудники телерадиокомпании «ТЕРРА».
Доступность современных услуг связи во многом определяет темпы экономического роста и качество жизни населения, эффективность государственного управления и охраны национальной безопасности. Самарская область по уровню развития телекоммуникационной инфраструктуры и внедрению информационных технологий занимает одно из ведущих мест не только в Поволжье, но и в России. Это высокоразвитый и высококонкурентный рынок. Объем доходов от услуг связи в нашем регионе в 2017 году превысил 30 миллиардов рублей. При этом численность работников организаций в этой сфере - более 22 тысяч человек. Курс на цифровизацию экономики, заданный президентом страны, строго соблюдается.
«В ваш профессиональный праздник, можно сказать, укладывается вся история человечества. Во всяком случае с того момента, как люди стали между собой устанавливать контакт, то есть связь. Я хочу вас поблагодарить за ваш труд, вы не носите почту, вы не прокладываете кабель, вы не программируете системы, вы объединяете людей. Спасибо вам за это!» - заявил врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.
Глава региона вручил заслуженными работникам отрасли связи почетные грамоты и благодарности.
В составе «ТЕРРЫ» как крупнейшего регионального медиахолдинга электронных СМИ два телеканала «РЕН» и «МАТЧ-ТВ», медиапортал trkterra.ru, а также радиостанции DFM и «Русское Радио» в Самаре.
«В этом году «Русскому Радио» в Самар» исполняется 20 лет. И вот уже на протяжении 20 лет мы радуем наших радиослушателей интересными развлекательными и информационными программами, удерживая лидирующие позиции в FM-диапазоне. В этот праздник я хочу поздравить коллег с днем радио, пожелать всем чистых эфиров и интересных программ», - отметил директор радиовещания по программной политике АО «Телерадиокомпания «ТЕРРА» Дмитрий Кузнецов.
Ежесуточная накопительная аудитория Русского радио в Самаре составляет 135 тысяч человек. По данному показателю СМИ входит в тройку лучших в городе. Лучшая российская музыка, самые свежие новости и подробности из жизни звезд имеют своего слушателя абсолютно во всех целевых аудиториях.
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