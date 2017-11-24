Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров на торжественном вечере в честь Дня работника сельского хозяйства в спортивном центре «Грация» наградил работников аграрной отрасли почетными грамотами и благодарностями. Праздник отмечается в октябре, но у нас в области его решили перенести на …