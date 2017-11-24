У врио губернатора Самарской области новый советник на общественных началах. Им стал известный российский дизайнер Владимир Пирожков. В пятницу, 24 ноября, он выступил с лекцией в Самарском университете.
«Во многом встреча с Владимиром Вячеславовичем перевернула мое осознание реальности и восприятие будущего. Очень важно, что он чувствует себя самарским человеком, что он из Тольятти, что он именно оттуда сделал шаг когда-то в новую реальность для себя - поехал работать на Запад, но потом понял, что все возможности открываются на Родине», - отметил Дмитрий Азаров.
Владимир Пирожков учился в Швейцарии, работал в европейском дизайн-центре Toyota в Ницце. В 2007 году он вернулся в Россию и создал центр промышленного дизайна на базе Национального исследовательского технологического университета МИСиС. Внешний облик факела на Олимпийских играх в Сочи 2014 года во многом его заслуга. По мнению Владимира Пирожкова, на родине есть все возможности для реализации молодых талантов, которые способны совершить технологический прорыв.
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