ВРИО губернатора Самарской области Дмитрий Азаров на заседании комитета по подготовке ЧМ-2018 представил нового вице-губернатора. Им стал Юрий Александрович Рожин.
|
«Единая Россия» провела ротацию политического состава
Главной повесткой ежегодной партийной конференции региональных единороссов, на которой собрались 148 представителей из 45 местных отделений, стало обновление кадров руководящего состава.
|
8 декабря 2017, 07:20
|
В Самаре отметили международный день людей с ограниченными возможностями здоровья
В Самаре отметили международный день людей с ограниченными возможностями здоровья, но неограниченным потенциалом. Тех, кто вопреки недугам и невзгодам добиваются успехов в разных начинаниях.
|
8 декабря 2017, 05:59
|
Дмитрий Азаров поднялся в рейтинге глав регионов
|
7 декабря 2017, 08:06
|
Дмитрий Азаров раскритиковал уборку самарских дорог: «Пришлось будить коллег»
Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров раскритиковал уборку самарских дорог. В соцсети Twitter глава региона рассказал о проверке состояния самарских дорог минувшей ночью, которую он провел, вернувшись из рабочей поездки в Москву.
«Прилетел. Дорога от а/п Курумоч в удовлетворительном состоянии. …
|
6 декабря 2017, 01:29
|
Рожин вместо Юртайкина
Третьим вице-губернатором Самарской области после Дмитрия Овчинникова и Александра Фетисова может стать Юрий Рожин. Его прочат на пост руководителя департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции. С 2005 по 2015 год Рожин возглавлял региональное управление ФСБ, а последние два года …
|
19 октября 2017, 01:14