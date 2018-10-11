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Впервые Парад Памяти в Самаре расширит свою дислокацию
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11 октября 2018, 10:01
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Эксперты выяснили, какие продукты в Самаре подорожали больше всего
Региональное министерство экономического развития опубликовало данные сентябрьского мониторинга розничных цен на потребительских рынках. По-прежнему дешевеют картофель, лук, морковь, капуста, свежие томаты и перец. При этом под влиянием сезонного фактора на 10% подорожали куриные яйца. Растут цены на огурцы, свинину, курицу, …
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11 октября 2018, 09:32
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В Самаре будут разбираться с дорожными знаками «вне закона»
Как заявляет руководство областной ГИБДД, в последнее время всё больше водителей опротестовывают постановления о нарушениях ПДД, выписанные с помощью автоматических комплексов видеофиксации. Суды встают на сторону граждан, поскольку зачастую доказать законность установки того или иного знака или даже камеры очень …
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11 октября 2018, 09:20
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В Чапаевске водитель сбил 19-летнего парня и сбежал
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11 октября 2018, 08:56
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Дмитрий Азаров встретился с несколькими федеральными министрами
Глава Самарской области Дмитрий Азаров на этой неделе работал в Москве, где провел целый ряд встреч в федеральных ведомствах
С первым заместителем министра здравоохранения Татьяной Яковлевой говорили о реализации нацпроекта "Здравоохранение". Одна из ключевых задач — снижение смертности трудоспособного …
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10 октября 2018, 11:35
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В Самаре подведут итоги мониторинга реализации программы «Комфортная городская среда»
В эти минуты в Самаре проходит региональная конференция ОНФ. В ней принимают участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, депутат Госдумы, Координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, первый вице-президент «СоюзМаш России» Владимир Гутенев. Мероприятие посвящено подведению …
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2 октября 2018, 11:35
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Дмитрию Азарову пожаловались на ужасное состояние Центрального автовокзала
Жители Самары пожаловались главе региона Дмитрию Азарову на состояние автовокзала «Центральный».
«Грязь, вонь, очереди, хамство и полная профнепригодность всего персонала!» - перечисляет недостатки транспортного узла один из пользователей соцсетей.
Автор обращения добавляет, что не знает ни одного положительного отзыва об автовокзале. И …
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1 октября 2018, 10:34
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В структуре регионального правительства появился новый департамент
Губернатор Дмитрий Азаров продолжает менять структуру областного правительства. Накануне подписал проставление о создании Департамента ценового и тарифного регулирования. Он возьмет на себя часть полномочий, которые ранее были в компетенции министерств ЖКХ и экономического развития. При этом два департамента, ранее не …
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26 сентября 2018, 01:16