10
32
21
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 09.10.2018 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 09.10.2018 
Все видео

Материалы по теме:

Впервые Парад Памяти в Самаре расширит свою дислокацию

Впервые Парад Памяти в Самаре расширит свою дислокацию

7 ноября в Самаре на площади Куйбышева пройдет традиционный Парад Памяти, посвященный событиям 1941 года. Тогда из нашего города на фронт Великой Отечественной войны ушли десятки тысяч бойцов. Это был единственный воздушный парад за все годы войны, ставший грандиозной демонстрацией 
11 октября 2018, 10:01
Эксперты выяснили, какие продукты в Самаре подорожали больше всего

Эксперты выяснили, какие продукты в Самаре подорожали больше всего

Региональное министерство экономического развития опубликовало данные сентябрьского мониторинга розничных цен на потребительских рынках. По-прежнему дешевеют картофель, лук, морковь, капуста, свежие томаты и перец. При этом под влиянием сезонного фактора на 10% подорожали куриные яйца. Растут цены на огурцы, свинину, курицу, 
11 октября 2018, 09:32
В Самаре будут разбираться с дорожными знаками «вне закона»

В Самаре будут разбираться с дорожными знаками «вне закона»

Как заявляет руководство областной ГИБДД, в последнее время всё больше водителей опротестовывают постановления о нарушениях ПДД, выписанные с помощью автоматических комплексов видеофиксации. Суды встают на сторону граждан, поскольку зачастую доказать законность установки того или иного знака или даже камеры очень 
11 октября 2018, 09:20
В Чапаевске водитель сбил 19-летнего парня и сбежал

В Чапаевске водитель сбил 19-летнего парня и сбежал

В Чапаевске разыскивается водитель, который сбил человека и тут же покинул место аварии. Рано утром во вторник, 9 октября, неизвестный водитель на неустановленном автомобиле совершил наезд напротив дома № 100 по улице Ленина. Под колесами его легковушки оказался 19-летний парень, 
11 октября 2018, 08:56
Дмитрий Азаров встретился с несколькими федеральными министрами

Дмитрий Азаров встретился с несколькими федеральными министрами

Глава Самарской области Дмитрий Азаров на этой неделе работал в Москве, где провел целый ряд встреч в федеральных ведомствах

С первым заместителем министра здравоохранения Татьяной Яковлевой говорили о реализации нацпроекта "Здравоохранение". Одна из ключевых задач — снижение смертности трудоспособного 
10 октября 2018, 11:35
В Самаре подведут итоги мониторинга реализации программы «Комфортная городская среда»

В Самаре подведут итоги мониторинга реализации программы «Комфортная городская среда»

В эти минуты в Самаре проходит региональная конференция ОНФ. В ней принимают участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, депутат Госдумы, Координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, первый вице-президент «СоюзМаш России» Владимир Гутенев. Мероприятие посвящено подведению 
2 октября 2018, 11:35
Дмитрию Азарову пожаловались на ужасное состояние Центрального автовокзала

Дмитрию Азарову пожаловались на ужасное состояние Центрального автовокзала

Жители Самары пожаловались главе региона Дмитрию Азарову на состояние автовокзала «Центральный».

«Грязь, вонь, очереди, хамство и полная профнепригодность всего персонала!» - перечисляет недостатки транспортного узла один из пользователей соцсетей.

Автор обращения добавляет, что не знает ни одного положительного отзыва об автовокзале. И 

1 октября 2018, 10:34
В структуре регионального правительства появился новый департамент

В структуре регионального правительства появился новый департамент

Губернатор Дмитрий Азаров продолжает менять структуру областного правительства. Накануне подписал проставление о создании Департамента ценового и тарифного регулирования. Он возьмет на себя часть полномочий, которые ранее были в компетенции министерств ЖКХ и экономического развития. При этом два департамента, ранее не 

26 сентября 2018, 01:16
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх