О незаконных свалках, разбитых дорогах, обеспечении доступной среды для людей с ограниченными возможностями, о том, что успели сделать по этим направлениям в 2017 году, а что нет, в среду, 15 ноября, говорили на региональной конференции активистов Общероссийского народного фронта. Подобные масштабные мероприятия ОНФ организует ежегодно, но впервые в конференции принял участие глава региона. Приехав в точно назначенный срок, Дмитрий Азаров сразу поставил присутствующих в жесткие рамк: выступления до 5 минут, на заседание отводится максимум 2 часа. Все обращения и жалобы записывались, чиновники отвечали на вопросы, что называется, не отходя от кассы. Общественники пожаловались в том числе на некачественный ремонт улицы Олимпийской, ямы на Дачной и Мичурина, отсутствие дороги на Губанова. Ситуацию разъяснил временно исполняющий обязанности главы города Владимир Василенко.
«По улице Губанова. Это вопрос жителей, которые никак не решат, либо ее делать сквозную, между Московским и Ново-Садовой, либо сделать тупиковой. Если она будет тупиковой, мы ее проектируем и делаем. По Олимпийской. На 2018 год мы планируем привести ее в порядок, потому что это сквозная улица, по которой идет весь промышленный поток транспорта», - сообщил врио главы г.о. Самара Владимир Василенко.
Выясняется, что в регионе буксует реализация проекта ОНФ по ликвидации несанкционированных свалок. Их ищут не только ответственные за это лица, но и общественники, причем используют для этого беспилотники. Говорят, не всегда удается найти общий язык с органами местного самоуправления. За год в области из 710 свалок убрали только 163. По Самаре эффективность этой работы составляет всего 10%, по Тольятти - чуть больше 20.
«Очень много свалок вокруг крупных городов - это строительные отходы. Я думаю, самое основное, на что надо обратить внимание, у нас не разработана электронная территориальная схема по обращению с отходами. Несколько раз просили правительство выделить на это деньги, у нас есть замечание Росприроднадзора, что мы должны до конца года ее доработать», - рассказал Денис Волков, депутат Самарской губернской думы, эксперт регионального отделения Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в Самарской области.
«То, что касается строительных отходов, абсолютно согласен. Мы здесь решения будем принимать быстрые, в том числе и кадровые», - сообщил врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.
Активисты ОНФ говорили и о том, что не всегда при ремонте, реконструкции и строительстве выполняется обязательный комплекс мер по созданию безбарьерной среды для маломобильных граждан. Сейчас решается вопрос об участии представителей общественных организаций инвалидов в приемке объектов дорожной инфраструктуры и жилого комплекса.
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