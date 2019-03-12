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В Сызрани по ночам рвут зубы в гинекологии, а СКС избавляется от уличных водозаборных колонок. Девятки яиц стали нормой, а самарские чиновники предлагают гражданам худеть. Самые яркие новости региона – весело и со смыслом. 
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Цифры. Эфир передачи от 12.03.2019 
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Материалы по теме:

В Самарской области откроются еще три газовые заправки

В Самарской области откроются еще три газовые заправки

Развитие газификации Самарской области, повышение надежности газоснабжения обсуждали в понедельник, 25 февраля, во время рабочей встречи губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер. В частности, в этом году для обеспечения подключения новых потребителей в Сергиевском 
26 февраля 2019, 10:35
Самарские випы слушают Послание президента в Москве

Самарские випы слушают Послание президента в Москве

В среду, 20 февраля, президент России Владимир Путин выступает с ежегодным, 25-м Посланием Федеральному собранию. В этом году его основной темой станет социально-экономическое положение граждан, улучшение качества жизни.

В зале находится представительная делегация от Самарской области: губернатор Самарской области 
20 февраля 2019, 02:05
Валерьян Панфилов войдет в Совет директоров ПФК

Валерьян Панфилов войдет в Совет директоров ПФК "Крылья Советов"

Зампредседателя правительства Самарской области Александр Фетисов на встрече с болельщиками 6 февраля рассказал о задачах, которые стоят перед футбольным клубом "Крылья Советов". Ведётся работа по увеличению размера спонсорских средств в доле доходов. Разрабатывается новая структура, причем изучалась структура европейских клубов, 
6 февраля 2019, 08:46
В Самаре начался концерт, посвященный Дню народного единства

В Самаре начался концерт, посвященный Дню народного единства

В Самарском театре оперы и балета начался концерт, посвященный Дню народного единства. В числе приглашённых - политики, ученые, общественные деятели, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. На сцене – миниспектакль «Минин и Пожарский». Азаров всех поздравил с праздником. «Мы все трудимся 
4 ноября 2018, 05:46
Игорь Комаров стал новым полпредом в ПФО

Игорь Комаров стал новым полпредом в ПФО

Новым полномочным представителем президента в Приволжском федеральном округе стал Игорь Комаров. Соответствующий указ уже подписан главой государства Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Кремля.

«В соответствии с пунктом «к» статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Комарова Игоря Анатольевича полномочным представителем Президента 
7 сентября 2018, 11:09
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В блогах: "iВолга-2018". Что нового?

Блогер Татьяна Ан поехала на форум "iВолга-2018".

"Третий год я туда попадаю. Рассказывать особо нечего, так как особо новшеств не увидела, - считает автор. - Однако появились стулья и диванчики! Честно, считала, что романтика форума состоит в лежании 
3 августа 2018, 09:31
Подготовку в юнармейском лагере ПФО «Гвардеец» проходят самарские школьники

Подготовку в юнармейском лагере ПФО «Гвардеец» проходят самарские школьники

В Нижегородской области и в Пензе начала работу первая смена окружного оборонно-спортивного оздоровительного лагеря «Гвардеец». В команде Самарской области 38 школьников из Самары, Богатовского, Елховского, Сергиевского и Шенталинского районов. Юнармейские оборонно-спортивные лагеря «Гвардеец», созданные по инициативе полномочного представителя Президента РФ 

14 июня 2018, 11:42
Дмитрий Азаров встретился с молодежью

Дмитрий Азаров встретился с молодежью

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров в продюсерском центре «Strelka Hall» пообщался со студентами и представителями молодежных движений региона. Встреча прошла в формате открытого диалога. У каждого была возможность задать вопрос главе региона напрямую или выступить с каким-либо предложением. Так, 

25 декабря 2017, 04:46
Самарская область более пяти лет лидирует в ПФО по числу наркоманов

Самарская область более пяти лет лидирует в ПФО по числу наркоманов

Самарская область более 5 лет лидирует в Приволжском Федеральном округе по числу наркоманов. Глава региона Дмитрий Азаров уже не раз поднимал этот вопрос на федеральном уровне - обсуждал с заместителем прокурора РФ Сергеем Зайцевым. Пришли к выводу, что деньги, направляемые 

13 декабря 2017, 05:55
Самарские герои Отечества приняли участие в открытии единственного в стране проспекта Российской Армии

Самарские герои Отечества приняли участие в открытии единственного в стране проспекта Российской Армии

В Приволжском федеральном округе по инициативе полпреда президента Михаила Бабича заложена традиция масштабного празднования Дня Героев Отечества. Ежегодно праздничные мероприятия, посвященные этой памятной дате, проходят на территории регионов округа. В одном из городов Приволжья организуются центральные торжества с участием героев Отечества. 

11 декабря 2017, 05:43
Самарская акция «Пожиратели незаконной рекламы» вошла в тройку лидеров лучших молодежных проектов на федеральном конкурсе

Самарская акция «Пожиратели незаконной рекламы» вошла в тройку лидеров лучших молодежных проектов на федеральном конкурсе

Самарский проект под названием «Пожиратели незаконной рекламы» в ноябре этого года в Москве вошел в тройку лучших молодежных проектов. Всего на конкурс, который провела Общественная палата России, заявки представили 97 регионов. Акция продолжается, в этом году в ней приняли участие 

15 ноября 2017, 08:49
Фестиваль спорта, молодежной культуры и музыки собрал тысячи самарцев

Фестиваль спорта, молодежной культуры и музыки собрал тысячи самарцев

Фестиваль спорта, молодежной культуры и музыки в это воскресенье, несмотря на проливной дождь собрал в столице 63-го региона тысячи самарцев. Одной из главных площадок стала сцена радио DFM, где диджеи дали свой мастер-класс.
Несмотря на проливной дождь и свинцовые тучи, 

22 мая 2017, 01:00
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