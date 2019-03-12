Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в заседании Cовета Приволжского Федерального Округа в Ижевске под председательством полпреда президента Игоря Комарова. В совещании также участвовали представители федеральных министерств и ведомств, а также главы регионов.
Основная тема обсуждения – поддержка одаренной и талантливой молодежи, а также развитие кадрового потенциала. Как подчеркнули участники совещания, для этого необходимо решить ряд задач. Следует обобщить существующий опыт Поволжья по работе с молодежью, а также искать новые методики выявления талантов – здесь нужна системная работа. В ходе Совета было отмечено, что в Самарской области применяется комплексный подход в вопросах поддержки одаренных детей. В регионе разработаны и успешно реализуются программы работы с одаренной молодежью в сфере науки, техники и технологий от 14 до 30 лет – «Взлет», «Полет» и «Орбита».
Все три проекта взаимосвязаны между собой на уровне «школа-университет-экономика региона». Сейчас в этих программах задействовано более 5 тысяч школьников, 700 студентов и молодых ученых вузов, 350 научных консультантов, около 2 тысяч учителей и преподавателей вузов, 20 ведущих предприятий региона. Опыт Самарской области готовы перенимать другие регионы ПФО.
"Мы активно работаем с разными категориями, в том числе с детками, которые имеют ограничения по здоровью - здесь у нас показатель охвата 56% - это 3 показатель ПФО. А есть и те направления, где мы являемся абсолютными лидерами", – отметил Дмитрий Азаров.
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