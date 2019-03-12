В блогах: "iВолга-2018". Что нового?



"Третий год я туда попадаю. Рассказывать особо нечего, так как особо новшеств не увидела, - … Блогер Татьяна Ан поехала на форум "iВолга-2018"."Третий год я туда попадаю. Рассказывать особо нечего, так как особо новшеств не увидела, - считает автор. - Однако появились стулья и диванчики! Честно, считала, что романтика форума состоит в лежании