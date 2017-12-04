Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал воскресный инцидент на площади Кирова. 3 декабря у входа в ДК имени Литвинова собралась группа людей, в том числе блогер Алексей Навальный. По данным мэрии, в ходе несогласованного митинга была повреждена звукоусиливающая аппаратура – в ДК проходил Межрегиональный чемпионат по восточным танцам. «Входы в здание оказались заблокированы собравшимися на площади лицами. Это не позволило участникам чемпионата, а также родителям с детьми заходить в здание и покидать его», - сообщили в пресс-службе мэрии.
«Прочитал обращения по действиям заезжих хулиганов. Разберёмся в ситуации предметно. Благодарю сотрудников МВД, что не поддались на провокации», - написал Дмитрий Азаров в своем микроблоге в «Твиттере».
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