4
28
46
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 28 ноября 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 1 декабря 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
12 + 8 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

4 муниципалитета Самары отстают от графика по благоустройству

4 муниципалитета Самары отстают от графика по благоустройству

Самара, Похвистнево, Жигулевск и Ставропольский район не успевают доделать намеченные на этот год работы по благоустройству в рамках госпрограммы «Формирование комфортной городской среды». Об этом главе региона Дмитрию Азарову рассказал врио министра энергетики и ЖКХ Сергей Ульянкин на совещании с 

29 ноября 2017, 06:10
Сегодня состоится заседание совета самарского реготделения «Союза машиностроителей России»

Сегодня состоится заседание совета самарского реготделения «Союза машиностроителей России»

Сегодня, 29 декабря, в Самаре состоится заседание совета самарского регионального отделения «Союза машиностроителей России», которое проведет его председатель, член Бюро центрального совета организации, зам. председателя правления РОСНАНО Владимир Аветисян. Кроме того, в мероприятии примут участие врио губернатора Самарской области Дмитрий 

29 ноября 2017, 11:16
Дмитрий Азаров встретился с кадровым резервом Самарской области

Дмитрий Азаров встретился с кадровым резервом Самарской области

В понедельник, 27 ноября, врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров встретился с управленцами муниципальных и государственных структур, входящих в кадровый резерв региона. Сам разговор был неформальным. По словам врио губернатора, представители государственных служб не должны относиться к резервистам формально, ограничиваясь 

28 ноября 2017, 12:37
Дмитрий Азаров представил нового советника Владимира Пирожкова

Дмитрий Азаров представил нового советника Владимира Пирожкова

У врио губернатора Самарской области новый советник на общественных началах. Им стал известный российский дизайнер Владимир Пирожков. В пятницу, 24 ноября, он выступил с лекцией в Самарском университете.

«Во многом встреча с Владимиром Вячеславовичем перевернула мое осознание реальности и восприятие будущего. 

24 ноября 2017, 05:27
Жители Рощинского митингуют против переезда из аварийного дома

Жители Рощинского митингуют против переезда из аварийного дома

Против выселения из своих квартир. Жители военного городка Рощинский вышли на митинг с требованием оставить их в покое и не заставлять переезжать из якобы аварийного дома. Напомним, в конце июня там разгорелся скандал после того, как была проведена экспертиза одного 

11 июля 2017, 05:43
В Самаре прошел шестой митинг против новой системы распределения льгот

В Самаре прошел шестой митинг против новой системы распределения льгот

В минувшее воскресенье, 28 мая, в Самаре состоялся очередной, шестой по счету, митинг протеста против новой системы распределения льгот по принципу нуждаемости. В этот раз акция прошла около Дворца легкой атлетики, на улице Физкультурной, и собрала около трехсот человек - 

29 мая 2017, 12:53
Депутата Губернской Думы Михаила Матвеева оштрафовали на 30 тысяч рублей

Депутата Губернской Думы Михаила Матвеева оштрафовали на 30 тысяч рублей

Такое решение принял суд Октябрьского района. Он признал, что политик нарушил требования части 3 статьи 20.2 Кодекса об административных нарушениях. А именно создал помехи движению транспорта и пешеходов, мешал их доступу к объектам социальной инфраструктуры. Максимальная планка наказания за это 

24 апреля 2017, 07:46
Депутат Губдумы Михаил Матвеев задержан после «марша пенсионеров»

Депутат Губдумы Михаил Матвеев задержан после «марша пенсионеров»

В воскресенье в Самаре прошел митинг, который в народе уже назвали "маршем пенсионеров". Это пятая акция протеста горожан против новой системы начисления льгот. На акцию протеста в воскресенье вышли, по разным оценкам, от 400 до 2 тысяч самарцев, в основном 

24 апреля 2017, 05:20
Суд продлил домашний арест оппозиционеру Навальному на три месяца

Суд продлил домашний арест оппозиционеру Навальному на три месяца

Замоскворецкий суд удовлетворил ходатайство прокурора и на 3 месяца продлил срок домашнего ареста Алексея Навального, который обвиняется в хищении денежных средств у компании «Ив Роше».
Навальный обратился с просьбой смягчить условия его содержания, чтобы он мог посещать рабочее место и 

10 октября 2014, 05:40
Навальный признан виновным по делу о клевете

Навальный признан виновным по делу о клевете

Бабушкинский мировой суд признал Алексея Навального виновным в клевете на депутата муниципального собрания Алексея Лисовенко и оштрафовал его на 300 000 рублей, сообщают "Ведомости". Как следует из оглашенного судьей Анной Некряч приговора, вина оппозиционера подтверждается наличием галочки в профиле учетной 

23 апреля 2014, 10:01
Навальный остался без газеты

Навальный остался без газеты

Заявка о регистрации средства массовой информации общественно-политической тематики - газеты «Популярная политика» тиражом 1 млн экземпляров - была подана в Роскомнадзор 25 февраля, сообщают "Ведомости". Вчера истек срок, отпущенный на регистрацию СМИ, и Роскомнадзор должен был либо удовлетворить заявку, либо отказать. 

26 марта 2014, 10:27
Навальный создает партию

Навальный создает партию

На учредительном съезде партии сторонников Алексея Навального, который пройдет в Москве в ближайшее воскресенье, оргкомитет партии предложит Навального на пост ее председателя. Альтернативных кандидатов на этот пост, вероятно, не будет, сообщают "Ведомости".  

Воскресный учредительный съезд станет уже вторым для «Народного 

15 ноября 2013, 11:13
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Наверх