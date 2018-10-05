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В Самарской области молодой водитель сбил 9-летнюю девочку на «зебре»
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5 октября 2018, 05:03
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В Самаре забил фонтан горячей воды на Ново-Вокзальной
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5 октября 2018, 03:18
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Ночной ларек: на улице Димитрова в Самаре горел торговый павильон
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5 октября 2018, 02:58
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Болельщикам рассказали, как добраться на матч между «Крыльями Советов» и «Динамо»
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5 октября 2018, 02:32
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Андрей Тихонов попрощался с Самарой: «Крылья Советов» объявили об отставке главного тренера
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5 октября 2018, 12:50
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Стало известно, кто не будет играть за «Крылья Советов» в матче с «Динамо»
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4 октября 2018, 11:12
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Тренером «Крыльев Советов» может стать Божович
Возможно, в ближайшее время самарские «Крылья Советов» ждут серьезные кадровые перестановки: по информации осведомленных источников у команды появится новый главный тренер. Среди возможных преемников Андрея Тихонова на этом посту называют черногорского специалиста Миодрага Божовича. Скорее всего, рокировка произойдет после домашней …
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4 октября 2018, 09:30
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В Самаре стартовала продажа билетов на матч «Крылья Советов» - «Динамо»
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2 октября 2018, 03:21
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«Это безобразие»: «Крылья Советов» проиграли «Оренбургу» со счетом 0:3
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5 августа 2018, 10:55
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«Нам нелегко»: наставник самарских «Крыльев» рассказал о матче с ЦСКА
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31 июля 2018, 11:13