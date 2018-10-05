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Материалы по теме:

В Самарской области молодой водитель сбил 9-летнюю девочку на «зебре»

В Самарской области молодой водитель сбил 9-летнюю девочку на «зебре»

В четверг, 4 октября, в Кинельском районе региона произошла авария, в которой пострадал ребенок. В 13:30 19-летний парень ехал на ВАЗ 21099 по улице Невской в поселке Алексеевка. Он направлялся в сторону улицы Ленина, когда по пути сбил девятилетнюю девочку. 
5 октября 2018, 05:03
В Самаре забил фонтан горячей воды на Ново-Вокзальной

В Самаре забил фонтан горячей воды на Ново-Вокзальной

В пятницу, 5 октября, в Самаре произошла коммунальная авария. Напротив дома № 78А по улице Ново-Вокзальной забил фонтан горячей воды. Все произошло примерно в 13:00. Местные жители сразу же бросились звонить в экстренные службы для того, чтобы специалисты разобрались с 
5 октября 2018, 03:18
Ночной ларек: на улице Димитрова в Самаре горел торговый павильон

Ночной ларек: на улице Димитрова в Самаре горел торговый павильон

В ночь на пятницу, 5 октября, в Самаре произошел пожар на улице Георгия Димитрова в Кировском районе. Сигнал о возгорании поступил в 02:55. Оказалось, что там загорелся торговый павильон на площади в один квадратный метр. На тушение пожара выехали 11 
5 октября 2018, 02:58
Болельщикам рассказали, как добраться на матч между «Крыльями Советов» и «Динамо»

Болельщикам рассказали, как добраться на матч между «Крыльями Советов» и «Динамо»

Стало известно, как будет ходить транспорт в Самаре в день матча между «Крыльями Советов» и столичным «Динамо». Игра начнется на стадионе «Самара Арена» в 15:00 в субботу, 6 октября. Для болельщиков откроют бесплатную Северную парковку стадиона. Заезд осуществляется со стороны 
5 октября 2018, 02:32
Андрей Тихонов попрощался с Самарой: «Крылья Советов» объявили об отставке главного тренера

Андрей Тихонов попрощался с Самарой: «Крылья Советов» объявили об отставке главного тренера

Андрей Тихонов ушел с поста главного тренера «Крыльев Советов». 5 октября он провел тренировку с командой, которая стала дня него последней в рамках работы в клубе. Перед тем, как покинуть расположение «КС», Андрей Валерьевич тепло попрощался с игроками и сотрудниками 

5 октября 2018, 12:50
Стало известно, кто не будет играть за «Крылья Советов» в матче с «Динамо»

Стало известно, кто не будет играть за «Крылья Советов» в матче с «Динамо»

Самарские «Крылья Советов» продолжают подготовку к матчу со столичным «Динамо». Напомним, что игра запланирована на эту субботу, 6 октября. Начало в 15:00. В среду вместе с общей группой тренировались восстановившиеся от травм защитники Тарас Бурлак и Виталий Денисов. По индивидуальной 
4 октября 2018, 11:12
Тренером «Крыльев Советов» может стать Божович

Тренером «Крыльев Советов» может стать Божович

Возможно, в ближайшее время самарские «Крылья Советов» ждут серьезные кадровые перестановки: по информации осведомленных источников у команды появится новый главный тренер. Среди возможных преемников Андрея Тихонова на этом посту называют черногорского специалиста Миодрага Божовича. Скорее всего, рокировка произойдет после домашней 
4 октября 2018, 09:30
В Самаре стартовала продажа билетов на матч «Крылья Советов» - «Динамо»

В Самаре стартовала продажа билетов на матч «Крылья Советов» - «Динамо»

Со вторника, 2 октября, в Самаре началась продажа билетов на матч десятого тура Российской премьер-лиги между «Крыльями Советов» и «Динамо». Напомним, что игра пройдет в субботу, 6 октября,  на стадионе «Самара Арена». Начало в 15:00. Стоимость билетов начинается от 300 
2 октября 2018, 03:21
«Это безобразие»: «Крылья Советов» проиграли «Оренбургу» со счетом 0:3

«Это безобразие»: «Крылья Советов» проиграли «Оренбургу» со счетом 0:3

В воскресенье, 5 августа, самарские «Крылья Советов» принимали на стадионе «Самара Арена» «Оренбург». Поболеть за любимые команды на матч пришли 22 930 зрителей. Встреча завершилась разгромом хозяев - они уступили соперникам с унизительнм счетом 0:3. Причем, все три мяча влетели 
5 августа 2018, 10:55
«Нам нелегко»: наставник самарских «Крыльев» рассказал о матче с ЦСКА

«Нам нелегко»: наставник самарских «Крыльев» рассказал о матче с ЦСКА

Во вторник, 31 июля, по окончании матча между самарскими «Крыльями Советов» и московским ЦСКА прошла традиционная итоговая пресс-конференция. Напомним, что игра завершилась ничьей, со счетом 0:0. Команды сражались практически на равных. 
 
- Вначале мы действительно нервничали, потому что это игра 
31 июля 2018, 11:13
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