Болельщикам рассказали, как добраться на матч между «Крыльями Советов» и «Динамо» … Стало известно, как будет ходить транспорт в Самаре в день матча между «Крыльями Советов» и столичным «Динамо». Игра начнется на стадионе «Самара Арена» в 15:00 в субботу, 6 октября. Для болельщиков откроют бесплатную Северную парковку стадиона. Заезд осуществляется со стороны