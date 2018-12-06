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«Бункер S» Эфир передачи от 04.12.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 04.12.2018 
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Материалы по теме:

Самарцев заинтриговало новогоднее оформление администрации Ленинского района

Самарцев заинтриговало новогоднее оформление администрации Ленинского района

Вся Самара с нетерпением готовится к встрече самого долгожданного в России праздника - Нового года. Администрация Ленинского района губернской столицы тоже не осталась в стороне и недавно ее здание украсила новогодняя иллюминация. Но светящиеся гирлянды вызвали у самарцев много вопросов 
6 декабря 2018, 01:58
В Самаре Maybach врезался в стоявшую иномарку у администрации Октябрьского района

В Самаре Maybach врезался в стоявшую иномарку у администрации Октябрьского района

В четверг, 6 декабря, произошла дорожная авария в областной столице. Около здания администрации Октябрьского района, неподалеку от станции метрополитена «Алабинская» автомобиль премиум-класса Maybach был оставлен на дороге, причем, передняя часть машины повреждена. По информации ГУ МВД по Самарской области, представительский 
6 декабря 2018, 01:29
Что изменится для самарцев с введением электронного документооборота в ЗАГСах

Что изменится для самарцев с введением электронного документооборота в ЗАГСах

В ближайшие несколько лет в России заработает единая система документооборота в отделах Записи актов гражданского состояния. Благодаря ей граждане смогут получить все необходимые документы из любой точки страны, просто обратившись в ЗАГС по месту жительства. 
 
С октября этого года в России 
6 декабря 2018, 12:10
Бюджет Самарской области на 2019 год принят во втором чтении

Бюджет Самарской области на 2019 год принят во втором чтении

Бюджет нашего региона на 2019 год приняли во втором чтении в четверг, 6 декабря. На 33-м пленарном заседании в Самарской губернской думе присутствовали 45 депутатов, 40 из них проголосовали «за», против высказались представители фракциии КПРФ. Напомним, что проект главного финансового 
6 декабря 2018, 12:05
Спорят за Стрелку: в суде оспаривают проект планировки исторического центра Самары

Спорят за Стрелку: в суде оспаривают проект планировки исторического центра Самары

Арбитражный суд Самарской области назначил на 17 декабря заседание по резонансному иску компании "Топ-Строй" к правительству региона. Истец просит признать недействительным проект планировки территории исторического центра Самары в границах Комсомольской, Фрунзе, акватории рек Волга и Самара.

По версии 
4 декабря 2018, 08:15
Высотки вместо леса: в Самаре могут застроить парк имени 60-летия Советской власти

Высотки вместо леса: в Самаре могут застроить парк имени 60-летия Советской власти

Департамент градостроительства администрации Самары разрешил компании «Стройресурс» подготовить документы по планировке территории (проекта планировки и межевания) в границах улиц Стара-Загора, Ташкентская и Московского шоссе в Кировском районе. Постановление появилось на официальном сайте мэрии. Отметим, что в этом районе находится 
4 декабря 2018, 10:31
Александру Баландину предложили возглавить Нефтегорский район

Александру Баландину предложили возглавить Нефтегорский район

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров предложил врио руководителя регионального Минстроя Александру Баландину поучаствовать в конкурсе по выбору главы Нефтегорского района. Глава региона отметил, что район отличается диверсифицированной экономикой. Там развито сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых и промышленное производство. Но из-за 

28 ноября 2018, 02:54
В Самаре эвакуировали авто, припаркованные меломанами у Филармонии

В Самаре эвакуировали авто, припаркованные меломанами у Филармонии

В воскресенье, 11 ноября, в Самарской филармонии прошел юбилейный концерт Сергея Войтенко. Но после его завершения у примерно 10 зрителей эвакуировали автомобили. Проблему разрешил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, который тоже присутствовал на шоу и стал свидетелем инцидента.
12 ноября 2018, 10:23
Дмитрий Азаров проводит встречу с сенаторами и депутатами Госдумы от Самарской области

Дмитрий Азаров проводит встречу с сенаторами и депутатами Госдумы от Самарской области

В эти минуты губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проводит встречу с членами Совета Федерации, представляющими регион в верхней палате парламента, а также депутатами Государственной думы. Обсуждаются вопросы привлечения федеральных инвестиций в губернию и в целом лоббирования её интересов на уровне 

31 октября 2018, 02:35
15 новых детсадов появятся в Самарской области

15 новых детсадов появятся в Самарской области

Глава региона Дмитрий Азаров провел совещание с представителями областного Министерства образования и науки. Одним из основных вопросов в повестке дня стала ликвидация очередей в детсады. Эта проблема наиболее остро стоит в столице губернии. По словам министра образования и науки Виктора 

23 октября 2018, 11:28
В блогах: современный бизнес-класс в историческом центре

В блогах: современный бизнес-класс в историческом центре

Блогер en_abled ((эн эблед)) раскритиковал проект застройки нового жилкомплекса в Самаре в границах улиц Водников, Алексея Толстого, Крупской и Комсомольской. "Какой-то эталон безвкусицы, - считает автор. - И ведь застройщики, наверное, всерьёз уверены, что эта гробина за счёт всяких 
9 августа 2018, 05:58
Выбрали место, куда переедет Самарский зоопарк

Выбрали место, куда переедет Самарский зоопарк

В Самаре завершилось голосование по выбору нового места для городского зоопарка. На выбор участникам предложили три варианта: оставить зоосад на прежнем месте, на улице Ново-Садовой,146 или же перенести его в микрорайон Южный город или за больницу имени Середавина. Администрация зоопарка 
1 августа 2018, 01:43
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