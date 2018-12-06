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Самарцев заинтриговало новогоднее оформление администрации Ленинского района
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6 декабря 2018, 01:58
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В Самаре Maybach врезался в стоявшую иномарку у администрации Октябрьского района
В четверг, 6 декабря, произошла дорожная авария в областной столице. Около здания администрации Октябрьского района, неподалеку от станции метрополитена «Алабинская» автомобиль премиум-класса Maybach был оставлен на дороге, причем, передняя часть машины повреждена. По информации ГУ МВД по Самарской области, представительский …
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6 декабря 2018, 01:29
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Что изменится для самарцев с введением электронного документооборота в ЗАГСах
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6 декабря 2018, 12:10
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Бюджет Самарской области на 2019 год принят во втором чтении
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6 декабря 2018, 12:05
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Спорят за Стрелку: в суде оспаривают проект планировки исторического центра Самары
Арбитражный суд Самарской области назначил на 17 декабря заседание по резонансному иску компании "Топ-Строй" к правительству региона. Истец просит признать недействительным проект планировки территории исторического центра Самары в границах Комсомольской, Фрунзе, акватории рек Волга и Самара.
По версии …
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4 декабря 2018, 08:15
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Высотки вместо леса: в Самаре могут застроить парк имени 60-летия Советской власти
Департамент градостроительства администрации Самары разрешил компании «Стройресурс» подготовить документы по планировке территории (проекта планировки и межевания) в границах улиц Стара-Загора, Ташкентская и Московского шоссе в Кировском районе. Постановление появилось на официальном сайте мэрии. Отметим, что в этом районе находится …
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4 декабря 2018, 10:31
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Александру Баландину предложили возглавить Нефтегорский район
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров предложил врио руководителя регионального Минстроя Александру Баландину поучаствовать в конкурсе по выбору главы Нефтегорского района. Глава региона отметил, что район отличается диверсифицированной экономикой. Там развито сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых и промышленное производство. Но из-за …
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28 ноября 2018, 02:54
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В Самаре эвакуировали авто, припаркованные меломанами у Филармонии
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12 ноября 2018, 10:23
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Дмитрий Азаров проводит встречу с сенаторами и депутатами Госдумы от Самарской области
В эти минуты губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проводит встречу с членами Совета Федерации, представляющими регион в верхней палате парламента, а также депутатами Государственной думы. Обсуждаются вопросы привлечения федеральных инвестиций в губернию и в целом лоббирования её интересов на уровне …
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31 октября 2018, 02:35
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15 новых детсадов появятся в Самарской области
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23 октября 2018, 11:28
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В блогах: современный бизнес-класс в историческом центре
Блогер en_abled ((эн эблед)) раскритиковал проект застройки нового жилкомплекса в Самаре в границах улиц Водников, Алексея Толстого, Крупской и Комсомольской. "Какой-то эталон безвкусицы, - считает автор. - И ведь застройщики, наверное, всерьёз уверены, что эта гробина за счёт всяких …
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9 августа 2018, 05:58
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Выбрали место, куда переедет Самарский зоопарк
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1 августа 2018, 01:43