В Самаре врио губернатора Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с уполномоченным по правам человека в Самарской области Ольгой Гальцовой. Глава региона и омбудсмен обсудили вопрос модернизации пансионатов для ветеранов и инвалидов, а также перспективы развития в регионе пансионатов для пожилых людей, передает пресс-служба главы региона. Если услуга востребована у населения, необходимо предельно внимательно отнестись к организации пансионатов, допускать к работе в этой сфере только зарекомендовавшие себя организации, подчеркнул Дмитрий Азаров.
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Деньги на Фрунзенский мост и детские сады получит Самарская область
Самарская область в ближайшее время получит почти два миллиарда рублей из федерального бюджета. 700 миллионов пойдут на продолжение стройки Фрунзенского моста, более миллиарда – на создание детских садов. Вопросы включения 63-го региона в государственные программы глава региона обсуждал с представителями …
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22 мая 2018, 07:40
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Дмитрий Азаров сообщил о введении рабочих суббот на АвтоВАЗе
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18 мая 2018, 11:55
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Появилось фото отрытого к ЧМ-2018 комплекса МВД у «Самара Арены»
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17 мая 2018, 04:00
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Снизить порог муниципального фильтра предложил Дмитрий Азаров
Принять участие в выборах главы региона, похоже, смогут больше кандидатов. Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров внес на рассмотрение в губернскую думу поправки в избирательное законодательство области. Они предполагают снижение количества необходимых подписей от муниципальных депутатов и глав районов для …
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16 мая 2018, 09:58
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Самарский омбудсмен предложила запретить продажу алкоголя лицам моложе 25 лет
Такое предложение прозвучало во вторник, 23 июня, в Самарской губернской думе на совместном заседании двух комитетов - по промышленности и по законодательству.
Уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова (на фото) предложила депутатам рассмотреть возможность подготовки инициативы …
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24 июня 2015, 10:41
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В Самарской области пост омбудсмена заняла Ольга Гальцова
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23 сентября 2014, 06:43
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Уполномоченным по правам человека Самарской области стала Ольга Гальцова
На очередном заседании Самарской губернской думы завершилась борьба за пост уполномоченного по правам человека Самарской области. Им стала Ольга Гальцова. Напомним, на эту должность также претендовал депутат областного парламента от фракции КПРФ Сергей Ракитин. Накануне самоотвод взял адвокат и общественный деятель …
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3 июля 2014, 01:59
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На пост уполномоченного по правам человека Самарской области официально выдвинуты две кандидатуры
На пост уполномоченного по правам человека Самарской области официально выдвинуты две кандидатуры. Экс-депутат Государственной думы Ольга Гальцова и адвокат Александр Паулов уже предоставили в комитет по законодательству регионального парламента необходимые документы, сообщает информационный портал "Волга-Ньюс". Паулова поддержали 6 общественных организаций, …
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1 июля 2014, 04:19