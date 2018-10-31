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Материалы по теме:

15 новых детсадов появятся в Самарской области

15 новых детсадов появятся в Самарской области

Глава региона Дмитрий Азаров провел совещание с представителями областного Министерства образования и науки. Одним из основных вопросов в повестке дня стала ликвидация очередей в детсады. Эта проблема наиболее остро стоит в столице губернии. По словам министра образования и науки Виктора 

23 октября 2018, 11:28
Дмитрий Азаров пригласил Хабиба Нурмагомедова приехать в Самару

Дмитрий Азаров пригласил Хабиба Нурмагомедова приехать в Самару

В среду, 10 октября, глава Самарской области Дмитрий Азаров встретился в Ульяновске на VII международном форуме «Россия - спортивная держава» с чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым. Губернатор пригласил спортсмена посетить Самару и Тольятти
 
- Он уже бывал, сказал - 
11 октября 2018, 08:03
Дмитрий Азаров встретился с несколькими федеральными министрами

Дмитрий Азаров встретился с несколькими федеральными министрами

Глава Самарской области Дмитрий Азаров на этой неделе работал в Москве, где провел целый ряд встреч в федеральных ведомствах

С первым заместителем министра здравоохранения Татьяной Яковлевой говорили о реализации нацпроекта "Здравоохранение". Одна из ключевых задач — снижение смертности трудоспособного 
10 октября 2018, 11:35
В Самаре подведут итоги мониторинга реализации программы «Комфортная городская среда»

В Самаре подведут итоги мониторинга реализации программы «Комфортная городская среда»

В эти минуты в Самаре проходит региональная конференция ОНФ. В ней принимают участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, депутат Госдумы, Координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, первый вице-президент «СоюзМаш России» Владимир Гутенев. Мероприятие посвящено подведению 
2 октября 2018, 11:35
В Госдуме решили усилить борьбу с «черными кредиторами»

В Госдуме решили усилить борьбу с «черными кредиторами»

В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность для «черных кредиторов». Речь идет о компаниях, занимающихся нелегальным кредитованием и не включенных в реестр Центробанка. Размер реального тюремного срока депутаты намерены обсудить с силовиками, судейским сообществом, ЦБ и Минфином. Сейчас максимальное наказание за 

18 сентября 2018, 01:11
Госдума приняла в первом чтении закон об уголовной ответственности за увольнение работников предпенсионного возраста

Госдума приняла в первом чтении закон об уголовной ответственности за увольнение работников предпенсионного возраста

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает наказание для работодателей за увольнение сотрудников предпенсионного возраста.  Его поддержали 370 депутатов и 12 высказались против. Поправки к пенсионному закону, которые внес президент России Владимир Путин, предполагают в том числе введение уголовной 

14 сентября 2018, 11:15
Александр Хинштейн хочет баллотироваться в Госдуму от Самарской области

Александр Хинштейн хочет баллотироваться в Госдуму от Самарской области

Советник директора Росгвардии Александр Хинштейн заявил о желании баллотироваться на довыборах депутата Госдумы от Самарской области. Соответствующее предложение ему сделал врио губернатора Дмитрий Азаров на открытии концертно-театрального комплекса "Дирижабль" в Самаре, сообщает ВолгаНьюс.

Вакантное место представителя региона в федеральном парламенте 
18 июня 2018, 09:35
Депутат Госдумы от Самарской области Надежда Колесникова сложила полномочия

Депутат Госдумы от Самарской области Надежда Колесникова сложила полномочия

Депутат Госдумы от Самарской области Надежда Колесникова досрочно сложила свои полномочия. Нижняя палата парламента приняла ее отставку голосованием в среду, 13 июня. Напомним, по данным Самарской губернской думы, до отставки Колесниковой в состав депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ седьмого 
13 июня 2018, 02:13
На стадионе «Самара Арена» побывала специальная комиссия Совета Федерации

На стадионе «Самара Арена» побывала специальная комиссия Совета Федерации

Новая дилемма возникла перед строителями  стадиона "Самара Арена". В ближайшие дни  властям необходимо определиться, каким способом формировать поле, на котором меньше чем через 300 дней будут играть сборные - участники чемпионата мира по футболу.
Вариантов два - укладка рулонного газона 

17 ноября 2017, 04:56
Валентина Матвиенко поблагодарила Дмитрия Азарова за успешную работу в Совете Федерации

Валентина Матвиенко поблагодарила Дмитрия Азарова за успешную работу в Совете Федерации

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поблагодарила Дмитрия Азарова за успешную работу в верхней палате парламента. Там он в течение трех лет возглавлял комитет по федеральному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера до того, как указом президента был назначен 

25 октября 2017, 05:40
В России хотят ввести патенты для самозанятых граждан

В России хотят ввести патенты для самозанятых граждан

В Совете Федерации заявили о возможном введении патентного налогообложения для самозанятых россиян с целью сокращения теневого сектора отечественной экономики.
Как отмечается, утвержденный законопроект о введении двухлетних налоговых каникул для самозанятых граждан себя не оправдывает. Как следует из этого документа, представители 

2 октября 2017, 05:13
Больше прав: В Совфеде предлагают расширить полномочия Ростуризма

Больше прав: В Совфеде предлагают расширить полномочия Ростуризма

После известного инцидента с туристической компанией «Тэд Тревел» в Совете Федерации родилась идея дать дополнительные полномочия Ростуризму. Об этом в интервью «Парламентской газете» поведал член комитета Совфеда Игорь Фомин.
Как отмечается, в августе «Тэд Тревел» заявила о приостановке своей работы. 

2 октября 2017, 12:12
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