В эти минуты губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проводит встречу с членами Совета Федерации, представляющими регион в верхней палате парламента, а также депутатами Государственной думы. Обсуждаются вопросы привлечения федеральных инвестиций в губернию и в целом лоббирования её интересов на уровне обеих палат парламента.
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15 новых детсадов появятся в Самарской области
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23 октября 2018, 11:28
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Дмитрий Азаров пригласил Хабиба Нурмагомедова приехать в Самару
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11 октября 2018, 08:03
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Дмитрий Азаров встретился с несколькими федеральными министрами
Глава Самарской области Дмитрий Азаров на этой неделе работал в Москве, где провел целый ряд встреч в федеральных ведомствах
С первым заместителем министра здравоохранения Татьяной Яковлевой говорили о реализации нацпроекта "Здравоохранение". Одна из ключевых задач — снижение смертности трудоспособного …
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10 октября 2018, 11:35
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В Самаре подведут итоги мониторинга реализации программы «Комфортная городская среда»
В эти минуты в Самаре проходит региональная конференция ОНФ. В ней принимают участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, депутат Госдумы, Координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, первый вице-президент «СоюзМаш России» Владимир Гутенев. Мероприятие посвящено подведению …
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2 октября 2018, 11:35
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В Госдуме решили усилить борьбу с «черными кредиторами»
В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность для «черных кредиторов». Речь идет о компаниях, занимающихся нелегальным кредитованием и не включенных в реестр Центробанка. Размер реального тюремного срока депутаты намерены обсудить с силовиками, судейским сообществом, ЦБ и Минфином. Сейчас максимальное наказание за …
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18 сентября 2018, 01:11
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Госдума приняла в первом чтении закон об уголовной ответственности за увольнение работников предпенсионного возраста
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает наказание для работодателей за увольнение сотрудников предпенсионного возраста. Его поддержали 370 депутатов и 12 высказались против. Поправки к пенсионному закону, которые внес президент России Владимир Путин, предполагают в том числе введение уголовной …
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14 сентября 2018, 11:15
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Александр Хинштейн хочет баллотироваться в Госдуму от Самарской области
Советник директора Росгвардии Александр Хинштейн заявил о желании баллотироваться на довыборах депутата Госдумы от Самарской области. Соответствующее предложение ему сделал врио губернатора Дмитрий Азаров на открытии концертно-театрального комплекса "Дирижабль" в Самаре, сообщает ВолгаНьюс.
Вакантное место представителя региона в федеральном парламенте …
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18 июня 2018, 09:35
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Депутат Госдумы от Самарской области Надежда Колесникова сложила полномочия
Депутат Госдумы от Самарской области Надежда Колесникова досрочно сложила свои полномочия. Нижняя палата парламента приняла ее отставку голосованием в среду, 13 июня. Напомним, по данным Самарской губернской думы, до отставки Колесниковой в состав депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ седьмого …
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13 июня 2018, 02:13
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На стадионе «Самара Арена» побывала специальная комиссия Совета Федерации
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17 ноября 2017, 04:56
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Валентина Матвиенко поблагодарила Дмитрия Азарова за успешную работу в Совете Федерации
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поблагодарила Дмитрия Азарова за успешную работу в верхней палате парламента. Там он в течение трех лет возглавлял комитет по федеральному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера до того, как указом президента был назначен …
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25 октября 2017, 05:40
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В России хотят ввести патенты для самозанятых граждан
В Совете Федерации заявили о возможном введении патентного налогообложения для самозанятых россиян с целью сокращения теневого сектора отечественной экономики.
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2 октября 2017, 05:13
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Больше прав: В Совфеде предлагают расширить полномочия Ростуризма
После известного инцидента с туристической компанией «Тэд Тревел» в Совете Федерации родилась идея дать дополнительные полномочия Ростуризму. Об этом в интервью «Парламентской газете» поведал член комитета Совфеда Игорь Фомин.
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2 октября 2017, 12:12