Госдума приняла в первом чтении закон об уголовной ответственности за увольнение работников предпенсионного возраста Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает наказание для работодателей за увольнение сотрудников предпенсионного возраста. Его поддержали 370 депутатов и 12 высказались против. Поправки к пенсионному закону, которые внес президент России Владимир Путин, предполагают в том числе введение уголовной …