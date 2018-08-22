Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров в очередной раз подверг критике руководство регионального Минтранса. Теперь глава губернии высказал претензии по поводу ликвидации частного дебаркадера на пристани Ширяево. Это решение он назвал откровенно провальным, так как село лишилось возможности принимать туристические теплоходы. В 2017 году их было 54, в этом – 3. Это нанесло серьезный ущерб экономике Ширяево.
В связи с этим, Дмитрий Азаров поручил Минтрансу до 1 сентября разработать предложения по корректировке маршрутов речных перевозок.
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