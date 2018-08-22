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«Бункер S» Эфир передачи от 21.08.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 21.08.2018 
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Материалы по теме:

В Самарской области водителя «буханки» зажало в салоне после ДТП с грузовиком

В Самарской области водителя «буханки» зажало в салоне после ДТП с грузовиком

Во вторник, 21 августа в Красноярском районе Самарской области произошла авария с пострадавшими. На 1066 километре трассы М-5 в районе села Лопатино столкнулись грузовик МАЗ и автомобиль УАЗ. От удара шофер УАЗа не справился с управлением, и его машина вылетела 
22 августа 2018, 12:16
«Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы

«Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы

Готовится к выходу очередной выход программы «Новости Самара» на телеканале «ТЕРРА РЕН-ТВ». Обо всем, что произошло за последнее время, зрителям расскажут наши корреспонденты и ведущая Евгения Гуляева. Пока есть немного времени, предлагаем ознакомиться с главными темами программы:

Сэкономил на 
22 августа 2018, 12:09
На гендиректора ООО

На гендиректора ООО "Самаратрансстрой" завели уголовное дело

В отношении генерального директора ООО "Самаратрансстрой" возбуждено уголовное дело. Сотрудники управления ФСБ по Самарской области подозревают его в мошенничестве.

По данным следствия, речь идет о контракте, заключенном в 2015 году между компанией и областным министерством транспорта и автомобильных дорог. 
22 августа 2018, 11:37
В Самарской области женщина упала в 20-метровый овраг и осталась жива

В Самарской области женщина упала в 20-метровый овраг и осталась жива

21 августа в Поисково-спасательную службу поступило сообщение из Шигонского района. Около села Сенькино женщина упала в овраг глубиной около 20 метров.

Прибывшие на место происшествия спасатели приступили к операции. Для того чтобы поднять пострадавшую, они использовали веревки и носилки. Дело осложнялось 

22 августа 2018, 10:59
Минтранс хочет фиксировать состояние машин пассажирских перевозчиков на камеры

Минтранс хочет фиксировать состояние машин пассажирских перевозчиков на камеры

Минтранс России предложил ввести предрейсовую фото- и видеофиксацию технического состояния автомобилей и автобусов. Новелла касается транспортных компаний и индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере пассажирских перевозок. Предполагается, что перевозчики начнут в онлайн-режиме "сбрасывать" все данные о техническом состоянии транспорта в специальную 

15 августа 2018, 12:50
В Самарской области работает сессия «Малые города – большие возможности»

В Самарской области работает сессия «Малые города – большие возможности»

14 августа в Новокуйбышевске открылась очередная стратегическая сессия «Малые города – большие возможности». В рамках серии мероприятий, инициатором которых стал врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров уже успели обсудить множество вопросов, посвященных развитию региона: экономику, кадровую политику и другое. Во 
14 августа 2018, 01:05
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Голосование будет 
13 августа 2018, 11:37
Телерадиокомпания «ТЕРРА» поздравляет врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с днем рождения

Телерадиокомпания «ТЕРРА» поздравляет врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с днем рождения

9 августа главе региона исполнилось 48 лет.
9 августа 2018, 08:00
Врио министра экономического развития области Александр Кобенко покинул пост

Врио министра экономического развития области Александр Кобенко покинул пост

Врио вице-губернатора Самарской области, министра экономического развития, инвестиций и торговли Александр Кобенко покидает свой пост. Об том сообщается в официальном твиттер-аккаунте Ведомства. Информацию озвучил врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, пояснив, что чиновник переходит на работу в федеральную структуру. Он 
7 августа 2018, 01:53
В октябре пролетное строение Фрунзенского моста должно соединить берега

В октябре пролетное строение Фрунзенского моста должно соединить берега

Самарская область в этом году получит дополнительный миллиард рублей на возведение Фрунзенского моста, который строят уже 4-й год. 
 
Общий вес металлоконструкций Фрунзенского мостового перехода превышает 9 тысяч тонн. Сейчас порядка 80% из них уже собраны и надвинуты. А параллельно продолжаются 
7 августа 2018, 08:19
Минтранс Самарской области заплатит за недочеты Фрунзенского моста

Минтранс Самарской области заплатит за недочеты Фрунзенского моста

Арбитражный суд Самарской области обязал региональный Минтранс выплатить еще один штраф за нарушения при строительстве Фрунзенского моста. Административное дело о привлечении министерства к ответственности было возбуждено по иску самарского Ростехнадзора.

Надзорный орган в ходе внеплановой проверки выявил недочеты в 
23 июля 2018, 04:40
Съезды для инвалидов в Самаре приведут в соответствии с ГОСТ по всему Московскому шоссе и на Ташкентской

Съезды для инвалидов в Самаре приведут в соответствии с ГОСТ по всему Московскому шоссе и на Ташкентской

19 мая чиновники областного Минтранса совершили инспекционный объезд совместно с подрядчиками и областного казенного предприятия "АСАДО".

По итогам объезда, подрядчикам дано поручение съезды для маломобильных граждан переделать, приведя их в соответствие с ГОСТ по всему Московскому шоссе и на 
19 мая 2018, 04:08
Минтранс просит разрешить контролерам проверять документы пассажиров

Минтранс просит разрешить контролерам проверять документы пассажиров

В России контролерам в общественном транспорте предлагают разрешить проверять паспорта у пассажиров. Минтранс направил соответствующее предложение в правительство. По действующему законодательству, требовать предъявления документов имеют право только полицейские. По мнению экспертов, граждане вряд ли воспримут новшество положительно. Но оно позволит 

26 марта 2018, 05:59
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