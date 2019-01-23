Губернатор Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию, связанную с двумя подряд крупными коммунальными авариями, которые произошли в Самаре. По его словам, к проблемам с теплоснабжением в городе привели действия энергокомпании. Кроме того, глава региона остался недоволен и работой оперативного штаба, созданного для ликвидации последствий инцидентов.
«Завершил рабочий день в Москве, но не завершил его в Самаре. К сожалению, непрофессиональные действия энергоснабжающей компании в Самаре привели к чрезвычайной ситуации с теплоснабжением в городе. Действия созданного штаба по ликвидации аварии также считаю неэффективными», написал Азаров в своем Твиттере.
Также он добавил, что решил завершить командировку в Москву и срочно возвращаться в Самару.
Напомним, 22 января на пересечении улиц Ташкентской и Стара-Загора в Самаре произошел порыв на тепломагистрали диаметром 1000 миллиметров. Из-за этого без отопления остались более 400 домов, а также несколько больниц, школы и другие соцобъекты. Подачу тепла планировалось возобновить в вечеру 23 января, однако при заполнении систем горячей водой труба снова лопнула. Устранение этой неисправности продлится до утра. На месте работает оперативный штаб.
Завершил рабочий день в Москве, но не завершил его в Самаре.— Дмитрий Азаров (@D_Azaroff) 23 января 2019 г.
К сожалению, непрофессиональные действия энергоснабжающей компании в Самаре привели к чрезвычайной ситуации с теплоснабжением в городе.
Действия созданного штаба по ликвидации аварии также считаю неэффективными.
Несмотря на запланированные важные для региона встречи в Москве завтра, принимаю решение о прерывании командировки и возвращению в регион.— Дмитрий Азаров (@D_Azaroff) 23 января 2019 г.
В телефонном режиме дал поручения о доп.мерах по ликвидации аварии и мерах поддержки населения.
В Самару из Москвы вызван ген.дир. головной компании «Т Плюс» для личного руководства и ответственности за ликвидацию аварии, проведения аварийно-восстановительных работ.— Дмитрий Азаров (@D_Azaroff) 23 января 2019 г.
Правоохранительным органам дано поручение о проведении проверки действий энергоснабжающей организации.
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