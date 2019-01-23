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«Бункер S» Эфир передачи от 22.01.2019 
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Цифры. Эфир передачи от 22.01.2019  
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Материалы по теме:

Появились фото и видео с места очередной коммунальной аварии в Самаре

Появились фото и видео с места очередной коммунальной аварии в Самаре

Появились фото и видео с места второго порыва на тепломагистрали в Самаре. В эти минуты специалисты «ПТС» ищут поврежденный участок трубы. Только после этого можно будет говорить более-менее точно о сроках 
24 января 2019, 01:56
Для самарцев, оставшихся без отопления, приготовили более 2 тысяч обогревателей

Для самарцев, оставшихся без отопления, приготовили более 2 тысяч обогревателей

По состоянию на 0:30 24 января, специалисты «ПТС» обошли 150 многоквартирных жилых домов из 418, которые попали в зону отключения из-за аварии на теплотрассе.

Произведен мониторинг температур в квартирах горожан. Для нуждающихся теплоэнергетики подготовили порядка 2350 обогревателей. В настоящее время производится 

24 января 2019, 01:39
Сроки устранения последствий второй коммунальной аварии в Самаре пока неизвестны

Сроки устранения последствий второй коммунальной аварии в Самаре пока неизвестны

Оперативный штаб по ликвидации последствий второй коммунальной аварии в Самаре развернут на базе гимназии №1. Согласно последним данным, для выяснения характера повреждения тепломагистрали нужно провести земляные работы. Это займет коло часа.

В Кировском и Промышленном районах города развернуты пункты 
24 января 2019, 01:18
После повторного прорыва теплотрассы в Самаре без отопления сидят более 60 тысяч человек

После повторного прорыва теплотрассы в Самаре без отопления сидят более 60 тысяч человек

По последним данным, после повторного порыва на теплотрассе в Самаре без отопления находятся 338 домов, в которых живут 62 274 человека. По словам руководителя регионального управления МЧС, в ближайшее время специалисты приступят к поквартирному обходу тех, кто попал в зону 
24 января 2019, 12:12
Из-за коммунальных аварий в Кировском и Промышленном районах Самары введен режим чрезвычайной ситуации

Из-за коммунальных аварий в Кировском и Промышленном районах Самары введен режим чрезвычайной ситуации

В Кировском и Промышленном районах Самары объявлен режим чрезвычайной ситуации. Причиной тому стали сразу две коммунальные аварии, которые произошли на теплосетях 22 и 23 января. Об этом сообщил первый засечтитель начальника регионального управления МЧС Алексей Аникин. По его словам, подобного 

23 января 2019, 11:50
Кадровая политика, развитие инфраструктуры, «Крылья Советов»: о чем говорил губернатор Дмитрий Азаров на своей первой пресс-конференции

Кадровая политика, развитие инфраструктуры, «Крылья Советов»: о чем говорил губернатор Дмитрий Азаров на своей первой пресс-конференции

Свою первую пресс-конференцию губернатор Дмитрий Азаров начал с подведения итогов прошлого года. Главными задачами стали проведение выборов президента и Чемпионата мира по футболу. И с тем, и с другим удалось справиться на отлично.  Явка на участки была примерно равна среднероссийской, 
18 января 2019, 06:34
Пресс-конференция с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым || Материал обновляется

Пресс-конференция с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым || Материал обновляется

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров начал пресс-конференцию. В зале присутствуют представители более сотни региональных СМИ. 

12:22 - Глава региона начал с подведения итогов года, в первую очередь с проведения выборов президента России. Явка была на уровне среднероссийской, количество жалоб значительно снизилось.

12:25 

18 января 2019, 12:37
Губернатор Дмитрий Азаров проведет пресс-конференцию

Губернатор Дмитрий Азаров проведет пресс-конференцию

В пятницу, 18 января, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров даст пресс-конференцию — он ответит на вопросы журналистов федеральных, региональных и муниципальных СМИ. Мероприятие пройдет в здании правительства на Молодогвардейской. Представителей прессы приглашают аккредитоваться, сообщает департамент информационной политики администрации губернатора.
 
15 января 2019, 11:38
«Сказал-сделал!» Губернатор Дмитрий Азаров расчистил каток около 175-й школы в Самаре

«Сказал-сделал!» Губернатор Дмитрий Азаров расчистил каток около 175-й школы в Самаре

4 января к главе региона через Твиттер обратились местные жители с просьбой оказать помощь в расчистке катка около 175-школы. Азаров пообещал … лично приехать. И выполнил свое обещание.
 
«Сказано-сделано! Губернатор Дмитрий Азаров приехал на расчистку катка у школы 175. 
5 января 2019, 01:35
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