23 июля врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров провел оперативное совещание. На нем обсуждался целый ряд вопросов. В частности, речь зашла о ремонте Красноглинского шоссе. Глава региона заявил о том, что он недоволен темпом работ.
«Работ не видно! Я там езжу несколько раз в неделю. ЧМ закончился, а работы сразу после него не начались!», - заявил Дмитрий Азаров.
Ремонт Красноглинского шоссе стартовал в июле 2017 года. Подрядчик должен привести в порядок 10-километровый участок от Волжского шоссе до моста через реку Сок. Работы разделили на два этапа. Они должны завершиться в текущем году.
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