Похож на мавзолей: Дмитрий Азаров раскритиковал новый фонтан на четвертой очереди набережной в Самаре Несколько недель назад в Самаре после реконструкции открыли четвертую очередь набережной. Работы шли почти год. Чиновники отчитались о том, что там уложили новую плитку, построили фонтан, хозяйственно-бытовой комплекс и многое другое. Однако не всем самарцам обновленная набережная пришлась по вкусу. …