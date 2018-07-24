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После ливня в Самаре подмыло Московское шоссе

После ливня в Самаре подмыло Московское шоссе

В понедельник, 23 июля, жители областной столицы пожаловались на качество работ по ремонту Московского шоссе в районе Ботанического сада. Грунт на склонах размыло во время дождя в выходные, плиты, которые положили во время ремонта, поехали, а мелкая щебенка и дерн 
23 июля 2018, 11:00
В Самаре не хватает денег, чтобы починить трамваи

В Самаре не хватает денег, чтобы починить трамваи

Зачастую, ходить через трамвайные пути в Самаре надо с осторожностью. Причиной является смазка, которой испачканы рельсы и шпалы. Из-за этого есть большой риск испортить свою одежду. Жители Самары решили поинтересоваться у ТТУ, насколько это нормально? Оказалось, что дело в неисправности 

19 июля 2018, 03:22
Из-за ремонта теплосетей две дороги перекроют в Тольятти

Из-за ремонта теплосетей две дороги перекроют в Тольятти

Автомобилистам из Тольятти нужно будет искать пути объезда — в двух районах города будет проводиться ремонт тепловых сетей. В связи с этим на отдельных участках дорог будет ограничен проезд транспорта до 31 августа. В частности, будут перекрыты улица Ленинградская в 
19 июля 2018, 10:22
Снова закрыли на ремонт Парк металлургов в Самаре

Снова закрыли на ремонт Парк металлургов в Самаре

В среду, 18 июля, в Самаре возобновились ремонтные работы в парке 50-летия Октября, в народе известном как «Парк металлургов». Сейчас место отдыха закрыто для посетителей.

«Приступили к третьему этапу реконструкции парка 50-летия Октября. Вся информация на информационных щитах. Приносим извинения 
18 июля 2018, 02:59
Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров о ситуации с «Газбанком»: Все обязательства перед вкладчиками будут выполнены

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров о ситуации с «Газбанком»: Все обязательства перед вкладчиками будут выполнены

Ситуацию с отзывом лицензии у АКБ «Газбанк» прокомментировал врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров. В первую очередь, глава региона заявил о том, что вкладчики кредитно-финансовой организации находятся под защитой государства и свои сбережения они не потеряют и выразил уверенность в 

11 июля 2018, 11:23
Похож на мавзолей: Дмитрий Азаров раскритиковал новый фонтан на четвертой очереди набережной в Самаре

Похож на мавзолей: Дмитрий Азаров раскритиковал новый фонтан на четвертой очереди набережной в Самаре

Несколько недель назад в Самаре после реконструкции открыли четвертую очередь набережной. Работы шли почти год. Чиновники отчитались о том, что там уложили новую плитку, построили фонтан, хозяйственно-бытовой комплекс и многое другое. Однако не всем самарцам обновленная набережная пришлась по вкусу. 

9 июля 2018, 03:33
Градус «боления» на ЧМ-2018 ставит рекорды

Градус «боления» на ЧМ-2018 ставит рекорды

Ставит рекорды градус «боления» на ЧМ-2018 по футболу, который проходит в России. Накануне Самара стала эпицентром латиноамериканских страстей, когда на местном стадионе, 45-тысячнике, в битве 1/8 плей-офф сошлись 5-кратные чемпионы мира бразильцы и команда Мексики.

Победа России в матче 1/8 финала 

3 июля 2018, 06:01
Какое решение принято по просьбе сохранить улицу Куйбышева пешеходной

Какое решение принято по просьбе сохранить улицу Куйбышева пешеходной

В Самаре глава региона Дмитрий Азаров поручил подготовить проект решения по улице Куйбышева. Напомним, появились предложения оставить улицу пешеходной после ЧМ-2018. Один из юзеров создал в «Твиттере» пост и адресовал его Дмитрию Азарову: «Если этот твит наберет 1000 rt, отдадите 
2 июля 2018, 01:23
Почти 7 миллионов рублей дополнительно вложат в реконструкцию Красноглинского шоссе в Самаре

Почти 7 миллионов рублей дополнительно вложат в реконструкцию Красноглинского шоссе в Самаре

Министерство транспорта Самарской области  ищет подрядчика, который займется корректировкой проекта реконструкции одного из участков  Красноглинского шоссе. Речь идет об отрезке от моста через реку Сок до Волжского шоссе.

Победитель аукциона должен провести инженерные изыскания и подготовить проект планировки территории.  Подрядчик возьмет 

2 июля 2018, 12:47
Движение по путепроводу на Красной Глинке откроют 17 мая

Движение по путепроводу на Красной Глинке откроют 17 мая

В Самаре в четверг, 17 мая, в 20 часов откроют рабочее движение по всей ширине через путепровод по ул. Полтавской, расположенный на Красной Глинке у завода «Пепси-Кола», сообщили в пресс-службе главы региона. Путепровод ремонтировали в рамках работ на Красноглинском шоссе 

17 мая 2018, 03:43
Крупное ДТП на Красноглинском шоссе произошло в Самаре

Крупное ДТП на Красноглинском шоссе произошло в Самаре

В Самаре во вторник, 6 марта, на Красноглинском шоссе столкнулись несколько машин. Видео с места происшествия появилось в соцсети. Крупное ДТП, по 
6 марта 2018, 02:21
Шумозащитные экраны на кольце по Луначарского в Самаре установят после ЧМ-2018

Шумозащитные экраны на кольце по Луначарского в Самаре установят после ЧМ-2018

В Самаре установят шумозащитные экраны на кольце улицы Луначарского и Московского шоссе, а также вдоль Красноглинского шоссе. Об этом заявили в областном минтрансе. На развязке в районе станции метро «Московская» работы проведут летом после ЧМ-2018-м, передает портал 63.ru. Экраны 
21 февраля 2018, 12:20
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