Во вторник, 13 марта, депутаты Самарской губернской думы проголосовали за увеличение доходной части главного финансового документа региона еще на 1 миллиард 230 миллионов рублей. При этом он по-прежнему остается дефицитным: расходы - 149 миллиардов 600 миллионов рублей, доходы меньше почти на 3 миллиарда. Дополнительные поступления из федеральной казны позволили направить допсредства на продолжение строительства Фрунзенского моста и на выполнение части майских указов президента России.
На внеплановое пленарное заседание Самарской губдумы депутаты собрались, чтобы решить непростой, но приятный вопрос - распределить вновь поступившие доходы областного бюджета. 1,23 миллиарда рублей - это транши из федеральной казны и средства, полученные от роста налога на прибыль. Из них 700 миллионов направят дополнительно на строительство Фрунзенского моста. Еще почти на 500 увеличат доходы 30 тысяч бюджетников.
«Эти средства пошли на увеличение зарплаты - в соответствии с принятом законом минимальная зарплата повышается до 11 тысяч рублей. Важно, когда у нас есть средства, которые мы можем направить на развитие нашего региона», - отметил председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов.
Глава региона Дмитрий Азаров отметил, что дополнительные средства получены в результате проведенной большой работы с федеральными структурами и при решении президента России Владимира Путина. Напомним, за последнее время в Самарской области побывали около 20 руководителей федерального уровня. Ряд вопросов детально проработан на уровне профильных министерств. Совещания в регионе провели вице-премьеры федерального правительства Аркадий Дворкович и Виталий Мутко. Готовится проект скоростного железнодорожного сообщения Самара - Курумоч - Тольятти, что должно дать новый импульс развитию агломерации. Будет оказана поддержка строительству кардиоцентра в Самаре и новой детской больницы в Сызрани. Будут определены источники финансирования программы 50-летия выпуска первого автомобиля ВАЗ. Проекты до последнего времени были, но получение финансирования началось только в последнее время.
«Все в наших руках, сегодня мы должны отработать каждое поручение - обоснование представить, расчеты необходимые, экономический эффект. После этого проекты станут возможными к реализации… Это начало очень серьезной совместной работы, в том числе пространственного развития нашего региона, реализации того потенциала, которым мы обладаем», - заявил врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.
Впереди работа по подготовке документации, детальной проработке проектов.
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