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Самара попросила Путина выделить деньги на новый Дворец спорта

Самара попросила Путина выделить деньги на новый Дворец спорта

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой включить строительство нового Ледового дворца спорта в Самаре в адресную инвестиционную программу и рассмотреть возможность софинансирования из федерального бюджета, передает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской 

13 марта 2018, 04:54
Вице-премьер Дмитрий Рогозин посетит Самару

Вице-премьер Дмитрий Рогозин посетит Самару

Самару в среду, 14 марта, посетит вице-премьер Дмитрий Рогозин. Об этом врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров сообщил во вторник, 13 марта, на заседании Самарской губернской думы. Глава региона выступил перед депутатами с докладом о поручениях, которые президент России Владимир 
13 марта 2018, 01:32
Учитель года Самарской области представит свой регион в Санкт-Петербурге

Учитель года Самарской области представит свой регион в Санкт-Петербурге

В Самаре наградили участников и финалистов областного этапа конкурса «Учитель года - 2018». На победу претендовали педагоги общеобразовательных школ разных городов и 
13 марта 2018, 11:24
Новый медицинский лучевой центр открыт в Куйбышевском районе Самары

Новый медицинский лучевой центр открыт в Куйбышевском районе Самары

В Куйбышевском районе на базе Самарской городской больницы №10 открылся новый современный диагностический медицинский лучевой центр. Сюда за помощью смогут обращаться жители Волжского района, Чапаевска и Новокуйбышевска, которым теперь не нужно стоять в пробках на въезде в город.

Современный диагностический центр 

13 марта 2018, 10:15
Президент Владимир Путин поручил Дмитрию Азарову контролировать строительство объектов к ЧМ-2018 в Самаре

Президент Владимир Путин поручил Дмитрию Азарову контролировать строительство объектов к ЧМ-2018 в Самаре

7 марта президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с врио губернатора Самарской области Дмитрием Азаровым. В рамках мероприятия обсуждалось несколько вопросов, в том числе и строительство объектов к ЧМ-2018. Глава государства поинтересовался, нет ли отставания по срокам?
Дмитрий Азаров 
7 марта 2018, 07:00
Главное событие этой среды - визит в Самару президента Владимира Путина

Главное событие этой среды - визит в Самару президента Владимира Путина

Последний раз в нашем регионе он был 4 года назад - закладывал капсулу в основание строящегося стадиона, на котором грядущим летом должны пройти 6 матчей чемпионата мира по футболу. Сегодня президент провел сразу несколько рабочих встреч и даже успел поздравить 

7 марта 2018, 06:09
Торт с космическим кораблем: какие подарки получил Владимир Путин в Самаре

Торт с космическим кораблем: какие подарки получил Владимир Путин в Самаре

В Самаре 7 марта президент России Владимир Путин во время своего рабочего визита получил несколько подарков. Сотрудники Самарского БКК испекли для главы государства торт, украшенный звездами, планетами и «космическим кораблем» (посмотрите видео). Президент также попробовал продукцию предприятия – рулет с 
7 марта 2018, 03:37
Повышен критерий нуждаемости для неработающих ветеранов труда в Самарской области

Повышен критерий нуждаемости для неработающих ветеранов труда в Самарской области

В Самарской области повысили критерий нуждаемости для неработающих ветеранов труда, тружеников тыла и реабилитированных лиц. Поправки в региональный закон приняты депутатами Самарской губернской думы во вторник, 27 февраля. Критерий нуждаемости учитывается при начислении ежемесячной денежной выплаты. Сейчас на такую соцподдержку 

27 февраля 2018, 03:14
Депутаты из Самарской области предложили изменить ПДД

Депутаты из Самарской области предложили изменить ПДД

Внести серьезные изменения в действующие правила дорожного движения предложили депутаты Самарской губернской думы. Народные избранники просят скорректировать время действия знаков о запрете парковки по четным-нечетным дням. Такое обращение они подготовили на имя вице-премьера правительства России Аркадия Дворковича.

Знаки, запрещающие парковку по 

19 февраля 2018, 08:01
В Самаре поправки о продаже алкоголя вступят в силу в 2018 году

В Самаре поправки о продаже алкоголя вступят в силу в 2018 году

Поправки в закон на продаже алкоголя в Самарской области скорее всего начнут действовать только после Нового года. Как пояснили в Самарской губернской думе, изменения должны вступить в силу через 10 дней после официального опубликования документа – этого пока не произошло. Получается, 
27 декабря 2017, 12:10
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