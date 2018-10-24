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В Самаре устранили сбой в работе транспортных карт
Во второй половине среды, 24 октября, в Самаре снова заработала система оплаты проезда транспортными картами в муниципальных автобусах, трамваях и троллейбусах. Об этом сообщили представители самарского ТТУ.
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24 октября 2018, 05:16
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В Самаре скончался оператор упавшего строительного крана
Стало известно, что машинист упавшего сегодня на проспекте Карла Маркса строительного крана скончался в реанимации, пишет «Волга Ньюс». Напомним, что в среду, 24 октября примерно в 11:20 на стройплощадке в Промышленном районе Самары подломились опоры крана, и он рухнул …
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24 октября 2018, 03:15
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24 октября – последний день регистрации участников на конкурс «Лидеры России»
Получить миллион рублей на образование и возможность в течение года бесплатно консультироваться по всем карьерным вопросам с топ-менеджерами крупнейших компаний и выдающимися государственными деятелями страны. Такой по-настоящему бесценный объем знаний и опыт получат победители второго всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России". …
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24 октября 2018, 02:45
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Самарские поликлиники получат вакцины от гриппа на днях
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24 октября 2018, 02:22
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Самарскую область до субботы накроют дожди
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24 октября 2018, 02:05
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В Самарском зоопарке на свет появились 12 крокодильчиков
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24 октября 2018, 01:36
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Самарцы могут подать заявки на конкурс «Лидеры России» до 24 октября
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20 октября 2018, 10:15
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Замглавы Самары ушел со своего поста
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16 октября 2018, 05:13
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Какие специальности выбирают вчерашние школьники в Самаре
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12 октября 2018, 09:31
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Новым начальником полиции Самары станет полковник из Волгограда
Стало известно, что новым начальником самарской полиции — заместителем главы регионального ГУ МВД станет полковник Александр Прядко. Новое назначение в своем микроблоге в Твиттере анонсировал депутат Госдумы по 158-му Самарскому одномандатному избирательному округу Александр Хинштейн.
Ранее полковник Прядко …
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5 октября 2018, 01:05
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Главой Минэнерго Самарской области официально назначен Сергей Марков
Во вторник, 2 октября, врио первого заместителя председателя правительства Самарской области Виктор Кудряшов представил коллективу Министерства энергетики и ЖКХ нового руководителя - бывшего главу Новокуйбышевска Сергея Маркова. Напомним, что предложение перейти на работу в региональное правительство чиновник получил от губернатора …
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2 октября 2018, 01:36
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Врио вице-губернатора Самарской области Александр Кобенко стал одним из победителей конкурса "Лидеры России"
Врио вице-губернатора Самарской области, врио министра экономического развития Александр Кобенко вошел в сотню лучших управленцев страны, став победителем первого всероссийского конкурса "Лидеры России", который на минувшей неделе проходил в Сочи. Награждение состоялось в воскресенье. Победителей лично поздравил первый зам руководителя …
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12 февраля 2018, 11:15