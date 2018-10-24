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Материалы по теме:

В Самаре устранили сбой в работе транспортных карт

В Самаре устранили сбой в работе транспортных карт

Во второй половине среды, 24 октября, в  Самаре снова заработала система оплаты проезда транспортными картами в муниципальных автобусах, трамваях и троллейбусах. Об этом сообщили представители самарского ТТУ.
- Был сбой в работе транспортного оператора. Сейчас система восстановлена, все работает, — прокомментировало 
24 октября 2018, 05:16
В Самаре скончался оператор упавшего строительного крана

В Самаре скончался оператор упавшего строительного крана

Стало известно, что машинист упавшего сегодня на проспекте Карла Маркса строительного крана скончался в реанимации, пишет «Волга Ньюс». Напомним, что в среду,  24 октября примерно в 11:20 на стройплощадке в Промышленном районе Самары подломились опоры крана, и он рухнул 
24 октября 2018, 03:15
24 октября – последний день регистрации участников на конкурс «Лидеры России»

24 октября – последний день регистрации участников на конкурс «Лидеры России»

Получить миллион рублей на образование и возможность в течение года бесплатно консультироваться по всем карьерным вопросам с топ-менеджерами крупнейших компаний и выдающимися государственными деятелями страны. Такой по-настоящему бесценный объем знаний и опыт получат победители второго всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России". 

24 октября 2018, 02:45
Самарские поликлиники получат вакцины от гриппа на днях

Самарские поликлиники получат вакцины от гриппа на днях

В среду, 24 октября, в Самарскую область досрочно привезли вторую партию детской вакцины от гриппа. Всего 266 379 доз. В ближайшие дни уполномоченная организация развезет ее по поликлиникам губернии, сообщили в региональном минздраве. Остальная часть вакцины должна быть доставлена в 
24 октября 2018, 02:22
Самарскую область до субботы накроют дожди

Самарскую область до субботы накроют дожди

С 23 по 26 октября погода в Самарской области будет постепенно меняться: Средняя Волга попадет под влияние мощного циклонического вихря, который будет перемещаться через центральные районы России на Северный Урал. В регион придут небольшие и умеренные дожди, усиление ветра, но 
24 октября 2018, 02:05
В Самарском зоопарке на свет появились 12 крокодильчиков

В Самарском зоопарке на свет появились 12 крокодильчиков

В Самарском зоопарке пополнение: стало известно, что 10 сентября у крокодиловых кайманов Тоши и Кокоши появилось потомство - 12 детенышей. Как рассказали представители зоосада, малыши чувствуют себя хорошо, питаются рыбой и мясом. Это уже третий приплод крокодиловых кайманов в зоопарке 
24 октября 2018, 01:36
Самарцы могут подать заявки на конкурс «Лидеры России» до 24 октября

Самарцы могут подать заявки на конкурс «Лидеры России» до 24 октября

Отбор на конкурс «Лидеры России» этого года стартовал 10 октября. Напомним, он проводится по прямому поручению президента России Владимира Путина и призван выявить сильных и современных управленцев. Впервые конкурс прошел в 2017 году. Из 199 тысяч человек, которые подали заявки 
20 октября 2018, 10:15
Замглавы Самары ушел со своего поста

Замглавы Самары ушел со своего поста

Во вторник, 16 октября, стало известно об очередных кадровых рокировках в администрации Самары. Заместитель главы, руководитель аппарата мэрии Владимир Терентьев покинул свой пост в связи с переходом на другое место работы. До назначения его преемника обязанности будет исполнять его зам 
16 октября 2018, 05:13
Какие специальности выбирают вчерашние школьники в Самаре

Какие специальности выбирают вчерашние школьники в Самаре

Выпускники 9-х классов стали чаще отдавать предпочтение не высшему образованию, а средне-специальному. За последние 10 лет количество молодых людей, идущих в СПО, увеличилось на 10%. Такие данные приводят представители регионального Минобра. 
 
Если ещё в 2010-м году свое образование на уровне 
12 октября 2018, 09:31
Новым начальником полиции Самары станет полковник из Волгограда

Новым начальником полиции Самары станет полковник из Волгограда

Стало известно, что новым начальником самарской полиции — заместителем главы регионального ГУ МВД станет полковник Александр Прядко. Новое назначение в своем микроблоге в Твиттере анонсировал депутат Госдумы по 158-му Самарскому одномандатному избирательному округу Александр Хинштейн.

Ранее полковник Прядко  
5 октября 2018, 01:05
Главой Минэнерго Самарской области официально назначен Сергей Марков

Главой Минэнерго Самарской области официально назначен Сергей Марков

Во вторник, 2 октября, врио первого заместителя председателя правительства Самарской области Виктор Кудряшов представил коллективу Министерства энергетики и ЖКХ нового руководителя - бывшего главу Новокуйбышевска Сергея Маркова. Напомним, что предложение перейти на работу в региональное правительство чиновник получил от губернатора 
2 октября 2018, 01:36
Врио вице-губернатора Самарской области Александр Кобенко стал одним из победителей конкурса

Врио вице-губернатора Самарской области Александр Кобенко стал одним из победителей конкурса "Лидеры России"

Врио вице-губернатора Самарской области, врио министра экономического развития Александр Кобенко вошел в сотню  лучших управленцев страны, став победителем  первого всероссийского конкурса  "Лидеры России", который на минувшей неделе проходил в Сочи. Награждение состоялось в воскресенье. Победителей лично поздравил   первый зам руководителя 

12 февраля 2018, 11:15
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