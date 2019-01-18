С передачей стадиона «Самара Арена» на баланс области торопиться не будут … Дальнейшую судьбу стадиона «Самара Арена» обсудили во время пресс-конференции губернатора Дмитрия Азарова в пятницу, 18 января. Выяснилось, что с передачей на баланс региона торопиться не будут. Пока платят по 2 млн за игру. Возможно, передадут в 2019-м, возможно - в