12
40
18
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 29 мая 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 30 мая 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
6 + 0 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Стали известны выводы прокуратуры по строительству крематория в Самаре

Стали известны выводы прокуратуры по строительству крематория в Самаре

В Самаре областная прокуратура внесла представление об отмене разрешения на строительство крематория на территории кладбища «Рубежное». Об этом сообщили в мэрии Самары. Напомним, против стройки крематория в районе Рубежного выступили местные жители. Сотрудники прокуратуры провели в областном минстрое проверку с 
24 мая 2018, 02:07
Власти получили жалобы на непостроенный крематорий под Самарой

Власти получили жалобы на непостроенный крематорий под Самарой

В Самарской области инициативная группа местных жителей обратились к властям по поводу размещения крематория под Самарой. Появились комментарии чиновников.

Как уже сообщала «ТЕРРА», в феврале стало известно, что крематорий начнут строить в районе Рубежного. В конце марта в Сети 
2 апреля 2018, 11:01
Жители Рубежного написали петицию против строительства крематория

Жители Рубежного написали петицию против строительства крематория

Петиция против строительства крематория в Самаре появилась в Сети. Её авторы проводят сбор подписей и, когда их будет 1000, планируют направить обращение к главе региона Дмитрию Азарову. В нем указано, что против строительства крематория, а также расширения кладбища выступают жители 
27 марта 2018, 12:06
Определено место для первого самарского крематория

Определено место для первого самарского крематория

Крематорию в Самаре все-таки быть. И появится он, предположительно, на территории совхоза «Рубежное», около которого сейчас располагается одно из самых больших действующих кладбищ. В СМИ прошла информация о том, что разрешение на строительство уже выдано некой частной фирме. Сроки реализации 

2 февраля 2018, 12:25
Мэрия Самары купила два участка под новые кладбища

Мэрия Самары купила два участка под новые кладбища

Мэрия Самары приобрела и оформила в муниципальную собственность два участка под новые кладбища. Первое из них - Самарское - расположено в Кинельском районе в 3-х километрах от села Парфеновка, второе - Центральное - на территории муниципального сельхозпредприятия Рубежное.
5 июня 2013, 02:52
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх