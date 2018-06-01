Разрешение на строительство крематория в поселке Рубежное будет отменено. Об этом сообщил врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров. Решение было принято по итогам работы комиссии по возведению объекта и изучения проектной документации.
«Минстрой поспешил с разрешением на строительство крематория по соседству с поселком. С людьми не посоветовались. Надо исправлять. Это решение будет отменено», - написал Азаров.
При этом глава региона добавил, что инвестору строительства крематория будут предложены иные варианты его размещения.
Ранее против крематория в Рубежном выступили его жители. Люди посчитали, что объект резко ухудшит экологическую обстановку в поселке. Позже прокуратура внесла представление об отмене разрешения на строительство крематория на территории кладбища «Рубежное».
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