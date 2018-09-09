4
08
34
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 04.09.2018  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 04.09.2018  
Все видео

Материалы по теме:

Явка на 15:30 в Самарской области составила 29,2%

Явка на 15:30 в Самарской области составила 29,2%

Стали известны данные по явке на 15:30  9 сентября.  Как рассказал  глава Облизбиркома Вадим Михеев, явка составляет 29,2%.

- Но тут не учитываются  данные  из Автозаводского и Центрального районов Тольятти, Октябрьского и Куйбышевского районов Самары, мы результаты по ним еще ждем, 

9 сентября 2018, 04:01
Глава Облизбиркома Вадим Михеев рассказал «ТЕРРЕ» о том, как проходят выборы в регионе

Глава Облизбиркома Вадим Михеев рассказал «ТЕРРЕ» о том, как проходят выборы в регионе

Председатель Избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев рассказал «ТЕРРЕ» о ходе выборов в регионе. Обо всем, что сейчас происходит на участках, вы узнаете из нашего эксклюзивного интервью.
9 сентября 2018, 03:23
Председатель Облизбиркома Вадим Михеев рассказал о явке на выборы на 12:00

Председатель Облизбиркома Вадим Михеев рассказал о явке на выборы на 12:00

Председатель Избирательной комиссии Самарской области озвучил данные о явке граждан на выборы по состоянию на 12:00. По выборам губернатора она составляет 18,76% или 444 779 избирателей. Явка по довыборам в Госдуму — 17,15% или 80 003 избирателя.

«Если говорить 
9 сентября 2018, 01:24
Не пропустим ничего интересного: съемочная группа «ТЕРРЫ» дежурит в Облизбиркоме

Не пропустим ничего интересного: съемочная группа «ТЕРРЫ» дежурит в Облизбиркоме

Съемочная группа «ТЕРРЫ» постоянно работает в Облизбиркоме. Сюда стекаются все самые свежие данные о ходе выборов и мы сразу же передаем их в эфир.

Напомним, что сегодня «ТЕРРА» работает в особом режиме. Выпуски новостей и информацией о ходе избирательной 
9 сентября 2018, 01:11
Долг исполнил: Дмитрий Азаров проголосовал на выборах в Самарской области

Долг исполнил: Дмитрий Азаров проголосовал на выборах в Самарской области

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров проголосовал на выборах. Глава региона пришел на избирательный участок №2918, расположенном в здании школы №132. На участок Дмитрий Азаров пришел  приподнятом настроении. Опустив свой бюллетень в КОИБ, он пообщался с работниками избирательного участка и 
9 сентября 2018, 11:51
Дмитрий Азаров прокомментировал назначение Игоря Комарова на пост полпреда президента в ПФО

Дмитрий Азаров прокомментировал назначение Игоря Комарова на пост полпреда президента в ПФО

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал назначение Игоря Комарова на пост полпреда президента в Приволжском федеральном округе. Глава региона отметил его большой опыт а также то, что наш регион хорошо знаком Комарову.

«Игорь Анатольевич Комаров имеет большой управленческий опыт. Безусловно 

7 сентября 2018, 01:34
Капитан КВН «Сок» Дмитрий Колчин назначен советником губернатора

Капитан КВН «Сок» Дмитрий Колчин назначен советником губернатора

Капитан команды КВН «Сок» Дмитрий Колчин стал советником губернатора Самарской области. Во время игры юморист заметил, что  капитан команды «Вятка», которая соперничала с самарцами за Кубок губернатора, назначен советником главы Кировской области и заметил, что не прочь занять аналогичный пост. 
7 сентября 2018, 11:27
Дмитрий Азаров вошел в сотню самых влиятельных людей России

Дмитрий Азаров вошел в сотню самых влиятельных людей России

Дмитрий Азаров попал в сотню самых влиятельных россиян. Рейтинг составил журнал Forbes. Врио главы Самарской области занял в нем 90-ю строчку. Азарову удалось обойти таких видных политиков, как глава Чечни Рамзан Кадыров, лидер КПРФ Геннадий Зюганов и вождь ЛДПР 
30 августа 2018, 01:56
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх