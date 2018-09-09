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Явка на 15:30 в Самарской области составила 29,2%
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9 сентября 2018, 04:01
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Глава Облизбиркома Вадим Михеев рассказал «ТЕРРЕ» о том, как проходят выборы в регионе
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9 сентября 2018, 03:23
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Председатель Облизбиркома Вадим Михеев рассказал о явке на выборы на 12:00
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9 сентября 2018, 01:24
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Не пропустим ничего интересного: съемочная группа «ТЕРРЫ» дежурит в Облизбиркоме
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9 сентября 2018, 01:11
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Долг исполнил: Дмитрий Азаров проголосовал на выборах в Самарской области
Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров проголосовал на выборах. Глава региона пришел на избирательный участок №2918, расположенном в здании школы №132. На участок Дмитрий Азаров пришел приподнятом настроении. Опустив свой бюллетень в КОИБ, он пообщался с работниками избирательного участка и …
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9 сентября 2018, 11:51
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Дмитрий Азаров прокомментировал назначение Игоря Комарова на пост полпреда президента в ПФО
Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал назначение Игоря Комарова на пост полпреда президента в Приволжском федеральном округе. Глава региона отметил его большой опыт а также то, что наш регион хорошо знаком Комарову.
«Игорь Анатольевич Комаров имеет большой управленческий опыт. Безусловно …
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7 сентября 2018, 01:34
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Капитан КВН «Сок» Дмитрий Колчин назначен советником губернатора
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7 сентября 2018, 11:27
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Дмитрий Азаров вошел в сотню самых влиятельных людей России
Дмитрий Азаров попал в сотню самых влиятельных россиян. Рейтинг составил журнал Forbes. Врио главы Самарской области занял в нем 90-ю строчку. Азарову удалось обойти таких видных политиков, как глава Чечни Рамзан Кадыров, лидер КПРФ Геннадий Зюганов и вождь ЛДПР …
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30 августа 2018, 01:56