Не пропустим ничего интересного: съемочная группа «ТЕРРЫ» дежурит в Облизбиркоме Съемочная группа «ТЕРРЫ» постоянно работает в Облизбиркоме. Сюда стекаются все самые свежие данные о ходе выборов и мы сразу же передаем их в эфир.



Напомним, что сегодня «ТЕРРА» работает в особом режиме. Выпуски новостей и информацией о ходе избирательной …