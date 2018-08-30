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«Устроил GTA»: пьяный лихач в Тольятти сбил полицейского и устроил погоню
В Автозаводском районе Тольятти пьяный водитель устроил погоню и сбил полицейского. Инцидент произошел в понедельник, 27 августа. Примерно в 23:45 экипаж ДПС заметил машину, которая проехала регулируемый перекресток улиц Борковской и Южного шоссе на «красный» свет. Полицейские попробовали остановить нарушителя …
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30 августа 2018, 02:08
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Детей и взрослых приглашают погладить енотиков в Самарском зоопарке
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30 августа 2018, 01:23
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Между Самарой и Тольятти начала курсировать скоростная «Ласточка»
Между Самарой и Тольятти стартовали перевозки на скоростном поезде «Ласточка». Рейсы осуществляются с 27 августа в тестовом режиме.
Организацию скоростных железнодорожных перевозок между двумя крупнейшими городами области инициировал врио губернатора Дмитрий Азаров. Этот вопрос он поднимал во время визита в губернию …
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30 августа 2018, 01:01
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Дмитрий Азаров раскритиковал Минтранс за ликвидацию дебаркадера в Ширяево
Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров в очередной раз подверг критике руководство регионального Минтранса. Теперь глава губернии высказал претензии по поводу ликвидации частного дебаркадера на пристани Ширяево. Это решение он назвал откровенно провальным, так как село лишилось возможности принимать туристические …
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22 августа 2018, 10:14
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В Самарской области работает сессия «Малые города – большие возможности»
14 августа в Новокуйбышевске открылась очередная стратегическая сессия «Малые города – большие возможности». В рамках серии мероприятий, инициатором которых стал врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров уже успели обсудить множество вопросов, посвященных развитию региона: экономику, кадровую политику и другое. Во …
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14 августа 2018, 01:05
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Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
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13 августа 2018, 11:37
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Телерадиокомпания «ТЕРРА» поздравляет врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с днем рождения
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9 августа 2018, 08:00
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Врио министра экономического развития области Александр Кобенко покинул пост
Врио вице-губернатора Самарской области, министра экономического развития, инвестиций и торговли Александр Кобенко покидает свой пост. Об том сообщается в официальном твиттер-аккаунте Ведомства. Информацию озвучил врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, пояснив, что чиновник переходит на работу в федеральную структуру. Он …
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7 августа 2018, 01:53
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Самарцы предпочитают заниматься сексом в ошейниках
Специалисты сети магазинов для взрослых «Интимшоп» составили интим-карту России. Оказалось, что жители восточных регионов страны куда более раскованные в плане плотски утех, нежели обитатели западных областей.
Как сообщает 360tv.ru, жители Самары предпочитают покупать в интим-магазинах ошейники и инвентарь …
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3 августа 2018, 01:55
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Самарчанки попали в рейтинг самых красивых болельщиц чемпионата мира по футболу
Сайт Tvil.ru подготовил рейтинг городов с самыми красивыми болельщицами чемпионата мира по футболу. Исследование проводилось на основе опроса пользователей социальных сетей.
Первое и второе место между собой поделили Санкт-Петербург и Сочи. Им свое предпочтение отдали по 23% участников …
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6 июля 2018, 03:40
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В рейтинг Forbes вошли два вуза Самары
В Самаре есть два вуза, включенные в рейтинг журнала Forbes. Редакция решила узнать, какие университеты выпускают молодых людей, которые могут попасть в политическую элиту страны. Учебные заведения оценивали по 10 параметрам, и распределены по трем группа: качество образования, качество выпускников …
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28 июня 2018, 07:00
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Самарская область вошла в Топ-10 регионов России по емкости авторынка
Самарская область вошла в Топ-10 российских регионов по объему емкости рынка новых легковых автомобилей. Итоги за 5 месяцев текущего года подвело аналитическое агентство «Автостат». В 63-м регионе на покупку машин было потрачено 22 миллиарда 700 миллионов рублей. Всего россияне …
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25 июня 2018, 07:03