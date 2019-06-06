Весь политико-экономический бомонд России и мира ближайшие 2-3 дня проведет в Санкт-Петербурге, где в среду стартовал Международный экономический форум, который проводится с 1997 года. В городе на Неве собрались 12000 представителей власти и бизнеса из 140 стран. Делегацию Самарской области возглавляет губернатор Дмитрий Азаров. На стенде нашего региона представлены разработки разных компаний. Ставка - на инновации.
ПМЭФ - это важнейшее деловое событие, в ходе которого можно услышать выступления глав государств и лидеров бизнеса со всего мира. В качестве главной его миссии обозначается преодоление самых разных барьеров между Россией и другими странами в вопросах экономики и бизнеса.
СМИ кишат цитатами с форума. Так, например, глава Минэконома РФ Максим Орешкин и глава ЦБ Эльвира Набиуллина поспорили о рисках рецессии экономики. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал, что экономика России в ближайшее время может в каком-то квартале показать спад, но кризиса не будет. Потенциал роста экономики в ближайшие годы он оценил в 2%, подчеркнув, что ее нынешняя структура не оставляет России шансов на прорыв. Олег Тиньков признался , что не читает телеграм-каналы, а Касперский утверждает, что в ближайшие 10 лет государства не будут все вместе бороться с киберпреступностью.
Цифровой трансформации отраслей экономики на форуме посвящены сразу три секции. Речь пойдет, в том числе, о перспективах блокчейн-технологий и криптовалют. Эксперты обсудят реальную стоимость виртуальных денег в современном мире, ответят, кто зарабатывает на криптовалютном рынке и как использовать технологию прикладного блокчейна, попробуют предсказать, будут ли применяться блокчейн-технологии через 5-7 лет.
Напомним, практически весь прошлый год курс биткоина - главной криптовалюты в мире - показывал стабильное падение. В начале апреля случился активный рост, а уже в начале мая стоимость биткоина выросла на 33% и впервые за полгода поднялась выше психологической отметки $7 тыс.
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