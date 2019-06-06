В этом году в Самарской области должны открыть три новые школы, они будут располагаться в поселке Стройкерамика, в Южном городе и Приволжье. Об этом рассказал в своем Послании к жителям региона губернатор Дмитрий Азаров. Между тем, главе Самары Елене Лапушкиной