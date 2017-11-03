Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров в ходе рабочего визита в Москву встретился с министром строительства и ЖКХ Михаилом Менем. Речь шла о низких темпах нашего региона по расселения из ветхого аварийного жилья. Обсудили также сотрудничество в области строительства жилых объектов. При поддержке федерального Минстроя, в Самарской области будет возведено 14 объектов социальной и транспортной инфраструктуры, среди которых: детские сады, школы, поликлиники и дороги. В конце встречи поговорили и о подготовке к Чемпионату мира. Мень заверил, что Минстрой окажет поддержку региону в сокращении отставания от графика.
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