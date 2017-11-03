Дмитрий Азаров принял участие в Русском народном соборе В Москве в кафедральном Храме Христа Спасителя завершился Всемирный Русский народный собор. Это важное ежегодное духовно-просветительское мероприятие. В этот раз обсуждалась тема «Россия в XXI веке: исторический опыт и перспективы развития». Участие в работе собора приняли представители власти и силовых …