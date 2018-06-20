В Самаре на региональной партийной конференции «Единой России» состоялась процедура предварительного голосования по выбору кандидата на пост губернатора Самарской области. Она прошла в ДК «Тольятти». Максимальную поддержку получил Дмитрий Азаров, который с 25 сентября 2017 года исполняет обязанности главы региона с приставкой «врио». На тайной голосовании Дмитрий Азаров получил 150 голосов из 162. Программный документ партии на выборах будет называться «Стратегия лидерства», сообщил Дмитрий Азаров.
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Александр Хинштейн хочет баллотироваться в Госдуму от Самарской области
Советник директора Росгвардии Александр Хинштейн заявил о желании баллотироваться на довыборах депутата Госдумы от Самарской области. Соответствующее предложение ему сделал врио губернатора Дмитрий Азаров на открытии концертно-театрального комплекса "Дирижабль" в Самаре, сообщает ВолгаНьюс.
Вакантное место представителя региона в федеральном парламенте …
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18 июня 2018, 09:35
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Самарский обком КПРФ определился с кандидатами на выборах 9 сентября
Самарский обком КПРФ определился с кандидатами на предстоящих выборах 9 сентября. В субботу прошла отчётно-выборная конференция местного отделения партии. В результате, коммунисты приняли решение, что за кресло губернатора будет бороться руководитель обкома Алексей Лескин. Депутат губернской думы Михаил Матвеев примет …
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18 июня 2018, 07:01
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Фото в блогах: «В «Лужниках» встретились два похожих друг на друга губернатора»
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15 июня 2018, 10:37
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Эксперты прогнозируют «выборы без интриги»
Эксперты предсказывают отсутствие второго тура на выборах губернаторов в сентябре. Победителями во всех субъектах, в том числе и в Самарской области, станут врио глав регионов, особых интриг здесь не ожидается, говорится в исследовании РБК. В единый день голосования, 9 …
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13 июня 2018, 08:01
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9 сентября пройдут досрочные выборы губернатора Самарской области
В Самаре губернская дума назначила досрочные выборы губернатора Самарской области на 9 сентября. Принятие соответствующего постановления депутаты поддержали единогласно. Напомним, в сентябре 2017 года пост главы региона по указу президента покинул Николай Меркушкин. Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора …
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8 июня 2018, 01:13
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АвтоВАЗ покажет новые автомобили в августе
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7 июня 2018, 02:52
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Стикеры с Дмитрием Азаровым создали студенты из Самары
В Самаре студенты самарского «Политеха» (СамГТУ) разработали набор «стикеров» для мессенджеров. Героем иллюстраций стал врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров. 3 июня он пришел на встречу выпускников этого вуза. Напомним, Дмитрий Азаров сам когда-то учился там на факультете автоматики и …
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4 июня 2018, 01:29
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Совещание с активом соцслужбы провел Дмитрий Азаров в Сызрани
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31 мая 2018, 06:14
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«Единая Россия» провела ротацию политического состава
Главной повесткой ежегодной партийной конференции региональных единороссов, на которой собрались 148 представителей из 45 местных отделений, стало обновление кадров руководящего состава.
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8 декабря 2017, 07:20
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В Самаре сорваны сроки работ по благоустройству территории, заявила "Единая Россия"
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25 октября 2017, 08:43
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Важен каждый ребенок: в Самаре прошел круглый стол, посвященный социально-ориентированным проектам
В пятницу, 29 сентября, в Самаре состоялось заседание круглого стола на тему: «Позитивный опыт по реализации семейно-ориентированных проектов. Взаимодействие со СМИ». В мероприятии приняли участие члены координационного совета по реализации федерального проекта «Крепкая семья» на территории Самарской области и региональной …
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29 сентября 2017, 08:44
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В Самаре прошла отчетно-выборная конференция регионального отделения "Единой России"
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26 декабря 2016, 06:34