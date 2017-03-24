4
52
03
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21 марта 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 23 марта 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
                     888b     d888   .d8888b.   Y88b   d88P  888       8888888 
                     8888b   d8888  d88P  Y88b   Y88b d88P   888         888   
                     88888b.d88888       .d88P    Y88o88P    888         888   
 88888b.    8888b.   888Y88888P888      8888"      Y888P     88888b.     888   
 888 "88b      "88b  888 Y888P 888       "Y8b.      888      888 "88b    888   
 888  888  .d888888  888  Y8P  888  888    888      888      888  888    888   
 888 d88P  888  888  888   "   888  Y88b  d88P      888      888 d88P    888   
 88888P"   "Y888888  888       888   "Y8888P"       888      88888P"   8888888 
 888                                                                           
 888                                                                           
 888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В блогах: самарская лужа около детской поликлиники ловит машины

В блогах: самарская лужа около детской поликлиники ловит машины

В группе "Самара life" соцсети "ВКонтакте" пожаловались, что в Самаре абсолютно нет никакой возможности проехать к детской поликлинике на Кирова, 323. "Там кругом лужи и ямы. Мы привезли ребенка к врачу. В итоге встали на час - не могли 
23 марта 2017, 07:06
Появился список самарских дорог, где обновят разметку

Появился список самарских дорог, где обновят разметку

В Самаре за 40 миллионов рублей обновят дорожную разметку, говорится в сообщении на портале госзакупок. Аукцион объявило управление организации торгов мэрии города. Согласно техзаданию, новую разметку нанесут по более чем 30 адресам и вблизи детских учебных учреждений. При выполнении работ 

22 марта 2017, 01:01
В Самаре начали строить новую развязку на Московском шоссе, есть фото

В Самаре начали строить новую развязку на Московском шоссе, есть фото

В Самаре началось строительство развязки на пересечении Московского шоссе и улицы Луначарского. Пока подрядчик - компания «Самаратрансстрой» - вывозит с будущей стройплощадки грунт. Также в первую очередь будет необходимо обустроить инженерные сети и перенести коммуникации.

На данном участке изменится схема движения. 

22 марта 2017, 10:56
ФАС проверит законность роста цен на дорожный битум

ФАС проверит законность роста цен на дорожный битум

Федеральная антимонопольная служба проверит законность роста цен на дорожный битум, используемый в дорожном строительстве. По данным ведомства, только с начала года тонна продукта стала дороже на 50-70 процентов. В ФАС подозревают, что производители битума могли пойти на ценовой сговор в 

21 марта 2017, 04:50
Часть собранных «Платоном» денег получит Самарская область

Часть собранных «Платоном» денег получит Самарская область

Росавтодор направит в 2017 году два с половиной миллиарда рублей на ремонт аварийных мостов. 23 объекта приведут в порядок в 12 регионах страны. Речь идет об Алтайском крае и Краснодарском, Карачаево-Черкесии, Бурятии, Удмуртии, Чувашии, Брянской, Воронежской, Орловской, Пензенской, Тамбовской и 

21 марта 2017, 03:13
Дорожный фонд Самарской области получил более 192 млн рублей

Дорожный фонд Самарской области получил более 192 млн рублей

Дорожный фонд Самарской области получил из федерального центра дополнительно свыше 192 миллионов рублей. Как сообщили корреспондентам ТРК «ТЕРРА» в самарском представительстве оператора системы «Платон», средства поступили в виде компенсации выпадающих доходов в связи с вычетом из транспортного налога в соответствии 

3 февраля 2017, 11:51
Должников «Платона» из России не выпустят

Должников «Платона» из России не выпустят

Водители большегрузов, имеющие неоплаченные штрафы в системе «Платон», теперь не смогут пересечь границу. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Полномочия по контролю получили таможенные органы. Если факт уклонения от уплаты штрафа зафиксируют, когда дальнобойщик покинет пределы России, он вернется 

28 декабря 2016, 02:37
Самарская область получит 587 млн рублей для многодетных семей

Самарская область получит 587 млн рублей для многодетных семей

Самарская область получит 587 млн рублей на поддержку многодетных семей. Об этом говорится в соответствующем постановлении кабинета министров. Документ за подписью премьера Дмитрия Медведева опубликован на официальном портале правительства.

Помощь будет предоставляться в связи с рождением третьего ребенка и последующих детей. 

14 декабря 2016, 12:21
«Платону» нашли новых плательщиков

«Платону» нашли новых плательщиков

Действие системы «Платон» могут распространить и на автомобили с разрешенной максимальной массой от 3,5 до 12 тонн. Такую возможность сейчас обсуждают в Минтрансе России, пишут федеральные СМИ.

В настоящий момент под действие оператора попадают фуры массой более 12 тонн. Снижение планки 

23 ноября 2016, 05:15
Россия частично разрешила ввоз фруктов из Турции

Россия частично разрешила ввоз фруктов из Турции

Значительно сокращен перечень фруктов из Турции, запрещенных к ввозу в Россию. Соответствующее постановление №1020 подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Документ датирован 9 октября 2016 года. Он размещен на сайте кабмина.

Во вторник, 11 октября, на сайте Правительства Российской Федерации появилось постановление об изменениях 

11 октября 2016, 03:45
Самарская область получит на льготные лекарства 75 млн рублей

Самарская область получит на льготные лекарства 75 млн рублей

Самарская область получит 75 млн рублей на улучшение лекарственного обеспечения жителей, в том числе имеющих право на получение госпомощи в виде набора социальных услуг. Об этом говорится в соответствующем распоряжении за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева. Документ распределяет бюджетные ассигнования в 

11 октября 2016, 02:15
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна