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В блогах: самарская лужа около детской поликлиники ловит машины
В группе "Самара life" соцсети "ВКонтакте" пожаловались, что в Самаре абсолютно нет никакой возможности проехать к детской поликлинике на Кирова, 323. "Там кругом лужи и ямы. Мы привезли ребенка к врачу. В итоге встали на час - не могли …
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23 марта 2017, 07:06
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Появился список самарских дорог, где обновят разметку
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22 марта 2017, 01:01
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В Самаре начали строить новую развязку на Московском шоссе, есть фото
В Самаре началось строительство развязки на пересечении Московского шоссе и улицы Луначарского. Пока подрядчик - компания «Самаратрансстрой» - вывозит с будущей стройплощадки грунт. Также в первую очередь будет необходимо обустроить инженерные сети и перенести коммуникации.
На данном участке изменится схема движения. …
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22 марта 2017, 10:56
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ФАС проверит законность роста цен на дорожный битум
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21 марта 2017, 04:50
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Часть собранных «Платоном» денег получит Самарская область
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21 марта 2017, 03:13
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Дорожный фонд Самарской области получил более 192 млн рублей
Дорожный фонд Самарской области получил из федерального центра дополнительно свыше 192 миллионов рублей. Как сообщили корреспондентам ТРК «ТЕРРА» в самарском представительстве оператора системы «Платон», средства поступили в виде компенсации выпадающих доходов в связи с вычетом из транспортного налога в соответствии …
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3 февраля 2017, 11:51
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Должников «Платона» из России не выпустят
Водители большегрузов, имеющие неоплаченные штрафы в системе «Платон», теперь не смогут пересечь границу. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Полномочия по контролю получили таможенные органы. Если факт уклонения от уплаты штрафа зафиксируют, когда дальнобойщик покинет пределы России, он вернется …
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28 декабря 2016, 02:37
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Самарская область получит 587 млн рублей для многодетных семей
Самарская область получит 587 млн рублей на поддержку многодетных семей. Об этом говорится в соответствующем постановлении кабинета министров. Документ за подписью премьера Дмитрия Медведева опубликован на официальном портале правительства.
Помощь будет предоставляться в связи с рождением третьего ребенка и последующих детей. …
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14 декабря 2016, 12:21
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«Платону» нашли новых плательщиков
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23 ноября 2016, 05:15
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Россия частично разрешила ввоз фруктов из Турции
Значительно сокращен перечень фруктов из Турции, запрещенных к ввозу в Россию. Соответствующее постановление №1020 подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Документ датирован 9 октября 2016 года. Он размещен на сайте кабмина.
Во вторник, 11 октября, на сайте Правительства Российской Федерации появилось постановление об изменениях …
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11 октября 2016, 03:45
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Самарская область получит на льготные лекарства 75 млн рублей
Самарская область получит 75 млн рублей на улучшение лекарственного обеспечения жителей, в том числе имеющих право на получение госпомощи в виде набора социальных услуг. Об этом говорится в соответствующем распоряжении за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева. Документ распределяет бюджетные ассигнования в …
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11 октября 2016, 02:15