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Материалы по теме:

Чиновнику, ответственному за уборку снега в Самаре, объявили выговор

Чиновнику, ответственному за уборку снега в Самаре, объявили выговор

Стало известно, что директору муниципального предприятия Самары «Благоустройство» Евгению Садовникову объявили выговор за недостаточный контроль за работами по содержанию городских дорог. Предприятие отвечает за содержание автомобильных дорог и элементов благоустройства во всех районах города. В последнее время горожане часто жалуются 
17 января 2019, 03:58
В Тольятти Lada Priora наехала на лежавшего на дороге пешехода

В Тольятти Lada Priora наехала на лежавшего на дороге пешехода

В среду, 16 января, в Автозаводском районе произошла смертельная авария. 33-летний водитель автомобиля Lada Priora ехал в 03:05 по трассе «Тольятти — Ягодное - Подстепки» со стороны Приморского бульвара. Он направлялся в Подстепки. На первом километре трассы, в районе дома 
17 января 2019, 08:49
Минспорт прокомментировал информацию о тратах «Центра подготовки спортивных сборных команд»

Минспорт прокомментировал информацию о тратах «Центра подготовки спортивных сборных команд»

Тем временем Минспорт Самарской области опроверг выводы Счетной палаты о нецелевых расходах средств регионального «Центра подготовки спортивных сборных команд». Все расходы учреждения, утверждают в ведомстве, осуществлялись в соответствии с нормами законодательства. Как уже сообщала «ТЕРРА», накануне палата уличила центр в 
16 января 2019, 10:28
В Самарской области женщину оштрафовали за оскорбление знакомой

В Самарской области женщину оштрафовали за оскорбление знакомой

Жительница села Красный Строитель из Челно-Вершинского района области решила пожаловаться в прокуратуру на свою знакомую: женщины поссорились и оппонентка оскорбила заявительницу. Надзорное ведомство вынесло в отношении дамы, обидевшей приятельницу, постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по статье «Оскорбление, то 
16 января 2019, 05:22
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