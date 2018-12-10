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Материалы по теме:

Мундиаль закончился, долги остались: Фонд капремонта возьмет кредит на 20 млн

Мундиаль закончился, долги остались: Фонд капремонта возьмет кредит на 20 млн

Чемпионат мира закончился, а Самара всё никак не расплатится с долгами, накопленными во время подготовки к мундиалю. Так например, областной Фонд капремонта не до конца расплатился с подрядчиками, которые красили фасады домов на Московском шоссе и улице Ново-Садовой. Поэтому организация 
10 декабря 2018, 09:54
Вывоз мусора с человека обойдется в Самарской области в 117 рублей

Вывоз мусора с человека обойдется в Самарской области в 117 рублей

Региональное Министерство энергетики и ЖКХ опубликовало тариф на услуги регионального оператора по вывозу мусора. В первом полугодии он составит 598 рублей, во втором — 627. В сумму заложены расходы на транспорт, обработку и утилизацию отходов, а также плата за негативное 
10 декабря 2018, 09:39
В блогах: что будет с парком?

В блогах: что будет с парком?

Блогер и депутат Михаил Матвеев написал в "Живом Журнале" про народный сход, который состоялся в субботу на входе в Лесопарк им. 60-летия Советской власти. "Ситуация накалилась после того, как власти Самары выдали разрешение на планировку этой площадки компании «Стройресурс». 
10 декабря 2018, 09:21
В блогах: диалоги в пробке

В блогах: диалоги в пробке

Один из участников сообщества "Подслушано | Самара" соцсети "ВКонтакте" поделился утренней перепиской жителей Сухой Самарки и 116-го километра, стоящих в пробке перед мостом по улице Главной. Диалог отображался в приложении "Яндекс.Карты". 
 
- Найдем мандарины и в школу не пойдем. 
- А 
10 декабря 2018, 07:53
При принятии бюджета Самарской области поступило 429 поправок от депутатов

При принятии бюджета Самарской области поступило 429 поправок от депутатов

Бюджет Самарской области на 2019 год принят во втором и окончательном чтении. В нем будут учтены поступления из федерального бюджета - прежде всего, в рамках исполнения нацпроектов. Перед заключительным чтением в проект бюджета Самарской области от депутатов поступило беспрецедентное число 
6 декабря 2018, 10:28
Главой Нефтегорского района стал Александр Баландин

Главой Нефтегорского района стал Александр Баландин

В четверг, 6 декабря, были подведены итоги конкурса на замещение должности главы Нефтегорского района области. Вакантное кресло занял Александр Баландин, руководивший министерством строительства Самарской области.
 
- С декабря 2016 года я возглавлял Минстрой. Впереди – новая работа. Покидаю должность с 
6 декабря 2018, 08:36
Бюджет Самарской области на 2019 год принят во втором чтении

Бюджет Самарской области на 2019 год принят во втором чтении

Бюджет нашего региона на 2019 год приняли во втором чтении в четверг, 6 декабря. На 33-м пленарном заседании в Самарской губернской думе присутствовали 45 депутатов, 40 из них проголосовали «за», против высказались представители фракциии КПРФ. Напомним, что проект главного финансового 
6 декабря 2018, 12:05
Сергей Дорошенко ушел с поста главы департамента градостроительства Самары

Сергей Дорошенко ушел с поста главы департамента градостроительства Самары

В среду, 5 декабря, стало известно, что глава департамента градостроительства Самары Сергей Дорошенко оставил свой пост. Он написал заявление по собственному желанию. Исполнять обязанности руководителя ведомства будет его заместитель Сергей Шанов.

Напомним, Сергей Дорошенко стал главой департамента градостроительства этим 
5 декабря 2018, 04:03
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