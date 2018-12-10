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Мундиаль закончился, долги остались: Фонд капремонта возьмет кредит на 20 млн
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10 декабря 2018, 09:54
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Вывоз мусора с человека обойдется в Самарской области в 117 рублей
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10 декабря 2018, 09:39
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В блогах: что будет с парком?
Блогер и депутат Михаил Матвеев написал в "Живом Журнале" про народный сход, который состоялся в субботу на входе в Лесопарк им. 60-летия Советской власти. "Ситуация накалилась после того, как власти Самары выдали разрешение на планировку этой площадки компании «Стройресурс». …
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10 декабря 2018, 09:21
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В блогах: диалоги в пробке
Один из участников сообщества "Подслушано | Самара" соцсети "ВКонтакте" поделился утренней перепиской жителей Сухой Самарки и 116-го километра, стоящих в пробке перед мостом по улице Главной. Диалог отображался в приложении "Яндекс.Карты".
- Найдем мандарины и в школу не пойдем.
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10 декабря 2018, 07:53
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При принятии бюджета Самарской области поступило 429 поправок от депутатов
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6 декабря 2018, 10:28
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Главой Нефтегорского района стал Александр Баландин
В четверг, 6 декабря, были подведены итоги конкурса на замещение должности главы Нефтегорского района области. Вакантное кресло занял Александр Баландин, руководивший министерством строительства Самарской области.
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6 декабря 2018, 08:36
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Бюджет Самарской области на 2019 год принят во втором чтении
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6 декабря 2018, 12:05
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Сергей Дорошенко ушел с поста главы департамента градостроительства Самары
В среду, 5 декабря, стало известно, что глава департамента градостроительства Самары Сергей Дорошенко оставил свой пост. Он написал заявление по собственному желанию. Исполнять обязанности руководителя ведомства будет его заместитель Сергей Шанов.
Напомним, Сергей Дорошенко стал главой департамента градостроительства этим …
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5 декабря 2018, 04:03