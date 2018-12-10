В блогах: что будет с парком? … Блогер и депутат Михаил Матвеев написал в "Живом Журнале" про народный сход, который состоялся в субботу на входе в Лесопарк им. 60-летия Советской власти. "Ситуация накалилась после того, как власти Самары выдали разрешение на планировку этой площадки компании «Стройресурс».