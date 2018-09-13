Вратарь Гиорги Лория тепло попрощался с болельщиками «Крыльев Советов» «Крылья Советов» покидает голкипер, игрок сборной Грузии Гиорги Лория. Он играл за самарскую команду с 2015 года и очень душевно попрощался с болельщиками и Самарой.

- Очень жаль, что приходится расставаться с клубом в таком режиме. Я бы хотел сказать … - Очень жаль, что приходится расставаться с клубом в таком режиме. Я бы хотел сказать