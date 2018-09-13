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«Бункер S» Эфир передачи от 11.09.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 11.09.2018  
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Материалы по теме:

33 пожарных тушили крышу в Куйбышевском районе

33 пожарных тушили крышу в Куйбышевском районе

В среду вечером, 12 сентября, на тушение возгорания в частном доме в Куйбышевском районе Самары выезжали 33 пожарных. Сигнал о ЧП поступил на пульт дежурного в 18:20. Оказалось, что  в переулке Заливном загорелись крыша и второй этаж здания. Площадь возгорания 
13 сентября 2018, 03:25
В Самарской области полиция и волонтеры ищут 11-летнего мальчика

В Самарской области полиция и волонтеры ищут 11-летнего мальчика

В Самарской области разыскивают 11-летнего Артема Журавлева. 28 августа примерно в 18:00 он ушел из образовательного учреждения на улице Школьной в Чапаевске и до сих неизвестно, где он находится.
 
Полицейские опросили свидетелей, составили и разослали ориентировку на ребенка с его фотографией 
13 сентября 2018, 03:19
В Самарской области отца будут судить за гибель 2-летнего мальчика и двух младенцев

В Самарской области отца будут судить за гибель 2-летнего мальчика и двух младенцев

В Самарской области завершено расследование громкого дела в отношении 26-летнего мужчины. Ранее этот человек неоднократно представал перед судом. Сейчас его подозревают в убийстве и покушении на убийство, а также в умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества.

Напомним, что 14 
13 сентября 2018, 02:35
Вратарь Гиорги Лория тепло попрощался с болельщиками «Крыльев Советов»

Вратарь Гиорги Лория тепло попрощался с болельщиками «Крыльев Советов»

«Крылья Советов» покидает голкипер, игрок сборной Грузии Гиорги Лория. Он играл за самарскую команду с 2015 года и очень душевно попрощался с болельщиками и Самарой.

- Очень жаль, что приходится расставаться с клубом в таком режиме. Я бы хотел сказать 
13 сентября 2018, 02:08
В Самаре возбудили уголовное дело против экс-директора СОФЖИ

В Самаре возбудили уголовное дело против экс-директора СОФЖИ

Судя по документам, уголовное дело против Реналя Мязитова, экс-директора СОФЖИ и соответствующую проверку инициировал бывший начальник «Парков Самары» Сергей Кандаков, назначенный на место Мязитова уже при Дмитрии Азарове. Еще одна деталь -  в деле фигурирует  компания «Топ-строй», бенефициаром которой является 
13 сентября 2018, 01:45
В Тольятти девушка ранила ножом возлюбленного и сбежала к подруге

В Тольятти девушка ранила ножом возлюбленного и сбежала к подруге

К полицейским в Тольятти обратилась девушка, которая нашла в квартире на улице Тополиной труп своего отца. По ее словам, 53-летний мужчина долго не отвечал на телефонные звонки, и она забеспокоилась и решила заглянуть к нему домой и убедиться, что все 
11 сентября 2018, 12:43
«Украли все, кроме отвертки»: в Самаре вандалы «обнесли» станции ТО для велосипедистов

«Украли все, кроме отвертки»: в Самаре вандалы «обнесли» станции ТО для велосипедистов

В Самаре неизвестные вандалы обокрали бесплатные станции техобслуживания для велосипедистов. Злоумышленники обрезали металлические тросы, на которых висели инструменты и утащили все,  кроме отвертки.

Напомним,что совсем недавно у входов в парк имени Гагарина и Струковский сад в областной столице появились 
11 сентября 2018, 12:07
Даже владыка Сергий не помог: Дмитрия Сазонова оставили за решеткой

Даже владыка Сергий не помог: Дмитрия Сазонова оставили за решеткой

6 августа Самарский областной суд рассмотрел жалобу заместителя начальника регионального управления Росгвардии Дмитрия Сазонова. Силовик просил пересмотреть решение о его заключении под стражу на время следствия. Свою позицию он аргументировал тем, что его отец, спикер Губернской думы Виктор Сазонов, борется 
6 августа 2018, 12:53
Служебная проверка покажет, откуда у замначальника Росгвардии по Самарской области появилось поместье

Служебная проверка покажет, откуда у замначальника Росгвардии по Самарской области появилось поместье

Руководство Росгвардии назначило служебную проверку, во время которой должно выясниться, откуда у замначальника ведомства и руководителя Центра лицензионно-разрешительной работы Дмитрия Сазонова появилось шикарное поместье на 3-й линии Студеного оврага. Кстати, по предварительным данным, два особняка с бассейном и ухоженным садом 
30 июля 2018, 05:03
Полная версия выступления Дмитрия Сазонова в суде. О себе, взяткодателе Александре Орлове и своем отце Викторе Федоровиче

Полная версия выступления Дмитрия Сазонова в суде. О себе, взяткодателе Александре Орлове и своем отце Викторе Федоровиче




Я считаю, что заключение меня конкретно под стражу является излишним. На сегодняшний день не считаю себя виновным, поэтому намерен приезжать, не намерен скрываться от следственных действий, от следователя. Что касается 
27 июля 2018, 03:30
Замначальника управления Росгвардии по Самарской области Дмитрий Сазонов считает историю со взяткой провокацией

Замначальника управления Росгвардии по Самарской области Дмитрий Сазонов считает историю со взяткой провокацией

Заместитель руководителя областного управления Росгвардии, начальник центра лицензионно-разрешительной работы Дмитрий Сазонов, подозреваемый в регулярном получении взяток от частной охранной организации, аффилированной организованному преступному сообществу "Законовские, взят под стражу. Пока на два месяца. Такую меру пресечения накануне вечером ему вынес суд 
27 июля 2018, 02:31
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