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33 пожарных тушили крышу в Куйбышевском районе
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13 сентября 2018, 03:25
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В Самарской области полиция и волонтеры ищут 11-летнего мальчика
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13 сентября 2018, 03:19
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В Самарской области отца будут судить за гибель 2-летнего мальчика и двух младенцев
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13 сентября 2018, 02:35
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Вратарь Гиорги Лория тепло попрощался с болельщиками «Крыльев Советов»
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13 сентября 2018, 02:08
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В Самаре возбудили уголовное дело против экс-директора СОФЖИ
Судя по документам, уголовное дело против Реналя Мязитова, экс-директора СОФЖИ и соответствующую проверку инициировал бывший начальник «Парков Самары» Сергей Кандаков, назначенный на место Мязитова уже при Дмитрии Азарове. Еще одна деталь - в деле фигурирует компания «Топ-строй», бенефициаром которой является …
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13 сентября 2018, 01:45
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В Тольятти девушка ранила ножом возлюбленного и сбежала к подруге
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11 сентября 2018, 12:43
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«Украли все, кроме отвертки»: в Самаре вандалы «обнесли» станции ТО для велосипедистов
В Самаре неизвестные вандалы обокрали бесплатные станции техобслуживания для велосипедистов. Злоумышленники обрезали металлические тросы, на которых висели инструменты и утащили все, кроме отвертки.
Напомним,что совсем недавно у входов в парк имени Гагарина и Струковский сад в областной столице появились …
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11 сентября 2018, 12:07
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Даже владыка Сергий не помог: Дмитрия Сазонова оставили за решеткой
6 августа Самарский областной суд рассмотрел жалобу заместителя начальника регионального управления Росгвардии Дмитрия Сазонова. Силовик просил пересмотреть решение о его заключении под стражу на время следствия. Свою позицию он аргументировал тем, что его отец, спикер Губернской думы Виктор Сазонов, борется …
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6 августа 2018, 12:53
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Служебная проверка покажет, откуда у замначальника Росгвардии по Самарской области появилось поместье
Руководство Росгвардии назначило служебную проверку, во время которой должно выясниться, откуда у замначальника ведомства и руководителя Центра лицензионно-разрешительной работы Дмитрия Сазонова появилось шикарное поместье на 3-й линии Студеного оврага. Кстати, по предварительным данным, два особняка с бассейном и ухоженным садом …
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30 июля 2018, 05:03
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Полная версия выступления Дмитрия Сазонова в суде. О себе, взяткодателе Александре Орлове и своем отце Викторе Федоровиче
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27 июля 2018, 03:30
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Замначальника управления Росгвардии по Самарской области Дмитрий Сазонов считает историю со взяткой провокацией
Заместитель руководителя областного управления Росгвардии, начальник центра лицензионно-разрешительной работы Дмитрий Сазонов, подозреваемый в регулярном получении взяток от частной охранной организации, аффилированной организованному преступному сообществу "Законовские, взят под стражу. Пока на два месяца. Такую меру пресечения накануне вечером ему вынес суд …
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27 июля 2018, 02:31