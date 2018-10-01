Жители Самары пожаловались главе региона Дмитрию Азарову на состояние автовокзала «Центральный».
«Грязь, вонь, очереди, хамство и полная профнепригодность всего персонала!» - перечисляет недостатки транспортного узла один из пользователей соцсетей.
Автор обращения добавляет, что не знает ни одного положительного отзыва об автовокзале. И такое происходит в городе-миллионнике, который принимал ЧМ-2018.
Дмитрий Азаров поручил разобраться в проблеме главе регионального Минтранса Ивану Пивкину. Чиновник должен подготовить доклад в срок до 15 октября.
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В структуре регионального правительства появился новый департамент
Губернатор Дмитрий Азаров продолжает менять структуру областного правительства. Накануне подписал проставление о создании Департамента ценового и тарифного регулирования. Он возьмет на себя часть полномочий, которые ранее были в компетенции министерств ЖКХ и экономического развития. При этом два департамента, ранее не …
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26 сентября 2018, 01:16
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Стартовала конференция, приуроченная к 10-летию Общественной палаты Самарской области
В столице губернии стартовала конференция «Роль Общественной палаты Самарской области в развитии гражданского общества». Мероприятие приурочено к 10-летию с момента образования ОП. В мероприятии принимают участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, представители исполнительной власти, члены общественных палат соседних регионов и …
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25 сентября 2018, 12:01
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Депутаты Губдумы поддержали сохранение льгот для самарцев предпенсионого возраста
Депутаты Самарской губернской думы приняли решение о сохранении всех действующих льгот для жителей предпенсионного возраста нашего региона. Таким способом парламентарии поддержали инициативу губернатора Дмитрия Азарова. Сейчас речь идет о работающих мужчина в возрасте от 60 лет и женщинах в возрасте …
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24 сентября 2018, 01:27
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Губернатор Дмитрий Азаров выразил соболезнования родным и близким Виктора Сазонова
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выразил соболезнования родным и близким спикера губдумы Виктора Сазонова.
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20 сентября 2018, 10:39
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Россияне смогут пожаловаться на задержку зарплаты через мобильное приложение
Роструд обновил мобильное приложение «Я — инспектор». Теперь с его помощью работник может пожаловать на нарушения, связанные с выплатой зарплаты. Пользователям доступны несколько тем: "Задерживают зарплату", "Произведены удержания из заработной платы", "Не оплачена сверхурочная работа, работа в выходные и нерабочие дни", "Работодатель платит …
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26 января 2018, 10:48
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Стали известны подробности новой скандальной истории вокруг центрального автовокзала
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20 июня 2017, 03:05
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В Самаре разгорается новый скандал вокруг центрального автовокзала
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19 июня 2017, 06:34
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В Самаре фасад Центрального автовокзала покроют поликарбонатом и плиткой
В Самаре начался ремонт Центрального автовокзала на пересечении Московского шоссе и улицы Авроры. Объект приводят в порядок в рамках подготовки к мировому футбольному первенству.
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23 мая 2017, 03:47
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Обратиться в Роспотребнадзор с жалобой теперь можно только после выяснения отношений с фирмой, оказавшей услугу или продавшей товар
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17 января 2017, 06:50
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В Самаре гостиницу "Октябрьская" продают за 290 миллионов рублей
Гостиницу "Октябрьская", расположенную в районе центрального автовокзала Самары, продают за 290 миллионов рублей. Общая площадь 11-этажного здания составляет более 4 с половиной тысячи квадратных метров. Внутри около 100 номеров различной степени комфортности, конференц-зал на 70 человек, бильярд, бар и кафе. …
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18 ноября 2016, 11:36
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В Роспотребнадзор поступило 6500 жалоб от самарцев
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4 августа 2016, 02:33
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Роспотребнадзор перечислил самые распространенные жалобы россиян в 2015 году
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29 декабря 2015, 03:07