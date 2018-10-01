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В структуре регионального правительства появился новый департамент

В структуре регионального правительства появился новый департамент

Губернатор Дмитрий Азаров продолжает менять структуру областного правительства. Накануне подписал проставление о создании Департамента ценового и тарифного регулирования. Он возьмет на себя часть полномочий, которые ранее были в компетенции министерств ЖКХ и экономического развития. При этом два департамента, ранее не 

26 сентября 2018, 01:16
Стартовала конференция, приуроченная к 10-летию Общественной палаты Самарской области

Стартовала конференция, приуроченная к 10-летию Общественной палаты Самарской области

В столице губернии стартовала конференция «Роль Общественной палаты Самарской области в развитии гражданского общества». Мероприятие приурочено к 10-летию с момента образования ОП. В мероприятии принимают участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, представители исполнительной власти, члены общественных палат соседних регионов и 
25 сентября 2018, 12:01
Депутаты Губдумы поддержали сохранение льгот для самарцев предпенсионого возраста

Депутаты Губдумы поддержали сохранение льгот для самарцев предпенсионого возраста

Депутаты Самарской губернской думы приняли решение о сохранении всех действующих льгот для жителей предпенсионного возраста нашего региона. Таким способом парламентарии поддержали инициативу губернатора Дмитрия Азарова. Сейчас речь идет о работающих мужчина в возрасте от 60 лет и женщинах в возрасте 

24 сентября 2018, 01:27
Губернатор Дмитрий Азаров выразил соболезнования родным и близким Виктора Сазонова

Губернатор Дмитрий Азаров выразил соболезнования родным и близким Виктора Сазонова

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выразил соболезнования родным и близким спикера губдумы Виктора Сазонова. 
 
- Для жителей региона, для всех, кто знал этого выдающегося человека, случившееся – тяжелый удар. Трудовая деятельность Виктора Федоровича неразрывно связана с развитием Самарской области, проникнута искренней 
20 сентября 2018, 10:39
Россияне смогут пожаловаться на задержку зарплаты через мобильное приложение

Россияне смогут пожаловаться на задержку зарплаты через мобильное приложение

Роструд обновил мобильное приложение «Я — инспектор». Теперь с его помощью работник может пожаловать на нарушения, связанные с выплатой зарплаты. Пользователям доступны несколько тем: "Задерживают зарплату", "Произведены удержания из заработной платы", "Не оплачена сверхурочная работа, работа в выходные и нерабочие дни", "Работодатель платит 
26 января 2018, 10:48
Стали известны подробности новой скандальной истории вокруг центрального автовокзала

Стали известны подробности новой скандальной истории вокруг центрального автовокзала

Пассажиры, недовольные тем, что им приходится оплачивать междугородний проезд даже за детей до 7 лет, грозятся подать в суд на руководство предприятия. Самарец Дмитрий Савчук собирался отправить жену с двухлетним ребенком в Ульяновск к родне. Билет на автобус для взрослого 

20 июня 2017, 03:05
В Самаре разгорается новый скандал вокруг центрального автовокзала

В Самаре разгорается новый скандал вокруг центрального автовокзала

Пассажиры, недовольные тем, что им приходится оплачивать междугородний проезд за детей до 7 лет, грозятся подать в суд на руководство предприятия. Между тем, представители перевозчика уверяют - они следуют букве закона и, несмотря на то, что по одним правилам детям, 

19 июня 2017, 06:34
В Самаре фасад Центрального автовокзала покроют поликарбонатом и плиткой

В Самаре фасад Центрального автовокзала покроют поликарбонатом и плиткой

В Самаре начался ремонт Центрального автовокзала на пересечении Московского шоссе и улицы Авроры. Объект приводят в порядок в рамках подготовки к мировому футбольному первенству.
Как сообщается, специалисты собираются полностью заменить асфальт на территории автовокзала. Фасад здания покроют поликарбонатом и плиткой. 

23 мая 2017, 03:47
Обратиться в Роспотребнадзор с жалобой теперь можно только после выяснения отношений с фирмой, оказавшей услугу или продавшей товар

Обратиться в Роспотребнадзор с жалобой теперь можно только после выяснения отношений с фирмой, оказавшей услугу или продавшей товар

Такая норма вступила в силу после нового года. В Самарской области за год количество внеплановых проверок по обращению жителей снизилось почти на полторы сотни - с 495 до 345. Эксперты полагают, что тенденция к сокращению вмешательств в бизнес продолжится. С 

17 января 2017, 06:50
В Самаре гостиницу

В Самаре гостиницу "Октябрьская" продают за 290 миллионов рублей

Гостиницу "Октябрьская", расположенную в районе центрального  автовокзала Самары,  продают за 290 миллионов рублей. Общая площадь 11-этажного здания составляет более 4 с половиной тысячи квадратных метров. Внутри около 100 номеров различной степени комфортности, конференц-зал на 70 человек, бильярд, бар и кафе. 

18 ноября 2016, 11:36
В Роспотребнадзор поступило 6500 жалоб от самарцев

В Роспотребнадзор поступило 6500 жалоб от самарцев

По итогам первого полугодия 2016 года в Управление Роспотребнадзора по Самарской области поступило 6,5 тысячи обращений и жалоб. 40 процентов из них касаются вопросов защиты прав потребителей, сообщает ведомство. Чаще всего самарцы жалуются на нарушения в сфере розничной торговли при 

4 августа 2016, 02:33
Роспотребнадзор перечислил самые распространенные жалобы россиян в 2015 году

Роспотребнадзор перечислил самые распространенные жалобы россиян в 2015 году

По данным Роспотребнадзора, уходящий год не принес каких-то неожиданностей ни по сути жалоб россиян, ни по их объему. И хотя годовые итоги деятельности еще не подведены, по текущим данным уже можно ясно представлять сложившуюся картину. В общей сложности специалисты ведомства 
29 декабря 2015, 03:07
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