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Новости о потребительской корзине, просроченных продуктах, уменьшении размеров дорожных знаков, судьбе кондукторов после введения валидаторов в Самаре и коррупции в регионе – весело и со смыслом. 
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В Самаре потратят 4,4 млн на газоны

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21 февраля 2019, 11:17
В Самарской области объявлен «Оранжевый уровень опасности»

В Самарской области объявлен «Оранжевый уровень опасности»

В 19:00 четверга, 21 февраля, в Самарской области был объявлен «Оранжевый уровень опасности». Как пояснили в региональном ГУ МЧС, он ассоциируется с реальной опасностью возникновения чрезвычайной ситуации. По прогнозам синоптиков, снег будет идти всю ночь, местами сильный, на дорогах возможны 
21 февраля 2019, 08:41
В Самаре завели уголовное дело из-за падения ледяной глыбы на подростка

В Самаре завели уголовное дело из-за падения ледяной глыбы на подростка

В Самаре возбуждено уголовное дело из-за падения наледи с крыши дома № 18 по улице Аэродромной в Железнодорожном районе на 16-летнего подростка. Это произошло 19 февраля примерно в 15:00. Когда наледь обрушилась на юношу, он получил закрытый компрессионный перелом грудных 
21 февраля 2019, 07:49
Самара встала в 10-балльных пробках

Самара встала в 10-балльных пробках

В четверг вечером, 21 февраля, по данным на 18:54 в Самаре зафиксировали 10-балльные пробки. Напряженная дорожная ситуация возникла не случайно - во второй половине дня пошел снег. Яндекс-карты показывают десятибалльный уровень пробок с надписью «Город стоит». Пробки захватили Октябрьский, Ленинский, 
21 февраля 2019, 07:26
Новым тренером пляжных «Крыльев Советов» стал Эмиль Джабаров

Новым тренером пляжных «Крыльев Советов» стал Эмиль Джабаров

Новым тренером самарских пляжных «Крыльев Советов» назначен Эмиль Джабаров. Об этом рассказали в министерстве спорта Самарской области. Ранее он работал в подмосковном «Новаторе», а в 2014 голу выиграл Чемпионат и Кубок России с «Ротором-Волгоград», в 2016 - «серебро» с командой 
15 февраля 2019, 11:10
Дмитрий Шляхтин избавился от приставки «врио»

Дмитрий Шляхтин избавился от приставки «врио»

Дмитрий Шляхтин переназначен на должность министра спорта Самарской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Напомним, что этот пост он занимает 2012 года, а с 2017 года, после смены главы региона, работал с приставкой «врио». Помимо руководства ведомством, Дмитрий Шляхтин 
12 февраля 2019, 10:16
Первым заместителем прокурора Самарской области стал Игорь Харитонов

Первым заместителем прокурора Самарской области стал Игорь Харитонов

Должность первого заместителя прокурора Самарской области занял Игорь Харитонов. Соответствующий приказ генпрокурор Юрий Чайка подписал накануне, 7 февраля, сообщили в надзорном ведомстве. На этом посту он сменил ушедшего на пенсию Алмаза Хусаинова.
 
Известно, что Игорю Харитонову 47 лет, он окончил в 
8 февраля 2019, 01:26
Начальник ГИБДД Самары покинул свой пост

Начальник ГИБДД Самары покинул свой пост

В понедельник, 28 января, стало известно, что свой пост оставил начальник ОГИБДД УМВД России по Самаре Андрей Карпочев. Как отмечают в региональном Главке полиции, он вышел на пенсию. Отметим, что Андрей Карпочев возглавлял подразделение с 2015 года, а до этого 
28 января 2019, 04:37
Максим Харитонов стал первым заместителем главы Самары

Максим Харитонов стал первым заместителем главы Самары

В понедельник, 28 января, на оперативном совещании в администрации глава Самары Елена Лапушкина представила нового первого заместителя по вопросам управления финансами, экономическому развитию и социальной сфере. Должность занял Максим Харитонов, ранее возглавлявший департамент финансов и экономического развития. Он стал преемником 
28 января 2019, 01:20
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