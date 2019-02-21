Дмитрий Шляхтин переназначен на должность министра спорта Самарской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Напомним, что этот пост он занимает 2012 года, а с 2017 года, после смены главы региона, работал с приставкой «врио». Помимо руководства ведомством, Дмитрий Шляхтин