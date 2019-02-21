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В Самаре потратят 4,4 млн на газоны
В Самаре потратят почти 4 млн 400 тысяч рублей на газоны на площади Славы перед Белым домом, говорится в сообщении на портале госзакупок. Подрядчика для благоустройства участка ищет областное казенное учреждение "Служба эксплуатации зданий и сооружений". Работы планируется оплатить …
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21 февраля 2019, 11:17
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В Самарской области объявлен «Оранжевый уровень опасности»
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21 февраля 2019, 08:41
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В Самаре завели уголовное дело из-за падения ледяной глыбы на подростка
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21 февраля 2019, 07:49
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Самара встала в 10-балльных пробках
В четверг вечером, 21 февраля, по данным на 18:54 в Самаре зафиксировали 10-балльные пробки. Напряженная дорожная ситуация возникла не случайно - во второй половине дня пошел снег. Яндекс-карты показывают десятибалльный уровень пробок с надписью «Город стоит». Пробки захватили Октябрьский, Ленинский, …
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21 февраля 2019, 07:26
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Новым тренером пляжных «Крыльев Советов» стал Эмиль Джабаров
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15 февраля 2019, 11:10
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Дмитрий Шляхтин избавился от приставки «врио»
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12 февраля 2019, 10:16
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Первым заместителем прокурора Самарской области стал Игорь Харитонов
Должность первого заместителя прокурора Самарской области занял Игорь Харитонов. Соответствующий приказ генпрокурор Юрий Чайка подписал накануне, 7 февраля, сообщили в надзорном ведомстве. На этом посту он сменил ушедшего на пенсию Алмаза Хусаинова.
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8 февраля 2019, 01:26
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Начальник ГИБДД Самары покинул свой пост
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28 января 2019, 04:37
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Максим Харитонов стал первым заместителем главы Самары
В понедельник, 28 января, на оперативном совещании в администрации глава Самары Елена Лапушкина представила нового первого заместителя по вопросам управления финансами, экономическому развитию и социальной сфере. Должность занял Максим Харитонов, ранее возглавлявший департамент финансов и экономического развития. Он стал преемником …
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28 января 2019, 01:20
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