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Бункер S

Илья Табуев, Денис Саров и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе:
- В Самаре проведут ликбез для кондукторов
- В Тольятти пьяный 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 31.05.2019 
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Видео: опрокидывание батута с детьми в Тольятти записали камеры

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В Самарской области браконьер может отправиться в колонию из-за 15 судаков

В Самарской области браконьер может отправиться в колонию из-за 15 судаков

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В Самаре суд разорвал инвестиционный меморандум о строительстве «Клиники сердца»

В Самаре суд разорвал инвестиционный меморандум о строительстве «Клиники сердца»

В среду, 29 мая, Арбитражный суд Самарской области расторг инвестиционный меморандум, заключенный с ООО «Современные медицинские технологии» для строительства кардиохирургического центра «Клиники сердца». Документ был подписан еще в январе 2014 года.

Строительство медучреждения стартовало летом того же года. Планировалось, 
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Бывшему заместителю начальника областной Росгвардии снова продлили арест

Бывшему заместителю начальника областной Росгвардии снова продлили арест

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24 мая 2019, 12:26
Дмитрия Сазонова подозревают в том, что он получал деньги от фотографов самарских роддомов

Дмитрия Сазонова подозревают в том, что он получал деньги от фотографов самарских роддомов

Появились новые детали в резонансном деле арестованного полковника Росгвардии Дмитрия Сазонова. По версии следствия, силовик получал откаты от фотографов, которые снимают новорожденных и счастливых родителей в самарских роддомах. Как пишет «Самарское обозрение», деньги поступали с каждой фотографии младенца в 
25 марта 2019, 01:23
Бывшему заместителю начальника областной Росгвардии продлили арест

Бывшему заместителю начальника областной Росгвардии продлили арест

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25 декабря 2018, 02:33
Стали известны эксклюзивные подробности дела экс-заместителя начальника управления Росгвардии по Самарской области

Стали известны эксклюзивные подробности дела экс-заместителя начальника управления Росгвардии по Самарской области

Минимум год предстоит провести в СИЗО экс-заместителю начальника управления Росгвардии по Самарской области Дмитрию Сазонову. Такова оценка стороны защиты бывшего полковника. Причина продления содержания под стражей - он не признает свою вину. Напомним, Сазонова задержали 25 июля в одном из 
25 октября 2018, 09:12
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