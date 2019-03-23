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Бункер S

Неожиданный смысл, сдобренный изрядной порцией юмора, нашли в очередных горячих новостях ведущие программы «Бункер S» Илья Табуев, Денис Коршиков и Мария Малахова. Детей без постоянной регистрации предложили принимать в школу во вторую очередь в то время, как исторический центр Самары 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 19.03.2019  
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В Самарской области чиновник попался на махинациях с землей

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В Самаре нашли тело исчезнувшей в октябре Лины Сторожевой

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В Самаре задержали руководителя областного бюро медико-социальной экспертизы

В Самаре задержали руководителя областного бюро медико-социальной экспертизы

В Самаре задержан руководитель областного бюро медико-социальной экспертизы Дмитрий Драч. Его подозревают в хищении 238 млн рублей при завышении цены госконтракта, пишет «Самарское обозрение». Проверку деятельности «Главного бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области» инициировала прокуратура Самары. Во время нее 
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