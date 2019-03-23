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В Самаре устранили аварию, из-за которой 26 домов остались без тепла
В областной столице завершился ремонт на тепломагистрали на улице Советской Армии. Рабочие заполнили трубу, потребители подключены, гидравлический режим восстановлен. Об этом сообщил первый заместитель главы Самары Владимир Василенко. Напомним, что накануне сотрудники «ПТС» нашли повреждение подающего трубопровода диаметром 800 …
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23 марта 2019, 09:32
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Новым ректором СГЭУ стала Светлана Ашмарина
В пятницу, 22 марта, состоялись выборы нового ректора Самарского государственного экономического университета. Большинство голосов участников конференции, работников и студентов ВУЗа, получила Светлана Ашмарина. Напомним, что претендентов на пост было двое: к голосованию были допущены проректор по научной работе и международным …
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22 марта 2019, 05:25
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В Самарской области чиновник попался на махинациях с землей
Чиновника из Кинельского района подозревают в махинациях с землей. Во время прокурорской проверки выяснилось, что начальник отдела архитектуры и градостроительства комитета по управлению муниципальным имуществом Кинельского района нарушил закон о противодействии коррупции. По версии следствия, за 400 тысяч рублей он …
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22 марта 2019, 04:39
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Начальника областного бюро медико-социальной экспертизы отправили под домашний арест
В пятницу, 22 марта, суд Железнодорожного района избрал меру пресечения для руководителя бюро медико-социальной экспертизы региона Дмитрия Драча. До 20 мая подозреваемый заключен под домашний арест, сообщили в прокуратуре Самарской области. Напомним, что фигурант дела подозревается в мошенничестве в особо …
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22 марта 2019, 04:09
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В Самаре нашли тело исчезнувшей в октябре Лины Сторожевой
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21 марта 2019, 08:42
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В Самаре задержали руководителя областного бюро медико-социальной экспертизы
В Самаре задержан руководитель областного бюро медико-социальной экспертизы Дмитрий Драч. Его подозревают в хищении 238 млн рублей при завышении цены госконтракта, пишет «Самарское обозрение». Проверку деятельности «Главного бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области» инициировала прокуратура Самары. Во время нее …
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21 марта 2019, 08:11
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Самарчанка, которая выкинула ребенка с балкона, отправится в колонию на 9 лет
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21 марта 2019, 05:43
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