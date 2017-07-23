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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 июля 2017г  
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Цифры. Эфир передачи от 21 июля 2017г 
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На въезде в Сызрань фанаты «Крыльев» устроили пьяный дебош

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15 июля 2017, 03:46
Под Сызранью на ЖД-путях нашли старый артиллерийский снаряд

Под Сызранью на ЖД-путях нашли старый артиллерийский снаряд

Вчера, 14 июля, под Сызранью на перегоне Ново-Образцовая – Репьевка железнодорожные рабочие, ремонтировавшие пути, обнаружили артиллерийский снаряд диаметром 76 мм. Они сразу же вызвали к месту опасной находки все оперативные службы.

Специалисты установили, что заряд – без взрывателя, а 
15 июля 2017, 02:13
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В подземных переходах Самары пропало 4 миллиона рублей

Директора компании «Самаратрансстрой» Сергея Суркова будут судить за мошенничество. Как сообщает прокуратура Самары, утверждено обвинительное заключение по уголовному делу, фигурантом которого и является бизнесмен. По версии следствия в 2015 году между «Самартрансстроем» и областным минтрансом был заключен контракт на строительство 

12 июля 2017, 12:43
Картина маслом: Подозреваемого в хищении известных полотен задержали в Москве

Картина маслом: Подозреваемого в хищении известных полотен задержали в Москве

40-летний злоумышленник обещал продать произведения живописи, а сам попросту присваивал их и скрывался.
11 июля 2017, 09:21
Сняли порчу и полмиллиона рублей: в Самаре мошенницы обманули 70-летнюю бабушку

Сняли порчу и полмиллиона рублей: в Самаре мошенницы обманули 70-летнюю бабушку

Самарские полицейские разыскивают двух женщин, похитивших крупную сумму денег у 70-летней пенсионерки. Потерпевшая рассказала, что отдала мошенницам полмиллиона за сеанс «по снятию порчи». Возбуждено уголовное дело. Обе подозреваемые попали в объектив камеры наблюдения. В полиции предоставили видео. Всех, у кого 

30 июня 2017, 01:49
Топ-менежера самарского оборонного завода задержали сотрудники ФСБ

Топ-менежера самарского оборонного завода задержали сотрудники ФСБ

С поличным при получении 1 миллиона 600 тысяч рублей взят замдиректора оборонного госпредприятия «Самарский завод «Коммунар». По версии следствия, в этом месяце топ-менеджер пообещал руководителю некой фирмы заключение договора с заводом на выполнение строительных работ. За помощь попросил передать деньги 

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В Самарской области за размен фальшивых денег задержаны двое мужчин

В Самарской области за размен фальшивых денег задержаны двое мужчин

27 февраля текущего года в поселке Стройкерамика двое мужчин проникли в дом пенсионеров под предлогом проверки электричества. Злоумышленники попытались разменять у пожилых хозяев пятитысячную купюру «банка приколов». Свою затею довести до конца им тогда не удалось.
Представитель прокуратуры поддержал ходатайство 

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Жертвами задержанных злоумышленниц становились в основном доверчивые сельские жители.
Двух молодых женщин, подозреваемых в мошенничестве, сотрудники уголовного розыска задержали на выезде из села Чувичи Хворостянского района. Как стало известно оперативникам, в этот день к местным жителям приходили гражданки, представлявшиеся работницами 

24 апреля 2013, 02:53
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