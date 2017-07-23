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Названы самые пожароопасные города и районы Самарской области
В связи с установившейся жаркой погодой в нескольких районах Самарской области объявлен 4-й класс пожарной опасности. Речь идет о Тольятти, Жигулевске, Сызрани, Октябрьске, Ставропольском, Сызранском и Приволжском районах. В пожароопасный сезон в лесу недопустимо пользоваться открытым огнем, употреблять на охоте …
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17 июля 2017, 12:29
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Экспедиция с иконой Ушакова пополнила в Сызрани запасы топлива и провианта
Экспедиция «Голубое ожерелье», которая следует из Санкт-Петербурга в Севастополь, вчера, 14 июля, пришвартовалась у спасательной станции Сызрани, чтобы пополнить запасы горючего и продовольствия, передает КТВ-ЛУЧ.
Участники экспедиции везут с собой икону знаменитого адмирала российского флота Федора Федоровича Ушакова, …
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16 июля 2017, 04:37
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На въезде в Сызрань фанаты «Крыльев» устроили пьяный дебош
Совсем не спокойной выдалась рабочая смена вчера, 14 июля, у сотрудников АЗС на въезде в Сызрань, пишет КТВ-ЛУЧ.
В редакцию издания очевидцы прислали фото, на которых изображены "любители" футбола - два буйных фаната. Средь бела дня молодые люди …
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15 июля 2017, 03:46
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Под Сызранью на ЖД-путях нашли старый артиллерийский снаряд
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15 июля 2017, 02:13
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В подземных переходах Самары пропало 4 миллиона рублей
Директора компании «Самаратрансстрой» Сергея Суркова будут судить за мошенничество. Как сообщает прокуратура Самары, утверждено обвинительное заключение по уголовному делу, фигурантом которого и является бизнесмен. По версии следствия в 2015 году между «Самартрансстроем» и областным минтрансом был заключен контракт на строительство …
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12 июля 2017, 12:43
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Картина маслом: Подозреваемого в хищении известных полотен задержали в Москве
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11 июля 2017, 09:21
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Сняли порчу и полмиллиона рублей: в Самаре мошенницы обманули 70-летнюю бабушку
Самарские полицейские разыскивают двух женщин, похитивших крупную сумму денег у 70-летней пенсионерки. Потерпевшая рассказала, что отдала мошенницам полмиллиона за сеанс «по снятию порчи». Возбуждено уголовное дело. Обе подозреваемые попали в объектив камеры наблюдения. В полиции предоставили видео. Всех, у кого …
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30 июня 2017, 01:49
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Топ-менежера самарского оборонного завода задержали сотрудники ФСБ
С поличным при получении 1 миллиона 600 тысяч рублей взят замдиректора оборонного госпредприятия «Самарский завод «Коммунар». По версии следствия, в этом месяце топ-менеджер пообещал руководителю некой фирмы заключение договора с заводом на выполнение строительных работ. За помощь попросил передать деньги …
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28 июня 2017, 10:30
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В Самарской области за размен фальшивых денег задержаны двое мужчин
27 февраля текущего года в поселке Стройкерамика двое мужчин проникли в дом пенсионеров под предлогом проверки электричества. Злоумышленники попытались разменять у пожилых хозяев пятитысячную купюру «банка приколов». Свою затею довести до конца им тогда не удалось.
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6 марта 2014, 05:06
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"Липовые" работницы ЖКХ раздавали жителям Самарской области билеты "Банка приколов"
Жертвами задержанных злоумышленниц становились в основном доверчивые сельские жители.
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24 апреля 2013, 02:53