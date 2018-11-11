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Пьяный самарец насмерть сбил девушку на скорости 157 км в час и уехал
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20 июня 2018, 11:48
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4 человека ранены в ДТП из-за пьяного водителя в Самарской области
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21 марта 2018, 03:08
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Пьяный водитель устроил массовое ДТП с 4 авто под Самарой
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16 марта 2018, 03:41
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Под Самарой пьяный водитель не смог сбежать от сотрудницы Росгвардии
В Самарской области сотрудница Росгвардии в свободное от службы время помогла задержать пьяного водителя. Это случилось в поселке Стройкерамика Волжского района. Нарушителя, едва не сбившего человека, заметила командир отделения вневедомственной охраны по Волжскому району Екатерина Челмодеева - женщина как раз …
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5 декабря 2017, 10:25