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«Бункер S» Эфир передачи от 12 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 14 декабря 2017г 
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Названы самые криминальные российские регионы

Названы самые криминальные российские регионы

Генпрокуратура представила статистические сведения о числе преступлений в регионах за первое полугодие 2017-го. Эти данные приводятся на портале ведомства.
В общей сложности за полгода в России совершено 1 млн. 30 тыс. преступлений. Это на 12,9% меньше соответствующего прошлогоднего показателя.
В 

25 сентября 2017, 10:03
Авторитеты на экспорт: Киев обвинил Россию в засылке на Украину воров в законе

Авторитеты на экспорт: Киев обвинил Россию в засылке на Украину воров в законе

Киев обвинил Россию в отправке на Украину «воров в законе». По мнению правительства Украины, Москва делает это с целью криминализации обстановки в стране.
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9 августа 2017, 02:09
В Жигулевске подросток шёл по улице и ударил женщину из хулиганских побуждений

В Жигулевске подросток шёл по улице и ударил женщину из хулиганских побуждений

В Жигулевске сотрудники полиции задержали 17-летнего парня, которого подозревают в нападении на местную жительницу. По версии полицейских, в июле 2017 года в микрорайоне В-1 молодой человек, проходя по улице, из хулиганских побуждений ударил 31-летнюю женщину.

 После этого потерпевшая обратилась 
6 августа 2017, 02:57

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Как пишет русская служба BBC, в Республике Гана в Западной Африке существует похоронное бюро с необычной традицией. Любой желающий может похоронить своего родственника "весело" и "стильно".

Жизнерадостная хореографическая группа в костюмах под заранее спланированный сценарий исполняет невероятные танцы с гробом, перекидывая 

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В Самаре похоронят известного адвоката

В Самаре похоронят известного адвоката

Сегодня в Самаре хоронят известного адвоката, сына президента Палаты адвокатов Самарской области - Илью Бутовченко. Он погиб в результате несчастного случая. Его гидроцикл столкнулся с моторной лодкой, которая везла с острова на большую землю отдыхающих. Это случилось в субботу около 

24 июля 2017, 12:12
К звездам после смерти: SpaceX предлагает хоронить людей в открытом космосе

К звездам после смерти: SpaceX предлагает хоронить людей в открытом космосе

Американская компания Elysium Space предлагает необычную услугу по захоронению праха умерших в открытом космосе. Для этого на космическом корабле появится особое место, где пепел будет путешествовать по орбите 2 года.
За такой полет нужно будет заплатить 2,5 тысячи долларов. Корабль 

22 мая 2017, 11:51
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