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В Самаре за кражу сумки с 6 млн рублей задержан 37-летний мужчина
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15 декабря 2017, 12:30
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В Тольятти Росгвардия задержала вора с перфоратором
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13 декабря 2017, 12:54
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В Самаре 21-летний парень заказал эвакуатор для кражи иномарки
В Самаре полицейские задержали подозреваемого в попытке кражи иномарки. Молодой человек заказал для этого эвакуатор на улицу Блюхера, где был припаркован автомобиль. Сотрудник транспортной службы обратился к полицейским, так как заказчик услуги не смог предоставить документов на машину. Выяснилось, что …
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5 декабря 2017, 11:19
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В Самаре задержаны предполагаемые похитители крышек от канализационных люков
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4 декабря 2017, 03:22
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В Госдуму внесли законопроект о запрете пропаганды криминальной субкультуры
В ГД России внесен проект закона о запрете пропаганды криминальной субкультуры в соцсетях и средствах массовой информации. Как отмечается, речь идет, в частности, о тиражировании информации о социокультурных ценностях криминальной среды, которая способствует созданию привлекательности преступного образа жизни.
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20 ноября 2017, 02:28
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Стала известна дата первых в истории похорон в космосе
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12 октября 2017, 01:52
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Названы самые криминальные российские регионы
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25 сентября 2017, 10:03
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Авторитеты на экспорт: Киев обвинил Россию в засылке на Украину воров в законе
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9 августа 2017, 02:09
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В Жигулевске подросток шёл по улице и ударил женщину из хулиганских побуждений
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6 августа 2017, 02:57
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"Веселые похороны" в Гане: зажигательная музыка и невероятные танцы
Как пишет русская служба BBC, в Республике Гана в Западной Африке существует похоронное бюро с необычной традицией. Любой желающий может похоронить своего родственника "весело" и "стильно".
Жизнерадостная хореографическая группа в костюмах под заранее спланированный сценарий исполняет невероятные танцы с гробом, перекидывая …
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28 июля 2017, 01:42
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В Самаре похоронят известного адвоката
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24 июля 2017, 12:12
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К звездам после смерти: SpaceX предлагает хоронить людей в открытом космосе
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22 мая 2017, 11:51