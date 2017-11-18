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«Бункер S» Эфир передачи от 14 ноября 2017г 
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Материалы по теме:

Среди членов экипажа вертолета Ми-8, рухнувшего на Шпицбергене, был и самарец

Среди членов экипажа вертолета Ми-8, рухнувшего на Шпицбергене, был и самарец

Трагедия произошла днем 26 октября у архипелага Шпицбергена. В 10 километрах от Баренцбурга потерпел крушение российский вертолет МИ-8. На его борту которого находились восемь человек -  пять членов экипажа и трое сотрудников НИИ Росгидромета. Бортмехаником Ми-8 был житель Самарской области, 
30 октября 2017, 08:30
Вытащили ребенка из огня: В Самаре 30 человек тушили дом на Комсомольской

Вытащили ребенка из огня: В Самаре 30 человек тушили дом на Комсомольской

Сегодня, 21 октября, в Самаре случился пожар. На улице Комсомольской загорелся 2-этажный кирпичный дом. Пламя охватило участок в 70 квадратных метров. По словам очевидцев, загорелись кровля и второй этаж.

На тушение выезжали пожарное подразделение в составе 31 человек личного 
21 октября 2017, 05:33
В Самарской области с танкера эвакуировали заболевших матросов

В Самарской области с танкера эвакуировали заболевших матросов

Спасатели города Октябрьск провели эвакуацию матросов, с танкера, стоящего на рейде. Четыре человека, находившиеся на судне, заболели, у них повысилась температура. 19 октября к танкеру был направлен спасательный катер. Сотрудники ПСО доставили заболевших на берег и передали сотрудникам скорой помощи. 

20 октября 2017, 02:18
Сызранка испугалась за дочь и вызвала спасателей

Сызранка испугалась за дочь и вызвала спасателей

Неприятный для жительницы Сызрани инцидент произошёл в ночь с пятницы на субботу, с 6 на 7 октября. Специалистов городской Аварийно-спасательной службы она вызвала к себе домой на улицу Губкина, 1Б. Как передает КТВ-ЛУЧ, сызранка около полуночи вернулась домой с 
9 октября 2017, 10:00
Запутался в снастях: 35-летний самарец утонул на подводной охоте

Запутался в снастях: 35-летний самарец утонул на подводной охоте

Вчера, 8 июля, спасатели достали тело 35-летнего мужчины из русла реки Сок в районе железнодорожной станции «Царевщина». По предварительным данным, во время подводной охоты он запутался в снаряжении и не смог подняться на поверхность, передает поисково-спасательная служба по Самарской области.
9 июля 2017, 05:08
Спасатели эвакуировали из Рождествено пенсионера с внутренним кровотечением

Спасатели эвакуировали из Рождествено пенсионера с внутренним кровотечением

Вчера, 21 мая, работникам поисково-спасательной службы пришлось дважды эвакуировать пострадавших. Так, утром помощь была оказана 66-летнему жителю Рождествено, у которого диагностировали внутреннее кровотечение.
Катер спасателей отправился от станции «Центральная» в девятом часу утра. В это время был сильный дождь и 

22 мая 2017, 09:35
Анонс программы «Первые лица» 6 апреля

Анонс программы «Первые лица» 6 апреля

Сегодня в программе «Первые лица» на канале «ТЕРРА-РЕН ТВ»:
Как не попасть в чрезвычайную ситуацию? Что делать, если вы все-таки в ней оказались? Об этом и многом другом рассказал начальник поисково-спасательной службы Самарской области Олег Моцарь. Смотрите программу «Первые лица» 

6 апреля 2017, 02:03
На Волге около Тольятти - полуметровый лед (есть таблица)

На Волге около Тольятти - полуметровый лед (есть таблица)

Поисково-спасательная служба Самарской области опубликовала очередные результаты обследования толщины ледяного покрова на акватории реки Волга в губернии.

По нормативам МЧС, безопасным считается лед следующей толщины: для одиночного пешехода — 7 см, группы пешеходов — 10 см, для гужевого транспорта— 
29 января 2017, 03:09
Под Самарой столкнулись фура и автовоз: один водитель погиб (есть фото)

Под Самарой столкнулись фура и автовоз: один водитель погиб (есть фото)

По предварительным данным ПСС по Самарской области, у одного из автомобилей во время обгона от порыва ветра сложился прицеп. С прицепом во встречном направлении столкнулся автовоз. Кабину фуры от удара смяло. Водитель, без признаков жизни, оказался зажатым в кабине. Для 
21 января 2017, 03:06
В Самаре ночью бушевал пожар и гремели взрывы

В Самаре ночью бушевал пожар и гремели взрывы

Крупное возгорание, которое сопровождалось взрывами, произошло поздно вечером в среду в промышленной зоне Советского района Самары.
Пожару был присвоен третий ранг сложности - по такому высокому номеру спасатели работали впервые после лета прошлого года. Огонь бушевал на площади 2000 квадратных 

2 июня 2016, 08:54
Самарские спасатели могут лишиться базы у пивзавода

Самарские спасатели могут лишиться базы у пивзавода

Поисково-спасательную службу региона лишили лицензии на водопользование акваторией Волги в районе самарского пивзавода, где располагается центральная спасательная станция. Такое решение принял Одиннадцатый апелляционный арбитражный суд. Это значит, что сотрудники экстренной службы больше не имеют права ставить на реке свои катера 
26 февраля 2016, 11:47
Глава областного МЧС Олег Бойко поставил вопрос об увольнении начальника спасательной службы Олега Моцаря

Глава областного МЧС Олег Бойко поставил вопрос об увольнении начальника спасательной службы Олега Моцаря

Сегодня, 24 ноября, об этом на пресс-конференции рассказал Олег Бойко. "Мной подготовлено обращение на имя губернатора, где я ставлю вопрос о соответствии Моцаря Олега Петровича занимаемой должности по итогам навигации 2015 года и его увольнении". По оценке начальника МЧС, спасатели работают 
24 ноября 2015, 07:20
МЧС: Дом печати подожгли в 5 местах

МЧС: Дом печати подожгли в 5 местах

Поджог в пяти местах. Такова причина пожара в пустующем Доме печати, где раньше располагалась крупнейшая в регионе типография. Об этом на пресс-конференции заявил начальник областного управления МЧС Олег Бойко. Напомним, огонь в ночь на 12 октября полыхал на площади в 
14 октября 2015, 03:44
Полиция: за поджог Дома печати в Самаре пока никто не задержан

Полиция: за поджог Дома печати в Самаре пока никто не задержан

В полиции опровергли информацию о задержании лиц, которые якобы могут быть причастны к поджогу самарского Дома печати.
Напомним, о том, что причиной пожара явился именно поджог, сегодня, 14 октября, сообщил начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко. Подробнее 
14 октября 2015, 12:37
Самарские спасатели судятся из-за берега Волги

Самарские спасатели судятся из-за берега Волги

Не утихает конфликт вокруг территории на берегу Волги у Волжского проспекта, где сейчас расположены помещения и плавсредства поисково-спасательной службы Самарской области. Напомним, 17 сентября вступили в законную силу судебные акты, принятые Арбитражным судом Самарской области и Одиннадцатым арбитражным апелляционным судом 
1 октября 2015, 03:33
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