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Среди членов экипажа вертолета Ми-8, рухнувшего на Шпицбергене, был и самарец
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30 октября 2017, 08:30
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Вытащили ребенка из огня: В Самаре 30 человек тушили дом на Комсомольской
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21 октября 2017, 05:33
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В Самарской области с танкера эвакуировали заболевших матросов
Спасатели города Октябрьск провели эвакуацию матросов, с танкера, стоящего на рейде. Четыре человека, находившиеся на судне, заболели, у них повысилась температура. 19 октября к танкеру был направлен спасательный катер. Сотрудники ПСО доставили заболевших на берег и передали сотрудникам скорой помощи. …
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20 октября 2017, 02:18
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Сызранка испугалась за дочь и вызвала спасателей
Неприятный для жительницы Сызрани инцидент произошёл в ночь с пятницы на субботу, с 6 на 7 октября. Специалистов городской Аварийно-спасательной службы она вызвала к себе домой на улицу Губкина, 1Б. Как передает КТВ-ЛУЧ, сызранка около полуночи вернулась домой с …
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9 октября 2017, 10:00
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Запутался в снастях: 35-летний самарец утонул на подводной охоте
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9 июля 2017, 05:08
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Спасатели эвакуировали из Рождествено пенсионера с внутренним кровотечением
Вчера, 21 мая, работникам поисково-спасательной службы пришлось дважды эвакуировать пострадавших. Так, утром помощь была оказана 66-летнему жителю Рождествено, у которого диагностировали внутреннее кровотечение.
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22 мая 2017, 09:35
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Анонс программы «Первые лица» 6 апреля
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6 апреля 2017, 02:03
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На Волге около Тольятти - полуметровый лед (есть таблица)
Поисково-спасательная служба Самарской области опубликовала очередные результаты обследования толщины ледяного покрова на акватории реки Волга в губернии.
По нормативам МЧС, безопасным считается лед следующей толщины: для одиночного пешехода — 7 см, группы пешеходов — 10 см, для гужевого транспорта— …
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29 января 2017, 03:09
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Под Самарой столкнулись фура и автовоз: один водитель погиб (есть фото)
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21 января 2017, 03:06
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В Самаре ночью бушевал пожар и гремели взрывы
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2 июня 2016, 08:54
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Самарские спасатели могут лишиться базы у пивзавода
Поисково-спасательную службу региона лишили лицензии на водопользование акваторией Волги в районе самарского пивзавода, где располагается центральная спасательная станция. Такое решение принял Одиннадцатый апелляционный арбитражный суд. Это значит, что сотрудники экстренной службы больше не имеют права ставить на реке свои катера …
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26 февраля 2016, 11:47
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Глава областного МЧС Олег Бойко поставил вопрос об увольнении начальника спасательной службы Олега Моцаря
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24 ноября 2015, 07:20
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МЧС: Дом печати подожгли в 5 местах
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14 октября 2015, 03:44
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Полиция: за поджог Дома печати в Самаре пока никто не задержан
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14 октября 2015, 12:37
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Самарские спасатели судятся из-за берега Волги
Не утихает конфликт вокруг территории на берегу Волги у Волжского проспекта, где сейчас расположены помещения и плавсредства поисково-спасательной службы Самарской области. Напомним, 17 сентября вступили в законную силу судебные акты, принятые Арбитражным судом Самарской области и Одиннадцатым арбитражным апелляционным судом …
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1 октября 2015, 03:33