Сызранка испугалась за дочь и вызвала спасателей Как передает КТВ-ЛУЧ, сызранка около полуночи вернулась домой с … Неприятный для жительницы Сызрани инцидент произошёл в ночь с пятницы на субботу, с 6 на 7 октября. Специалистов городской Аварийно-спасательной службы она вызвала к себе домой на улицу Губкина, 1Б., сызранка около полуночи вернулась домой с