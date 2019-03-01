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Машина превратилась в кучу хлама: три человека погибли в жутком ДТП в Самарской области
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1 марта 2019, 02:04
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Патриарх Кирилл освятит Софийский собор в Самаре
Как и предполагал в январе самарский блогер Игорь Кондратьев, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл примет предложение губернатора Дмитрия Азарова посетить Самарскую область.
15 августа прошлого года тогда еще временно исполняющий обязанности главы региона Дмитрий Азаров в сопровождении Митрополита …
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27 февраля 2019, 03:46
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Стал известен любимый бизнес самарских хипстеров
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26 февраля 2019, 05:12
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Самарец продает перстень с изумрудом, сделанный в XIX веке
Житель областной столицы разместил необычный лот на сайте объявлений. Он продает старинный перстень с изумрудом, сделанный в Российской империи в конце XIX века. Собственник просит за раритет 200 тысяч рублей. Размер кольца — 19,5, а масса - 8,31 грамма. …
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25 февраля 2019, 01:02
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Жених по-самарски - сколько зарабатывают парни в Самаре
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20 февраля 2019, 05:31
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Сколько стоят квартиры в Самаре в 2019 году - статистика от экспертов
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20 февраля 2019, 03:00
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Самарская область стала 18-й в рейтинге качества жизни
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18 февраля 2019, 12:42
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Самара вошла в десятку самых коррумпированных городов страны
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4 февраля 2019, 12:25
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В Самаре топ-менеджерам готовы платить более 90 тысяч рублей
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16 октября 2018, 10:48
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Владимир Гутенев оценил перспективы трудоустройства сотрудников предпенсионного возраста
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14 сентября 2018, 11:21
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В России 57% представителей «офисного планктона» спят на работе
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11 августа 2018, 10:29
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Как повышают производительность труда в Самарской области
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3 июля 2018, 06:09
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АвтоВАЗ наберет 250 инженеров
АвтоВАЗ объявил о намерении набрать новых сотрудников. Они будут работать в службе инжиниринга. Всего туда приглашают 250 человек. На вакансии будут брать как выпускников вузов, так и квалифицированных специалистов.
Как сообщает пресс-служба автогиганта, новички будут работать над проектами будущих новинок. До …
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29 мая 2018, 02:39
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Эксперты посчитали, сколько получают работающие студенты в России
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24 января 2018, 09:30
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Во взрослой жизни больше зарабатывают дети, которые читают книги
Итальянские специалисты из Падуанского университета утверждают, что доход детей в зрелой жизни зависит от объема прочтенных ими ранее книг. В соответствующем исследовании участвовали 6000 представителей 9 европейских стран, родившихся в середине 20-го века.
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31 мая 2016, 10:21
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Работодатели против декретного отпуска
Более трети российских работодателей негативно относятся к декретным отпускам своих сотрудников. Это данные исследования экспертов портала Зарплата.ру Они опросили почти три сотни руководителей и выяснили, что в половине организаций сотрудницы с детьми до 3-х лет работают в обычном режиме. Примерно треть …
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20 апреля 2016, 12:26
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Самарцы ищут подработку
В условиях сложной экономической ситуации больше половины самарцев собираются искать подработку. Опрос, в котором приняли участие 1130 респондентов, провела служба исследований Зарплата.ру. Жалованье устраивает лишь 14% опрошенных, 85% недовольны уровнем своего дохода. Из них 40% собираются сменить место работы, а …
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4 февраля 2016, 11:09
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ГУ МЧС по Самарской области примет на службу 24 новобранца в этом году
Сегодня ряды пожарных и спасателей пополнили 10 выпускников вузов. Все они вернулись в Самарскую область после учебы в Иванове, Москве и Санкт-Петербурге, где располагаются ведущие вузы по подготовке спасателей и пожарных. Новоиспечённые сотрудники поставлены на руководящие должности, теперь они - …
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23 июля 2015, 04:32
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«Яндекс» возьмет 100 новых сотрудников для борьбы с Google
«Яндекс.Браузер» и мобильные технологии будут выделены в отдельное направление. Главной нового отделения стал Дмитрий Полищук, пишут «Ведомости». Ранее Дмитрий курировал производство мобильных сервисов «Яндекса».
Для полноценной работы вновь созданного отделения будут набраны около ста новых сотрудников в обеих столицах …
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13 июля 2015, 02:40
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Ученые: дочери работающих матерей становятся более успешными в карьере
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26 июня 2015, 01:28
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В Америке появилась новая мода: украшать себя татуировками с логотипом работодателя
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28 мая 2014, 12:37
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Из Самары в Крым отправится паром с медиками и юристами
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10 апреля 2014, 01:42
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Треть работодателей Самарской области не доверяет рекомендациям
Каждый третий самарский работодатель, согласно результатам опроса, проведенного агентством HeadHunter, сомневается в правдоподобности рекомендаций, которые соискатели предоставляют с предыдущего места работы. Большинство руководителей компаний пытаются выяснить достоверность этой информации и узнать истинную причину увольнения.
Личные качества соискателя интересуют только каждого десятого …
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28 марта 2014, 03:29
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Деньги не главное?
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9 октября 2013, 02:59
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