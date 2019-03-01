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Возмущение женщин-военнослужащих: 23 февраля их не поздравляют, а мужикам даже интимные танцы дарят! Возвращение медвытрезвителей и ограничение работы супермаркетов в выходные. Обо всем этом и не только – весело и со смыслом. 
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Материалы по теме:

Машина превратилась в кучу хлама: три человека погибли в жутком ДТП в Самарской области

Машина превратилась в кучу хлама: три человека погибли в жутком ДТП в Самарской области

Поистине жуткая авария произошла утром, 1 марта в Красноярском районе Самарской области. Водитель «Ларгуса» ехал по самарской обводной дороге от Тольятти в сторону Казахстана. На втором километре трассы мужчина не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там легковушка 

1 марта 2019, 02:04
Патриарх Кирилл освятит Софийский собор в Самаре

Патриарх Кирилл освятит Софийский собор в Самаре

Как и предполагал в январе самарский блогер Игорь Кондратьев, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл примет предложение губернатора Дмитрия Азарова посетить Самарскую область.

15 августа прошлого года тогда еще временно исполняющий обязанности главы региона Дмитрий Азаров в сопровождении Митрополита 
27 февраля 2019, 03:46
Стал известен любимый бизнес самарских хипстеров

Стал известен любимый бизнес самарских хипстеров

Рынок готового бизнеса для хипстеров в Самаре, как выяснилось, довольно узок, а наибольший интерес у них вызывают кофейни и смузи-бары, на которые приходится почти три четверти спроса. Точнее,  72%. Это данные января. На втором месте барбершопы – 27%. Тату-салоны собрали 
26 февраля 2019, 05:12
Самарец продает перстень с изумрудом, сделанный в XIX веке

Самарец продает перстень с изумрудом, сделанный в XIX веке

Житель областной столицы разместил необычный лот на сайте объявлений. Он продает старинный перстень с изумрудом, сделанный в Российской империи в конце XIX века. Собственник просит за раритет 200 тысяч рублей. Размер кольца — 19,5, а масса - 8,31 грамма. 
25 февраля 2019, 01:02
Жених по-самарски - сколько зарабатывают парни в Самаре

Жених по-самарски - сколько зарабатывают парни в Самаре

Девушки хотят, чтобы парни зарабатывали 500 000₽, но приходится выбирать из тех, кто зарабатывает не больше 20 000₽. Или есть в Самаре парни, которые зарабатывают больше, чем продавец магазина?
 
Специалисты GorodRabot в честь 23 февраля провели исследование - сколько 
20 февраля 2019, 05:31
Сколько стоят квартиры в Самаре в 2019 году - статистика от экспертов

Сколько стоят квартиры в Самаре в 2019 году - статистика от экспертов

За 2018 год стоимость вторичного жилья в Самаре выросла на 4%. За январь 2019 года цены подскочили ещё на 1%. Почему растут цены и стоит ли покупать новое жильё зимой? На 
20 февраля 2019, 03:00
Самарская область стала 18-й в рейтинге качества жизни

Самарская область стала 18-й в рейтинге качества жизни

Самарская область заняла 18 место среди регионов России по качеству жизни за 2018 год, исследование опубликовало РИА Рейтинг. Годом ранее область занимала 20 место. Тройка лидеров - Москва, Санкт-Петербург и Московская область, замыкают рейтинг Забайкальский край, Карачаево-Черкесия и Тыва. Из 

18 февраля 2019, 12:42
Самара вошла в десятку самых коррумпированных городов страны

Самара вошла в десятку самых коррумпированных городов страны

Самара вошла в ТОП-10 самых коррупционных городов России. Его составило агентство ZOOM MARKET. Его эксперты анализировали не количество уголовных дел по соответствующим статьям, а провели опрос граждан. Всего в нем приняли участие 3600 респондентов в возрасте от 23 до 67 

4 февраля 2019, 12:25
В Самаре топ-менеджерам готовы платить более 90 тысяч рублей

В Самаре топ-менеджерам готовы платить более 90 тысяч рублей

В Самарской области топ-менеджерам в среднем готовы платить более 90 тысяч рублей. С начала 2018-го года количество предложений для управленцев в регионе выросло на 27 % по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Такие данные содержатся в отчете портала HeadHunter, специально 
16 октября 2018, 10:48
Владимир Гутенев оценил перспективы трудоустройства сотрудников предпенсионного возраста

Владимир Гутенев оценил перспективы трудоустройства сотрудников предпенсионного возраста

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает наказание для работодателей за увольнение сотрудников предпенсионного возраста. В списке санкций штраф на сумму до 200 тысяч рублей и выполнение обязательных работ в течение 360 часов. Эта мера аналогична той, что прописана 
14 сентября 2018, 11:21
В России 57% представителей «офисного планктона» спят на работе

В России 57% представителей «офисного планктона» спят на работе

57 % сотрудников российских офисов спят на работе, выяснили в ходе опроса исследователи из компании «Альфастрахование». 36 % респондентов признались, что чаще всего они решают вздремнуть в обеденный перерыв. 28 % - сразу после него. Еще 19 засыпают в конце 
11 августа 2018, 10:29
Как повышают производительность труда в Самарской области

Как повышают производительность труда в Самарской области

Россия по производительности труда отстает от развитых стран, например Японии или США, в среднем, в 1,5-2 раза. Улучшить этот показатель к 2024 году в своих новых майских указах поручил президент Владимир Путин. Для этого уже создана специальная пилотная программа, мониторингом 

3 июля 2018, 06:09
АвтоВАЗ наберет 250 инженеров

АвтоВАЗ наберет 250 инженеров

АвтоВАЗ объявил о намерении набрать новых сотрудников. Они будут работать в службе инжиниринга. Всего туда приглашают 250 человек. На вакансии будут брать как выпускников вузов, так и квалифицированных специалистов.

Как сообщает пресс-служба автогиганта, новички будут работать над проектами будущих новинок. До 

29 мая 2018, 02:39
Эксперты посчитали, сколько получают работающие студенты в России

Эксперты посчитали, сколько получают работающие студенты в России

Специалисты интернет-сайта Avito.ru подсчитали, сколько зарабатывают российские студенты. Оказалось, что в среднем по стране они получают 29,3 тысячи рублей.
За год размер оплаты труда студентов вырос на 1,7 процента. Это намного ниже среднего показателя роста всех зарплат, который составил 5,8 

24 января 2018, 09:30
Во взрослой жизни больше зарабатывают дети, которые читают книги

Во взрослой жизни больше зарабатывают дети, которые читают книги

Итальянские специалисты из Падуанского университета утверждают, что доход детей в зрелой жизни зависит от объема прочтенных ими ранее книг. В соответствующем исследовании участвовали 6000 представителей 9 европейских стран, родившихся в середине 20-го века.
В русле эксперимента добровольцы отвечали на вопрос 

31 мая 2016, 10:21
Работодатели против декретного отпуска

Работодатели против декретного отпуска

Более трети российских работодателей негативно относятся к декретным отпускам своих сотрудников. Это данные исследования экспертов портала Зарплата.ру Они опросили почти три сотни руководителей и выяснили, что в половине организаций сотрудницы с детьми до 3-х лет работают в обычном режиме. Примерно треть 

20 апреля 2016, 12:26
Самарцы ищут подработку

Самарцы ищут подработку

В условиях сложной экономической ситуации больше половины самарцев собираются искать подработку. Опрос, в котором приняли участие 1130 респондентов, провела служба исследований Зарплата.ру. Жалованье устраивает лишь 14% опрошенных, 85% недовольны уровнем своего дохода. Из них 40% собираются сменить место работы, а 
4 февраля 2016, 11:09
ГУ МЧС по Самарской области примет на службу 24 новобранца в этом году

ГУ МЧС по Самарской области примет на службу 24 новобранца в этом году

Сегодня ряды пожарных и спасателей пополнили 10 выпускников вузов. Все они вернулись в Самарскую область после учебы в Иванове, Москве и Санкт-Петербурге, где располагаются ведущие вузы по подготовке спасателей и пожарных. Новоиспечённые сотрудники поставлены на руководящие должности, теперь они - 
23 июля 2015, 04:32
«Яндекс» возьмет 100 новых сотрудников для борьбы с Google

«Яндекс» возьмет 100 новых сотрудников для борьбы с Google

«Яндекс.Браузер» и мобильные технологии будут выделены в отдельное направление. Главной нового отделения стал Дмитрий Полищук, пишут «Ведомости». Ранее Дмитрий курировал производство мобильных сервисов «Яндекса».

Для полноценной работы вновь созданного отделения будут набраны около ста новых сотрудников в обеих столицах 
13 июля 2015, 02:40
Ученые: дочери работающих матерей становятся более успешными в карьере

Ученые: дочери работающих матерей становятся более успешными в карьере

Исследователи из Гарвардского университета после комплекса испытаний заявили - дочери работающих матерей более успешны в семье и работе. В ходе исследований удалось установить, что дочери работающих женщин имели заработок в среднем на 4% выше, чем воспитанницы домохозяек. Чаще всего эта 
26 июня 2015, 01:28
В Америке появилась новая мода: украшать себя татуировками с логотипом работодателя

В Америке появилась новая мода: украшать себя татуировками с логотипом работодателя

Если вас уволили, то, пожалуй, важнее всего как можно скорее оставить в прошлом неприятную ситуацию. Но для Джилл Абрамсон, недавно уволенной с должности редактора New York Times (NYT), это будет непросто: на спине у женщины вытатуирована часть логотипа этой газеты 

28 мая 2014, 12:37
Из Самары в Крым отправится паром с медиками и юристами

Из Самары в Крым отправится паром с медиками и юристами

В рамках оказания помощи жителям Крыма из Самары в Керченский пролив будет направлен паром «СП-103» с медиками и юристами. Сейчас объявлен конкурс на выбор названия для судна. На полуостров отправятся специалисты Самарского областного госпиталя ветеранов войн, а также группа правоведов, 

10 апреля 2014, 01:42
Треть работодателей Самарской области не доверяет рекомендациям

Треть работодателей Самарской области не доверяет рекомендациям

Каждый третий самарский работодатель, согласно результатам опроса, проведенного агентством HeadHunter, сомневается в правдоподобности рекомендаций, которые соискатели предоставляют с предыдущего места работы. Большинство руководителей компаний пытаются выяснить достоверность этой информации и узнать истинную причину увольнения.

Личные качества соискателя интересуют только каждого десятого 

28 марта 2014, 03:29
Деньги не главное?

Деньги не главное?

80% российских соискателей стали выбирать будущего работодателя как бренд.
9 октября 2013, 02:59
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