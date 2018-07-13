Кофе во время беременности может вызвать ожирение у будущего ребенка Ученые уверяют, что будущей матери лучше отказаться от чая и кофе во время беременности. В противном случае кофеин в этих напитках может привести к лишнему весу у ребенка, когда он подрастет. К выводу, что кофе может вызывать ожирение, пришли сотрудники …