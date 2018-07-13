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«Бункер S» Эфир передачи от 10 июля 2018г  
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Цифры. Эфир передачи от 12 июля 2018г  
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В поддержку сборной России «Лаборатория музыки» и оркестр выступят в Самаре

В пятницу, 6 июля, в Самаре запланирован концерт в поддержку российской сборной по футболу. Напомним, что 7 июля национальные команды России и Хорватии сразятся за победу в матче четвертьфинала ЧМ-2018 на стадионе «Фишт» в Сочи.

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28 марта 2018, 09:27
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