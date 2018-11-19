|
В Самаре школу № 81 закрыли на карантин из-за отравления 13 детей
|
19 ноября 2018, 05:41
|
В Самарской области камеры на дорогах снизили аварийность на 50%
|
19 ноября 2018, 04:34
|
В Самарской области грузовик скатился в кювет: пострадал водитель
|
19 ноября 2018, 04:04
|
В Самаре сменились руководитель аппарата администрации и глава дептранса
В понедельник, 19 ноября, на совещании в администрации областной столицы анонсировали ряд новых кадровых рокировок. Руководителем аппарата администрации стала Елена Москвичева. Она более 15 лет находится на муниципальной службе, ранее занималась развитием системы образования в районе, а затем была заместителем …
|
19 ноября 2018, 03:02
|
Более миллиона жителей Самарской области привили от гриппа
|
16 ноября 2018, 11:07
|
В Самаре появится детская площадка на железнодорожном вокзале
|
15 ноября 2018, 12:12
|
В блогах: гибель в Тольятти семьи Ольденбург будоражит блогосферу
Резонансная гибель в Тольятти семьи Ольденбург - 30-летней мамы и ее 13-летнего сына-инвалида - продолжает будоражить самарскую блогосферу. В прошедшую субботу они выпали с 9-го этажа дома по бульвару Космонавтов. На трагедию отреагировала блогер Ольга Шелест. "Я преклоняюсь перед …
|
14 ноября 2018, 05:26
|
В блогах: в Самаре "попадание" в детский сад превратилось в тотализатор
Самарчанка Кристина Касабова пожаловалась в "Фейсбуке", что очередная попытка попасть в детский сад "увенчалась провалом". "Возможность реализовать свои конституционные права превратилась в Самаре в рулетку. Я проиграла «тотализатору» городского департамента образования, - негодует девушка. - При наличии свободных мест …
|
30 октября 2018, 05:29
|
В октябре в Крутых Ключах откроется детский сад на 350 мест
|
13 сентября 2018, 05:08
|
Новый детский сад откроется в микрорайоне Крутые Ключи
|
24 августа 2018, 08:37
|
Воспитательница, которую обвинили в жестоком обращении с детсадовцами в Сызрани, уволилась
|
23 августа 2018, 11:19