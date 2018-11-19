Более миллиона жителей Самарской области привили от гриппа



"Прививочная кампания продолжается. Всего в область поступило 1 млн 600 тысяч доз препарата для … В Самарской области на сегодняшний день более миллиона жителей региона, в том числе почти 300 тысяч детей вакцинированы от гриппа, сообщает региональный департамент информационной политики."Прививочная кампания продолжается. Всего в область поступило 1 млн 600 тысяч доз препарата для