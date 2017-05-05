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Тормозной путь: почему так долго строят новое кольцо на Московском шоссе?
Как стало известно ТРК «ТЕРРА», строительство кольцевой развязки на пересечении улицы Луначарского и Московского шоссе тормозят разногласия между региональным минтрансом и госавтоинспекцией. Для того чтобы начать укладку дорожной одежды, улицу Гагарина планировалось перекрыть еще в начале апреля. А на Московском …
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3 мая 2017, 02:21
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Дороги перекрывают: в Самаре до 10 мая ограничат движение транспорта
Мэрия Самары сообщила об ограничении движения транспорта в связи с репетициями военно-исторического парада и проведением других мероприятий, посвященных празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Все ограничения должны снять в ночь на 10 мая. Список участков, которые …
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3 мая 2017, 09:07
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На самарской трассе появились таинственные предприниматели с радарами
Блогер Сергей Игуменов поведал, про "треножных предпринимателей, которые скрывают госномера своих авто". Непонятные владельцы радаров для ловли нарушителей скоростного режима были замечены вдоль одной из областных автотрасс. "Предприниматели сидят в кустах в своих автомобилях и компрометируют власть своей вседозволенностью. Они …
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28 апреля 2017, 07:16
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Самарские дороги загрузят дачниками с 1 мая
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28 апреля 2017, 12:26
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Улицы в центре Самары 1 мая станут пешеходными
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28 апреля 2017, 09:36
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Самарских водителей снова будут ловить на ручные радары
Самарским инспекторам ДПС вновь разрешили использовать ручные радары при фиксации нарушений правил дорожного движения. Приказ подписал временно исполняющий обязанности руководителя областной полиции Алексей Гринь.
Запрет на использование ручных приборов в регионе ввели в июле 2016 года. В МВД это аргументировали необходимостью …
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27 апреля 2017, 01:27
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С 30 апреля в центре Самары начнут перекрывать улицы
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25 апреля 2017, 03:33