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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 2 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 4 мая 2017г 
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Самарские дороги загрузят дачниками с 1 мая

Самарские дороги загрузят дачниками с 1 мая

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28 апреля 2017, 12:26
Улицы в центре Самары 1 мая станут пешеходными

Улицы в центре Самары 1 мая станут пешеходными

Мэрия Самары опубликовала список улиц, по которым будет закрыт проезд автомобилей в связи с проведением первомайской демонстрации. Также будут действовать ограничения по остановке и стоянке транспорта. Изменится движение автобусов №24, 34, 92, 207, 226, 240 и 297. Трамваи будут следовать 
28 апреля 2017, 09:36
Самарских водителей снова будут ловить на ручные радары

Самарских водителей снова будут ловить на ручные радары

Самарским инспекторам ДПС вновь разрешили использовать ручные радары при фиксации нарушений правил дорожного движения. Приказ подписал временно исполняющий обязанности руководителя областной полиции Алексей Гринь.

Запрет на использование ручных приборов в регионе ввели в июле 2016 года. В МВД это аргументировали необходимостью 

27 апреля 2017, 01:27
С 30 апреля в центре Самары начнут перекрывать улицы

С 30 апреля в центре Самары начнут перекрывать улицы

В воскресенье, 30 апреля, в центре Самары введут ограничения для движения и стоянки транспорта по ряду улиц. Это связано с подготовкой к празднованию 1 мая. В этот день состоится демонстрация, маршрут пройдет через площадь Куйбышева, сообщили в правительстве Самарской области.
25 апреля 2017, 03:33
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