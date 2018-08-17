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В Самарской области «девятка» опрокинулась на трассе: погиб водитель
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17 августа 2018, 02:59
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Глава Ленинского района Самары ушел в отставку
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17 августа 2018, 02:39
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20 лет дефолту: вспоминаем, как это было
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17 августа 2018, 02:02
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В Самарской области начались поквартирные обходы избирателей
До выборов губернатора Самарской области остается 23 дня. Между тем, представители районных участковых избирательных комиссий уже начали поквартирные обходы, чтобы напомнить избирателям о предстоящем голосовании.
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17 августа 2018, 01:30
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В ГИБДД назвали основные причины гибели на дорогах
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9 ноября 2017, 04:06
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В блогах: после ремонта ездить по шоссе стало намного опаснее
В "Паблике Тольятти" соцсети "ВКонтакте" сообщают, что местные велосипедисты потребовали восстановить обочину в зеленой зоне Автограда. На днях группа активистов проехала с инспекцией по Лесопарковому шоссе. Его не так давно ремонтировали, уничтожив при этом обочину. Последняя, по нормативам, может …
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18 апреля 2017, 06:43
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В Самаре на Ново-Садовой появится велодорожка длиной 2 километра
Представители компании «Самаратрансстрой», которая занимается реконструкцией улицы Ново-Садовой, рассказали о том, как изменится дорога и пешеходная зона.
Проезжая часть расширена до шести полос на участке от перекрестка с улицей Советской Армии в сторону проспекта Кирова. В настоящее время строят …
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12 июля 2016, 02:12
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В Самаре Волжское шоссе отремонтируют за 485 млн рублей
Работы на участке от Красноглинского шоссе до улицы Демократической проведет компания «Самаратрансстрой». Протяженность дороги – почти шесть километров. Стоимость ремонта Волжского шоссе оценили почти в 485 млн рублей. Работы должны начать в июле. Обновят дорожное полотно, установят новые светофоры и …
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30 июня 2016, 12:00