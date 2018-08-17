В ГИБДД назвали основные причины гибели на дорогах В этом году из 800 с лишним дорожно-транспортных происшествий в Самаре, в которых погибли или травмировались люди, в 500 случаях этому способствовали дорожные дефекты.

Перекресток на пересечении проспекта Металлургов и улицы Пугачевской один из самых проблемных в Самаре по качеству …