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Материалы по теме:

В Самарской области «девятка» опрокинулась на трассе: погиб водитель

В Самарской области «девятка» опрокинулась на трассе: погиб водитель

В четверг, 16 августа, в Самарской области произошла смертельная авария. В 12:30 60-летний водитель ехал на машине «ВАЗ 2109» по трассе «Отрадный – Борское - Новый Кутулук – Богдановка». На 4 километре трассы автомобилист не смог выбрать безопасную скорость и 
17 августа 2018, 02:59
Глава Ленинского района Самары ушел в отставку

Глава Ленинского района Самары ушел в отставку

В пятницу, 17 августа, совет депутатов Ленинского района Самары принял отставку районного главы Дмитрия Титова. По словам депутата Вячеслава Дубенского, чиновник решил уйти по собственному желанию, но причину так и не озвучил.

Напомним, что Дмитрий Титов руководил районом при 
17 августа 2018, 02:39
20 лет дефолту: вспоминаем, как это было

20 лет дефолту: вспоминаем, как это было

В пятницу, 17 августа, исполняется ровно 20 лет со дня дефолта в России. В этот день случилось страшное - правительство приостановило выплаты по госдолгу и понизило курс национальной валюты. Накануне дефолта соотношение доллар/рубль выглядело как 6.24, но уже к концу 
17 августа 2018, 02:02
В Самарской области начались поквартирные обходы избирателей

В Самарской области начались поквартирные обходы избирателей

До выборов губернатора Самарской области остается 23 дня. Между тем, представители районных участковых избирательных комиссий уже начали поквартирные обходы, чтобы напомнить избирателям о предстоящем голосовании. 
 
Адресное информирование жителей Самарской области о Едином дне голосования 9 сентября набирает обороты. Представители районных 
17 августа 2018, 01:30
В ГИБДД назвали основные причины гибели на дорогах

В ГИБДД назвали основные причины гибели на дорогах

В этом году из 800 с лишним дорожно-транспортных происшествий в Самаре, в которых погибли или травмировались люди, в 500 случаях этому способствовали  дорожные дефекты.
Перекресток на пересечении проспекта Металлургов и улицы Пугачевской один из самых проблемных в Самаре по качеству 

9 ноября 2017, 04:06
В блогах: после ремонта ездить по шоссе стало намного опаснее

В блогах: после ремонта ездить по шоссе стало намного опаснее

В "Паблике Тольятти" соцсети "ВКонтакте" сообщают, что местные велосипедисты потребовали восстановить обочину в зеленой зоне Автограда. На днях группа активистов проехала с инспекцией по Лесопарковому шоссе. Его не так давно ремонтировали, уничтожив при этом обочину. Последняя, по нормативам, может 
18 апреля 2017, 06:43
В Самаре на Ново-Садовой появится велодорожка длиной 2 километра

В Самаре на Ново-Садовой появится велодорожка длиной 2 километра

Представители компании «Самаратрансстрой», которая занимается реконструкцией улицы Ново-Садовой, рассказали о том, как изменится дорога и пешеходная зона.

Проезжая часть расширена до шести полос на участке от перекрестка с улицей Советской Армии в сторону проспекта Кирова. В настоящее время строят 
12 июля 2016, 02:12
В Самаре Волжское шоссе отремонтируют за 485 млн рублей

В Самаре Волжское шоссе отремонтируют за 485 млн рублей

Работы на участке от Красноглинского шоссе до улицы Демократической проведет компания «Самаратрансстрой». Протяженность дороги – почти шесть километров. Стоимость ремонта Волжского шоссе оценили почти в 485 млн рублей. Работы должны начать в июле. Обновят дорожное полотно, установят новые светофоры и 

30 июня 2016, 12:00
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