Более 4 млрд рублей в этом году получат самарские аграрии … В Самарской области завершается посевная кампания. В этом году она шла почти на полутора миллионах гектаров земли. С них планируют собрать около двух миллионов тонн зерна. Задача к 2024 году - увеличить эту цифру в полтора раза. К слову сказать,