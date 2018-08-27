18 августа на Киев обрушился хоть и кратковременный, но очень сильный ливень. Буквально за 30-40 минут улицы города превратились в бурлящие реки.

По информации СМИ, произошедшее стало результатом постоянного нарушением градостроительных норм при работах в украинской столице. Из-за этого все капризы …