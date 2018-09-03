7
01
08
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 28.08.2018  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 03.09.2018 
Все видео

Материалы по теме:

Вечерние «Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы

Вечерние «Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы

Завершается первый рабочий день этой недели и он оказался насыщенным на события. Обо всем самом интересном, что произошло в понедельник, вы узнаете из выпуска программы «Новости Самара» на «ТЕРРЕ». Информационную картину дня вам опишут ведущая Инна Румянцева и наши журналисты. 
3 сентября 2018, 06:12
В блогах: у нас сопельки потекли…

В блогах: у нас сопельки потекли…

Татьяна Леонова в паблике Подслушано | Самара соцсети "ВКонтакте" рассказала о своей работе на станции скорой медицинской помощи в Волжском районе.

"С тех пор, как присоединили к диспетчерам "03", работать стало "веселее", - пишет автор. "Скажите кто-нибудь, ЗАЧЕМ 
3 сентября 2018, 05:46
На трех домах в Самаре появился пиксельный мурал

На трех домах в Самаре появился пиксельный мурал

Художники закончили в Самаре мурал, стилизованный под 8-битную графику. Граффити можно увидеть сразу на трех домах - № 222 и 230  по улице Ташкентской и № 45 по Демократической. Идея принадлежала Андрею Лазареву. Вместе с ним фасады расписывали команда VGA 
3 сентября 2018, 05:14
Момент ДТП под Самарой, в котором погибли 5 человек, попал на видео

Момент ДТП под Самарой, в котором погибли 5 человек, попал на видео

Появилась видеозапись жуткой аварии в Исаклинском районе области. Напомним, что в ней погибли двое взрослых и трое детей. Момент столкновения записал видеорегистратор машины, которая ехала за микроавтобусом Toyota Lite, в котором находились водитель и пять пассажиров.

Авария произошла в 
3 сентября 2018, 04:52
В Самаре чемпиона России по дзюдо подозревают в грабеже

В Самаре чемпиона России по дзюдо подозревают в грабеже

В Самаре по подозрению в грабеже задержали чемпиона России по дзюдо Акбара Бейсагурова. В прошлую субботу, 1 сентября, в полицию обратился 23-летний парень. Он рассказал, что у него отобрали сотовый около дома № 19 на Волжском проспекте. По подозрению в 
3 сентября 2018, 03:34
Синоптики рассказали, какая погода будет в Самаре на 1 сентября

Синоптики рассказали, какая погода будет в Самаре на 1 сентября

В ближайшие  выходные  по всей России  будет отмечаться День знаний. Школьники  и их родители отправятся на традиционные линейки, которые  обычно проводят на свежем воздухе. В этом году учащимся повезло с погодой. По прогнозам  специалистов Приволжского УГМС в ночь на  
30 августа 2018, 09:57
В последние дни лета в Самаре будет до +30

В последние дни лета в Самаре будет до +30

До конца месяца в Самарской области сохранится сухая и теплая погода. Среднесуточная температура воздуха будет близкой к своей климатической норме, сообщают специалисты Приволжского УГМС.

В ночи на четверг и пятницу, 30 и 31 августа, в регионе ожидается малооблачная 
29 августа 2018, 09:12
До среды в Самаре будет тепло и сухо

До среды в Самаре будет тепло и сухо

В последние дни лета-2018 обещают комфортную погоду: по сведениям Гидрометцентра России, в третьей декаде августа средняя температура воздуха ожидается на 2 градуса выше обычной для этого времени года. До среды, 29 августа, синоптики прогнозируют малооблачную погоду без осадков, в дневные 
27 августа 2018, 10:52
Синоптики рассказали, какая погода будет в последние выходные лета в Самаре

Синоптики рассказали, какая погода будет в последние выходные лета в Самаре

По данным Гидрометцентра России в третьей декаде августа средняя температура воздуха ожидается выше на 2 градуса типичной для этого времени года, будет теплее, чем обычно. Что касается Самарской области, то до конца недели на погоду в регионе будет влиять область 
24 августа 2018, 09:28
Синоптики рассказали, почему в выходные в Тольятти странно пахло

Синоптики рассказали, почему в выходные в Тольятти странно пахло

В минувший уик-энд, 14 и 15 июля, жители Тольятти снова жаловались на странные запахи в воздухе. По сведениям синоптиков, ночью и утром была практически безветренная погода, каждую ночь отмечалась дымка, формированию которой способствовала высокая влажность 92-95%. Все вредные примеси, присутствовавшие 
17 июля 2018, 02:46
Синоптики: в Самару идут дожди

Синоптики: в Самару идут дожди

В выходные на территории Самарской области ожидается дождь. Температура воздуха в ночь на субботу, 8 августа, составит 9–14 градусов по Цельсию, днем - от 21 до 26 градусов. В воскресенье, 9 августа, ожидается повышение температуры до +28, но вероятность небольшого 
7 августа 2015, 11:37
В Крещенскую ночь в Самарcкой области ожидается до 22-х градусов мороза

В Крещенскую ночь в Самарcкой области ожидается до 22-х градусов мороза

Температура воздуха в Самарской области снова понизится. По данным Приволжского УГМС, предстоящей ночью похолодает до -17 градусов по Цельсию. В большинстве районов небольшой снег, слабая метель. На дорогах гололедица. Днем в субботу, 18 января, ожидается до 15 градусов мороза,  а 

17 января 2014, 10:06
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх