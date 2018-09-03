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Вечерние «Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы
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3 сентября 2018, 06:12
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В блогах: у нас сопельки потекли…
Татьяна Леонова в паблике Подслушано | Самара соцсети "ВКонтакте" рассказала о своей работе на станции скорой медицинской помощи в Волжском районе.
"С тех пор, как присоединили к диспетчерам "03", работать стало "веселее", - пишет автор. "Скажите кто-нибудь, ЗАЧЕМ …
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3 сентября 2018, 05:46
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На трех домах в Самаре появился пиксельный мурал
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3 сентября 2018, 05:14
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Момент ДТП под Самарой, в котором погибли 5 человек, попал на видео
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3 сентября 2018, 04:52
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В Самаре чемпиона России по дзюдо подозревают в грабеже
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3 сентября 2018, 03:34
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Синоптики рассказали, какая погода будет в Самаре на 1 сентября
В ближайшие выходные по всей России будет отмечаться День знаний. Школьники и их родители отправятся на традиционные линейки, которые обычно проводят на свежем воздухе. В этом году учащимся повезло с погодой. По прогнозам специалистов Приволжского УГМС в ночь на …
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30 августа 2018, 09:57
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В последние дни лета в Самаре будет до +30
До конца месяца в Самарской области сохранится сухая и теплая погода. Среднесуточная температура воздуха будет близкой к своей климатической норме, сообщают специалисты Приволжского УГМС.
В ночи на четверг и пятницу, 30 и 31 августа, в регионе ожидается малооблачная …
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29 августа 2018, 09:12
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До среды в Самаре будет тепло и сухо
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27 августа 2018, 10:52
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Синоптики рассказали, какая погода будет в последние выходные лета в Самаре
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24 августа 2018, 09:28
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Синоптики рассказали, почему в выходные в Тольятти странно пахло
В минувший уик-энд, 14 и 15 июля, жители Тольятти снова жаловались на странные запахи в воздухе. По сведениям синоптиков, ночью и утром была практически безветренная погода, каждую ночь отмечалась дымка, формированию которой способствовала высокая влажность 92-95%. Все вредные примеси, присутствовавшие …
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17 июля 2018, 02:46
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Синоптики: в Самару идут дожди
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7 августа 2015, 11:37
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В Крещенскую ночь в Самарcкой области ожидается до 22-х градусов мороза
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17 января 2014, 10:06