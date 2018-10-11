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В Самаре все-таки отремонтируют Центральный автовокзал
Вода камень точит... На Центральном автовокзале Самары все-таки сделают ремонт. Владелец предприятия - "Евразийская корпорация автовокзалов" отреагировала на публичные жалобы жителей Самары, которые поведали про удручающее состояние транспортного объекта. Люди заявили, что там "грязь, вонь, очереди, хамство и полная профнепригодность …
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11 октября 2018, 10:24
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Кровавое месиво: в Самарской области легковушка сбила телят и улетела в кювет
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11 октября 2018, 08:50
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Тольяттинец принудил к проституции девочку-подростка
В Тольятти завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, которого подозревают в вовлечении занятием проституцией и принуждением к этому «ремеслу» несовершеннолетней девушки, а также в распространении сведений о частной жизни без согласия этого человека. По версии следствия, в декабре …
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11 октября 2018, 08:27
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В блогах: в Тольятти с диагнозом "воспаление лёгких" отправляют домой
В паблике "Происшествия Тольятти (ЧП, ДТП)" пожаловались на "медицинский бардак, хаос и разруху в нашем славном местном медгородке".
"Отец пошёл в поликлинику по месту жительства с плохим самочувствием, - пишет автор. - Там сказали, что есть подозрение на …
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11 октября 2018, 05:53
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Под Южным мостом в Самаре нашли тело погибшего
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11 октября 2018, 02:15
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В Самаре из-за коммунальной аварии перекрыли отрезок Московского шоссе
В среду, 10 октября, в областной столице частично перекрыли движение транспорта (две полосы по направлению в город) на перекрестке Московского шоссе и улицы Ново-Вокзальной. Причиной стала коммунальная авария — порыв на теплотрассе. Об этом сообщило в Твиттере министерство транспорта …
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10 октября 2018, 05:06
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В Самаре перекрыли часть Ново-Садовой: над бывшим котлованом метро обнаружилась горячая вода
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10 октября 2018, 01:14
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В Японии белый тигр растерзал сотрудника зоопарка
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9 октября 2018, 01:52
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Директору РКЦ «Прогресс» Кирилину объявят выговор за ошибки при запуске «Союза»
Комиссия по оценке должностных лиц Роскосмоса обнародовала на официальном сайте ведомства имена виновников неудачного запуска 28 ноября с дальневосточного космодрома «Восточный» ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», космическим аппаратом «Метеор-М» и попутной полезной нагрузкой. Спутник рухнул в океан.
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27 декабря 2017, 10:55
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СМИ: «Роскосмос» и NASA обсуждают совместную миссию на Венеру
Космическое ведомство Соединенных Штатов заинтересовалось планами «Роскосмоса» по отправке к Венере автоматической станции. Об особенностях проекта «Венера Д» рассказал «Известиям» руководитель Совета РАН по космосу Лев Зеленый. Как утверждается, переговоры уже состоялись, и даже есть наброски разных вариантов совместных исследований.
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1 ноября 2016, 09:36
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Российские двигатели РД-181 для ракеты Antares успешно прошли испытания в США, есть фото и видео
31 мая компания Orbital АТК провела второе испытание ракеты-носителя среднего класса Antares, оснащенной двигателями российского производства РД-181. Тридцатисекундный наземный огневой тест прошел успешно. В ближайшие две недели команда инженеров будет изучать полученные данные, чтобы подтвердить соответствие заявленным параметрам. В случае …
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1 июня 2016, 10:56
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Роскосмос прекратит доставку астронавтов NASA к МКС
РФ не станет заключать очередные контракты на отправку космических экспедиций NASA на Международную космическую станцию после 2018 года. Об этом заявил заместитель руководителя госкорпорации «Роскосмос» Сергей Савельев. Сейчас, по его словам, российская сторона выполняет все свои обязательства по существующим договоренностям …
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25 мая 2016, 08:56