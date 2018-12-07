Число посадочных мест на маршрутах, обслуживающих Красноглинский район, увеличилось в 2,5 раза … Городские власти озвучили результаты мониторинга работы общественного транспорта в Красноглинском районе. Напомним, что во втором полугодии мониторинг проводился трижды, в том числе с 22 по 29 ноября, в ежедневном режиме с 06:00 до 24:00. По направлению в город - с