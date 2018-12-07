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Число посадочных мест на маршрутах, обслуживающих Красноглинский район, увеличилось в 2,5 раза
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7 декабря 2018, 01:09
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Холодную воду вернули жителям 7 домов в Самаре
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7 декабря 2018, 12:48
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На стадионе «Самара Арена» усыпят газон
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7 декабря 2018, 11:33
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«Авиакор» смог частично обжаловать решение суда
Самарскому заводу «Авиакор» удалось частично обжаловать решение суда, обязывающее завод выплатить Минобороны 2 млрд 200 млн рублей. Апелляционная инстанция арбитражного суда Москвы снизила сумму иска до 1 миллиарда 300 миллионов. Дело касается поставки 99-ти самолетов, из которых военное ведомство получило …
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7 декабря 2018, 11:06
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В Самаре электричка сбила насмерть 39-летнего мужчину
В среду, 5 декабря, в 17:15 на железнодорожной станции Киркомбинат произошла трагедия — электропоезд сбил насмерть 39-летнего мужчину. По предварительным данным, он шел вдоль путей и угодил под поезд. На месте событий работала следственно-оперативная группа и представители прокуратуры. Сейчас ведется …
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5 декабря 2018, 09:17
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В Тольятти цех лакокрасочных изделий тушили 95 человек
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5 декабря 2018, 08:42
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Обрушились кровля и стена: при хлопке газа в Самарской области пострадали два человека
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5 декабря 2018, 11:33
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В 110 домах похолодало: в Самаре произошли две коммунальные аварии
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4 декабря 2018, 08:05
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Ночью пламя уничтожило Skoda Octavia в Самаре
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22 ноября 2018, 02:46
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Во время пожара на дачах под Тольятти погиб мужчина
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12 октября 2018, 12:03
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Штормовое предупреждение: в Самарской области усилится ветер
В Самарской области объявлено штормовое предупреждение из-за ухудшения погодных условий. С 19:00 четверга, 11 октября, до вечера пятницы в Самарской области будет переменная облачность без существенных осадков. Ночью синоптики прогнозируют северо-западный ветер со скоростью 5-10 м/с, днем он усилится до …
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11 октября 2018, 05:34