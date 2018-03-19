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Голливуд – проект Пентагона и ЦРУ?
Американское кино создаётся под абсолютным контролем военных. Для каких целей Минобороны США использует голливудских режиссёров, выяснили журналисты "РЕН ТВ".
В конце 2017 года известный актёр Морган Фримен записал интернет-ролик, в котором призвал Америку бороться с Россией. «На нас напали. Мы ведём …
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16 марта 2018, 08:01
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Диана Арбенина на канале «ТЕРРА - РЕН ТВ» 18 марта!
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17 марта 2018, 10:57
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Жители ЕС и США замерзают в квартирах
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15 марта 2018, 07:00
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Акция в честь воссоединения Крыма с Россией состоится в Самаре
В это воскресенье по инициативе Самарского союза молодежи на площади Куйбышева состоится уже традиционная акция в честь четвертой годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Российской Федерацией. Начнется мероприятие в 20:00 праздничной программой и выступлением самарских музыкальных коллективов: группы «Беллини», «Фернандос …
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14 марта 2018, 05:47
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Медиапортал www.trkterra.ru обновил рекорд по посещаемости
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12 марта 2018, 05:02
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«Мисс Русское Радио»: единственный день кастинга в Самаре – 1 марта
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22 февраля 2018, 01:00
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Уникальный шанс первым увидеть новый фильм о любви «Лёд»! (6+)
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22 января 2018, 01:00
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Долой притравочные станции: В Самаре прошел пикет в защиту диких животных
Сегодня, 14 января, на площади Героев 21-ой Армии в Самаре прошел пикет в защиту животных, исключенных из Красной книги, а также против притравочных станций. Как передает Прогород, в мероприятии, которое было согласовано с городскими властями, участвовало около 20 человек. …
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14 января 2018, 03:41
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В Самаре наградили победителей акции «Народное признание 2017»
В понедельник, 25 декабря, в Самаре наградили победителей акции «Народное признание 2017», десятой по счету. Чествование лауреатов состоялось в Самарском театре оперы и балета. Акция призвана определить самых достойных в Самарской области граждан, которые достигли значительных успехов в профессиональной или …
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26 декабря 2017, 09:45
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Открой свой DFM: выиграй тачку! (18+)
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6 декабря 2017, 04:39
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Хотите призы от «Русского Радио» в Самаре? Приходите в «Космопорт» 11 ноября!
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10 ноября 2017, 05:10
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Уникальный шанс первым увидеть новый комедийный фильм «Мифы»! (16+)
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31 октября 2017, 01:31
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Русфонд объявил о хищении собранных на лечение Жанны Фриске денег
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22 января 2016, 01:03
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Самарские школьники провели благотворительную ярмарку
Телерадиокомпания «ТЕРРА» и самарское бюро «Русфонда» продолжают совместный благотворительный проект, направленный на помощь тяжелобольным детям Самарской области. Сегодня нужна помощь семилетней Вике Сидоркиной. У девочки проблемы со зрением. Ей требуется дорогостоящее лечение. К сбору средств присоединились ученики одной из самарских …
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20 ноября 2015, 02:23
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Благотворительный «Русфонд» начал сбор средств на помощь Лизе Сыкеевой
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2 октября 2015, 01:43
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Русфонд проводит благотворительную акцию для 4-летней Лизы
С 1 по 4 октября в рамках выставки «Шарм-Profi» пройдет благотворительная акция, организованная Русфондом. Участники акции могут помочь ребенку, купив благотворительные сертификаты. Все собранные средства пойдут на приобретение расходных материалов для трахеостомы, жизненно необходимые 4-летней Лизе Сыкеевой (диагноз – стеноз …
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30 сентября 2015, 12:24