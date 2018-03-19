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«Бункер S» Эфир передачи от 13 марта 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 19 марта 2018г 
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Медиапортал www.trkterra.ru обновил рекорд по посещаемости

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Твой рост от 170 см и выше.

И ты хочешь стать медиазвездой!

Тогда приходи на кастинг «Мисс Русское Радио» в Самаре!
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Уникальный шанс первым увидеть новый фильм о любви «Лёд»! (6+)

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22 января 2018, 01:00
Долой притравочные станции: В Самаре прошел пикет в защиту диких животных

Долой притравочные станции: В Самаре прошел пикет в защиту диких животных

Сегодня, 14 января, на площади Героев 21-ой Армии в Самаре прошел пикет в защиту животных, исключенных из Красной книги, а также против притравочных станций. Как передает Прогород, в мероприятии, которое было согласовано с городскими властями, участвовало около 20 человек. 
14 января 2018, 03:41
В Самаре наградили победителей акции «Народное признание 2017»

В Самаре наградили победителей акции «Народное признание 2017»

В понедельник, 25 декабря, в Самаре наградили победителей акции «Народное признание 2017», десятой по счету. Чествование лауреатов состоялось в Самарском театре оперы и балета. Акция призвана определить самых достойных в Самарской области граждан, которые достигли значительных успехов в профессиональной или 

26 декабря 2017, 09:45
Открой свой DFM: выиграй тачку! (18+)

Открой свой DFM: выиграй тачку! (18+)

У нас есть реальная тачка, и она может стать твоей!
 

Сними короткое видео за рулем воображаемой машины и загрузи его до 22 декабря на сайт dfm.ru !
 

Из 8 полуфиналистов – авторов самых классных роликов – мы выберем 2 финалистов.

6 декабря 2017, 04:39
Хотите призы от «Русского Радио» в Самаре? Приходите в «Космопорт» 11 ноября!

Хотите призы от «Русского Радио» в Самаре? Приходите в «Космопорт» 11 ноября!

Хотите выиграть призы от радиостанции «Русское Радио» в Самаре? Тогда приходите 11 ноября в ТРК «Космопорт».

В 12:30 здесь стартует грандиозный праздник, который для своих читателей проводит журнал «Телесемь». Вас ждет:

- фееричное шоу проекта «Барабаны Аше»,
10 ноября 2017, 05:10
Уникальный шанс первым увидеть новый комедийный фильм «Мифы»! (16+)

Уникальный шанс первым увидеть новый комедийный фильм «Мифы»! (16+)

Телерадиокомпания «ТЕРРА» и радиостанция «Русское Радио» в Самаре дают вам уникальный шанс 15 ноября 2017 года первыми увидеть российский комедийный фильм режиссёра Александра Молочникова «Мифы» (16+). В картине снялись звезды российского 
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Русфонд объявил о хищении собранных на лечение Жанны Фриске денег

Искать эти деньги предстоит Следственному комитету России. Заявление о хищении 21 млн рублей туда направил благотворительный фонд. Более 25 миллионов рублей собрали поклонники певицы Жанны Фриске в 2014 году, а затем передали их на лечение и реабилитацию исполнительницы. По договору, 
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Самарские школьники провели благотворительную ярмарку

Самарские школьники провели благотворительную ярмарку

Телерадиокомпания «ТЕРРА» и самарское бюро «Русфонда» продолжают совместный благотворительный проект, направленный на помощь тяжелобольным детям Самарской области. Сегодня нужна помощь семилетней Вике Сидоркиной. У девочки проблемы со зрением. Ей требуется дорогостоящее лечение. К сбору средств присоединились ученики одной из самарских 
20 ноября 2015, 02:23
Благотворительный «Русфонд» начал сбор средств на помощь Лизе Сыкеевой

Благотворительный «Русфонд» начал сбор средств на помощь Лизе Сыкеевой

4-х летняя девочка страдает тяжелым заболеванием гортани, не может самостоятельно питаться и с трудом дышит. Акция по сбору средств организована региональным бюро "Русфонда" при информационной поддержке Телерадиокомпании «Терра».
2 октября 2015, 01:43
Русфонд проводит благотворительную акцию для 4-летней Лизы

Русфонд проводит благотворительную акцию для 4-летней Лизы

С 1 по 4 октября в рамках выставки «Шарм-Profi» пройдет благотворительная акция, организованная  Русфондом. Участники акции могут помочь ребенку, купив благотворительные сертификаты. Все собранные средства пойдут на приобретение расходных материалов для трахеостомы, жизненно необходимые 4-летней Лизе Сыкеевой (диагноз – стеноз 
30 сентября 2015, 12:24
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