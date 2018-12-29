|
В Самаре парень на «тринадцатой» сбил бабушку с внучкой
|
29 декабря 2018, 01:41
|
Сбил и скрылся: в Самаре 9-летний мальчик попал под колеса авто на «зебре»
|
29 декабря 2018, 01:12
|
В самарских трамваях могут ввести оплату проезда без кондуктора
В одном из самарских трамваев планируют в порядке эксперимента установить валидатор, с помощью которого пассажиры смогут самостоятельно оплачивать проезд. Как пояснили представители МП «Трамвайно-троллейбусное управление», сейчас решается вопрос закупки оборудования — ведь оно очень дорогое. Нововведение позволит внедрить бескондукторную оплату …
|
29 декабря 2018, 12:20
|
В блогах: Год свинюшки, или На каких стульях сидят следователи Отрадного
Самарчанка Мария Тимофеева показала в "Фейсбуке", какой распрекрасный стул стоит в следственном комитете по городу Отрадному Самарской области. "Эта "мебель" очень ненавязчиво и не банально намекает на символ приближающегося праздника. Свинюшка форевер. Этот стул мне вынесли из жалости. Второй …
|
29 декабря 2018, 10:55
|
В Самаре сотрудника УФСИН и адвоката подозревают в покушении на мошенничество
|
28 декабря 2018, 07:02
|
В Тольятти двое вандалов на «Приоре» похитили лошадь из новогодней композиции
|
28 декабря 2018, 04:04
|
В Самаре 22-летний парень забил насмерть сожителя матери и выбросил тело в гаражах
|
28 декабря 2018, 01:53
|
В Самаре вместе с сотрудником УФСИН задержали адвоката ПАСО
|
28 декабря 2018, 01:13
|
В Самарской области за взятки задержали еще двух полицейских
В Самарской области продолжаются разоблачения и задержания коррупционеров. Сообщения о новых уголовных делах и спецоперациях поступают почти каждый день. Так, в среду, 8 августа, были арестованы очередные силовики.
|
9 августа 2018, 11:12
|
Экс-полицейский из Самары заплатит 300 тысяч рублей за взятку
|
1 августа 2018, 10:47
|
Еще один сотрудник силовых структур задержан в Самаре
В Самаре задержан еще один сотрудник правоохранительных органов. Это полицейский, который, по версии следствия, обещал за 500 тысяч рублей воспрепятствовать возбуждению уголовного дела на гражданина по статье «мошенничество». Деньги ему передали в сентябре 2017-го, но вскрылось все это только сейчас. …
|
25 апреля 2018, 02:30
|
Обвинение во взяточничестве предъявили 2 полковникам ФСБ в Самаре
В Самаре во вторник, 24 апреля, двум арестованным полковникам областного управления ФСБ Павлу Чермашенцеву и Сергею Гудованому предъявили обвинение в получении взятки. Как уже сообщала «ТЕРРА», они, а также двое предполагаемых посредников были задержаны 11 апреля. По версии следствия, подозреваемые …
|
24 апреля 2018, 03:36