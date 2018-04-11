На днях в полицию поступило сообщение от медиков из Похвистневского района. К ним привезли женщину с ножевыми ранениями.

Сначала правоохранители приехали в лечебное учреждение, а потом направились на место происшествия. Там они восстановили картину инцидента. Оказалось, что потерпевшая стала жертвой бывшего …