Тольяттинские полицейские задержали доцента кафедры ТГУ одного из учебных заведений города. 70-летний мужчина подозревается в получении взятки. По версии следствия, в марте он получил от четверых студентов 12 тысяч за положительные оценки на экзамене. Самой проверки знаний, при этом, не было.
По материалам, собранным полицейскими, 6 апреля 2018 года следственным отделом г. Тольятти СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки». В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
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