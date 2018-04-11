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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 апреля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 10 апреля 2018г 
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По подозрению в убийстве пенсионерки и ее сына задержали санитарку в Сызрани

По подозрению в убийстве пенсионерки и ее сына задержали санитарку в Сызрани

В Сызрани расследуют двойное убийство. Тела 49-летнего мужчины и его 83-летней матери были обнаружены еще 21 марта. О насильственном характере смерти сызранца свидетельствовали раны на его теле. Женщина, как показала экспертиза, скончалась в результате удушения.

В результате уголовное дело возбудили 
9 апреля 2018, 04:29
Мужчина порезал бывшей возлюбленной лицо в Самарской области

Мужчина порезал бывшей возлюбленной лицо в Самарской области

На днях в полицию поступило сообщение от медиков из Похвистневского района. К ним привезли женщину с ножевыми ранениями.

Сначала правоохранители приехали в лечебное учреждение, а потом направились на место происшествия. Там они восстановили картину инцидента. Оказалось, что потерпевшая стала жертвой бывшего 

26 марта 2018, 11:28
Глава Следкома Александр Бастрыкин взял под контроль дело о гибели подростка в Тольятти

Глава Следкома Александр Бастрыкин взял под контроль дело о гибели подростка в Тольятти

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль дело о гибели 14-летнего подростка в Тольятти. Он поручил сотрудникам ведомства досконально проверить условия, в которых жил мальчик, его взаимоотношения в семье и школе, а также изучить все обстоятельства и мотивы, 

22 марта 2018, 09:54
Пьяный мужчина избил пожилую пару в Самарской области

Пьяный мужчина избил пожилую пару в Самарской области

В полицию позвонила жительница села Тимашево Кинель-Черкасского района. Она рассказала, что в доме ее соседей идет драка.

Для разбирательства на место прибыл участковый. Выяснилось, что к хозяевам дома пришел пьяный 27-летний сосед, чтобы выяснить отношения. После словесной перепалки дело перешло к 

16 марта 2018, 11:48
Мужчина хотел дать 200 тысяч рублей взятки полицейскому в Тольятти

Мужчина хотел дать 200 тысяч рублей взятки полицейскому в Тольятти

45-летний житель Тольятти попытался «спасти» от уголовной ответственности своего родственника, а в итоге сам попал в поле зрения правоохранителей. Мужчина обратился к сотруднику полиции с предложением «договориться». Он хотел заплатить 200 тысяч рублей за то, чтобы офицер не возбуждал уголовное 

7 марта 2018, 10:49
Предпринимательница пыталась подкупить полицейского в Безенчукском районе

Предпринимательница пыталась подкупить полицейского в Безенчукском районе

60-летняя жительница Безенчукского района Самарской области попалась на даче взятки полицейскому. Предпринимательница нарушила закон, торгуя спиртным после 23:00. Она попыталась «договориться» с правоохранитлем, предложив не составлять никаких документов за 15 тысяч рублей.

Офицер сразу доложил обо всем своему руководству. Подозреваемая была 

6 марта 2018, 12:39
За получение крупной взятки сотрудника колонии задержали в Тольятти

За получение крупной взятки сотрудника колонии задержали в Тольятти

Коррупционный скандал разгорелся в Тольятти. ГУ МВД России по Самарской области сообщило о задержании за получение взятки сотрудника исправительной колонии.

Подозреваемого взяли на одной из парковок в Автозаводском районе города во время получения 200 тысяч рублей. Деньги предназначались в качестве платы 

2 марта 2018, 01:55
На взятке попался глава села в Сызранском районе

На взятке попался глава села в Сызранском районе

В Сызранском районе возбуждено уголовное дело против главы села Троицкое. Он подозревается в получении взятки.

По информации следствия, 16 января чиновник получил от посредника 46 тысяч рублей. Деньги предназначались для того, чтобы администрация заключила с одним из предпринимателей безвозмездный договор на 

2 марта 2018, 11:45
Дмитрию Азарову представили новые разработки ТГУ

Дмитрию Азарову представили новые разработки ТГУ

Заседание совета ректоров Самарской области впервые прошло на базе Тольяттинского государственного университета, который входит в крупнейшую общественную организацию страны – Союз машиностроителей России. В нем приняли участие главы всех высших учебных заведений региона, профессорский и преподавательский состав. Перед собравшимися выступил 

25 января 2018, 01:46
«Сержант 1200»: В Тольятти решили реанимировать армейскую «Ниву»

«Сержант 1200»: В Тольятти решили реанимировать армейскую «Ниву»

Тольяттинский госуниверситет выкупил на аукционе одну из трех существующих опытных моделей «каркасно-модульного автомобиля «Сержант 1200» на базе агрегатов ВАЗ-21213 «НИВА». Сумма сделки составила 398 тысяч рублей, говорится в сообщении на портале госзакупок. «Сержант 1200» нужен вузу «для последующей модернизации и 
8 июня 2017, 03:27
Стартовало тестирование российского конкурента Windows

Стартовало тестирование российского конкурента Windows

В Томске отечественные специалисты проводят тестирование своей операционной системы, которую называют конкурентом коммерческой версии Windows. Государство берет на себя половину стоимости проекта, которая составляет 300 млн рублей.
Об этой работе рассказывает сайт Томского госуниверситета. Новый продукт даст возможность российским производителям 

15 мая 2017, 12:41
Деньги ученым: еще один вуз из Самарской области признали опорным

Деньги ученым: еще один вуз из Самарской области признали опорным

Минобрнауки России определило 22 вуза, которые стали победителями второго этапа конкурса по созданию опорных университетов.

В список попал и Тольяттинский государственный университет. Теперь он будет получать аудиторскую и экспертную поддержку федерального центра, а также дотации из областного бюджета.

Согласно плану реформы высшего 

18 апреля 2017, 02:53
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