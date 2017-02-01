В Самаре на доцента кафедры Самарского государственного медицинского университета завели уголовное дело. Женщину подозревают в получении взятки – 20 000 рублей. Согласно материалам уголовного дела, преступление было совершено в январе 2017 года. По версии следователей, подозреваемая получила от студента деньги за то, что оставила в его зачетке запись о сдаче зачета, не проверяя знаний учащегося. Расследование продолжается, сообщили в региональном следственном управлении СК России.
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Самарскому университету построят новое общежитие в 2017 году
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30 января 2017, 10:07
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В блогах: о тротуаре для самарских студентов
Блогер Денис Зацепин обращает внимание властей на опасный пешеходный маршрут для студентов самарского университета. "После объединения бывших "госа" и "аэрокоса" резко увеличился поток учащихся, перемещающихся между учебными корпусами на Ново-Садовой и Московском шоссе. Студенты не самый богатый народ. Покупать …
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26 января 2017, 05:36
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Саратовские ученые ищут способ управлять мыслями человека
В Саратовском государственном техническом университете имени Гагарина разработали методику измерения уровня когнитивного шума, которая позволит понять, как можно влиять на принятие решений человеком.
Исследования ведутся на вузовской кафедре "Автоматизация, управление и мехатроника».
По словам завкафедрой АУМ Александра Храмова, разработанная методика позволяет определить …
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21 января 2017, 05:12
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Бывший военком Тольятти не смог доказать, что взятку ему подбросили
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21 декабря 2016, 12:14
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Двое высокопоставленных самарских таможенников отправятся под суд
По версии следствия, они требовали с уборщиков почти два миллиона рублей.
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15 декабря 2016, 02:31
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Адвокат бывшего военкома Тольятти: деньги комиссару подбросили полицейские
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25 ноября 2016, 11:08
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Сотруднику МЧС не удалось "скинуть" на брата-близнеца ответственность за взятку
5 лет колонии строгого режима. Такой приговор вынесли бывшему начальнику госпожнадзора Красноярского района Михаилу Мартемьянову. Суд признал его виновным в получении взятки за непривлечение к административной ответственности главы поселения Хилково.
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12 октября 2016, 09:15
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51 российский вуз не сможет принимать абитуриентов из-за запрета Рособрнадзора
Организацией были проведены проверки, по результату которых был запрещен прием новых обучающихся в 51 вуз. Стандартные нарушения образовательных заведений заключаются в недостатке преподавателей, отсутствии санитарно-эпидемиологических заключений, неправильно оформленной собственности на землю и здания вузов.
Отмечается, что данный запрет - …
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29 июля 2015, 01:01